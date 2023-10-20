УКР
ФСБ намагалася завербувати норвежця. Пропонували $1000 на день за фото військових баз, - Настоящее Время. ВIДЕО

Російські спецслужби під виглядом співробітників Російського географічного товариства (РГТ) намагалися завербувати жителя Норвегії. Йому пропонували фотографувати військові об’єкти на півночі країни. Обіцяли платити $1000 на день.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу "Настоящее Время", повідомляє Цензор.НЕТ.

Чоловік розповів журналістам, що йому за 00 пропонували сфотографувати військові бази у норвезьких містах Алта й Тромсе на півночі Норвегії.

Читайте: Норвезьке місто розірвало відносини з російським, бо колишній російський мер воює проти України. ФОТО

Також співробітники російських спецслужб пропонували норвежцю зняти "репортаж" в одній з мечетей, де якісь "два хлопці з колишніх радянських республік, мусульмани, нібито заявили про одностатевий шлюб". При цьому вони видавали себе під членів "клубу географів".

"Який зв'язок між мусульманами, ЛГБТ та географічною спільнотою, я не сильно розумію. Це перше, що мене збентежило. Але найголовніше, що мене напружило, це коли вони, додаючи, сказали пофотографувати Алту та Тромсе, де знаходяться військові бази", - розповів чоловік.

Також читайте: 15 років тюрми отримав агент РФ, який шпигував за підрозділами ЗСУ під Бахмутом, - СБУ. ФОТО

Начальниця відділу безпеки Департаменту контррозвідки Норвегії Ханне Блумберг підтвердила наявність такої схеми. За її словами, російські спецслужби дійсно маскуються, зв'язуються з норвежцями через соцмережі та пропонують гроші за те, щоб отримати необхідні їм фото, відео або іншу інформацію.

Як стверджують норвезькі спецслужби, в Норвегії росіян цікавлять не тільки військові об'єкти, а й газові.

Також читайте: Норвегія, Швеція і Данія оголосили про спільну ініціативу закупівлі артилерійських боєприпасів для України

Російське географічне товариство не перебуває під санкціями Заходу. Очолює організацію при цьому міністр оборони РФ Сергій Шойгу, а головою опікунської ради є російський диктатор Володимир Путін.

+7
Російське географічне товариство не перебуває під санкціями Заходу. Очолює організацію при цьому міністр оборони РФ Сергій Шойгу, а головою опікунської ради є російський диктатор Володимир Путін. бггг, такий ліберальний Захід..., за ваш лібералізм вас й підвісять...
показати весь коментар
20.10.2023 12:58 Відповісти
+3
Бабло пилят. Ему тысячу в день а спишут 10.
Счастливый русский нарид
показати весь коментар
20.10.2023 13:00 Відповісти
+1
Тю.... а їх що у "Гугл Мап" забанили?
Всі майже бази там можна знайти.
показати весь коментар
20.10.2023 12:55 Відповісти
ключове слово "майже". Ті, що кацапів цікавлять - заблюрені, або світлина з хмаркою викладена)
показати весь коментар
20.10.2023 13:33 Відповісти
Гугл базы не указывает , только кацапские :- ))))) во вторых минимальная зарплата в Норвегии ну наверно около 3000 юро поэтому 1000 за риск просто дибилизм.
показати весь коментар
20.10.2023 14:31 Відповісти
Не повезло ФСБ
Это не Украина
У нас за штуку баксов в день
Можно подкупить депутата,министра,судью и далее по списку
По длинному списку
Есть где ФСБ развернуться .....
показати весь коментар
20.10.2023 12:56 Відповісти
"За штуку баксів", це ти своїм корумпованим досвідом ділишься?
показати весь коментар
20.10.2023 13:34 Відповісти
Так підвісять їх зовсім не за лібералізм. Підвісять їх за... за те, що по 17 грн. штука...
показати весь коментар
20.10.2023 13:17 Відповісти
Підвішувалка щє не відросла
показати весь коментар
20.10.2023 13:36 Відповісти
Західний лібералізм стосується громадян Заходу. До росіян він відношення не має.
показати весь коментар
20.10.2023 13:35 Відповісти
Ахах... А Украинцам по штуке в месяц. Норм расценки)))
показати весь коментар
20.10.2023 15:25 Відповісти
кацапня все використовує для агресії,
коли це вже зрозуміють в європі
показати весь коментар
20.10.2023 19:05 Відповісти
 
 