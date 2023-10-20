ФСБ намагалася завербувати норвежця. Пропонували $1000 на день за фото військових баз, - Настоящее Время. ВIДЕО
Російські спецслужби під виглядом співробітників Російського географічного товариства (РГТ) намагалися завербувати жителя Норвегії. Йому пропонували фотографувати військові об’єкти на півночі країни. Обіцяли платити $1000 на день.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу "Настоящее Время", повідомляє Цензор.НЕТ.
Чоловік розповів журналістам, що йому за 00 пропонували сфотографувати військові бази у норвезьких містах Алта й Тромсе на півночі Норвегії.
Також співробітники російських спецслужб пропонували норвежцю зняти "репортаж" в одній з мечетей, де якісь "два хлопці з колишніх радянських республік, мусульмани, нібито заявили про одностатевий шлюб". При цьому вони видавали себе під членів "клубу географів".
"Який зв'язок між мусульманами, ЛГБТ та географічною спільнотою, я не сильно розумію. Це перше, що мене збентежило. Але найголовніше, що мене напружило, це коли вони, додаючи, сказали пофотографувати Алту та Тромсе, де знаходяться військові бази", - розповів чоловік.
Начальниця відділу безпеки Департаменту контррозвідки Норвегії Ханне Блумберг підтвердила наявність такої схеми. За її словами, російські спецслужби дійсно маскуються, зв'язуються з норвежцями через соцмережі та пропонують гроші за те, щоб отримати необхідні їм фото, відео або іншу інформацію.
Як стверджують норвезькі спецслужби, в Норвегії росіян цікавлять не тільки військові об'єкти, а й газові.
Російське географічне товариство не перебуває під санкціями Заходу. Очолює організацію при цьому міністр оборони РФ Сергій Шойгу, а головою опікунської ради є російський диктатор Володимир Путін.
Всі майже бази там можна знайти.
Счастливый русский нарид
Это не Украина
У нас за штуку баксов в день
Можно подкупить депутата,министра,судью и далее по списку
По длинному списку
Есть где ФСБ развернуться .....
коли це вже зрозуміють в європі