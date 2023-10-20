Українські воїни підбили ворожу бронемашину на підступах до своєї позиції. ВIДЕО
Бійці 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону підбили ворожу бронемашину, екіпажу якої вдалося впритул наблизитися до українських позицій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис палаючої техніки воїни опублікували у соцмережах.
"Ось відпрацювали наші хлопці! Казала мама вчися, синку, а ти "бі-бі бі-бі". Довбо#оби", - каже боєць на відео.
"Емоції нашого бійця з 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону після ураження ворожої техніки під час невдалої спроби росіян штурмувати наші позиції", - йдеться у коментарі до запису.
Увага! Ненормативна лексика!
