Українські воїни підбили ворожу бронемашину на підступах до своєї позиції. ВIДЕО

Бійці 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону підбили ворожу бронемашину, екіпажу якої вдалося впритул наблизитися до українських позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис палаючої техніки воїни опублікували у соцмережах.

"Ось відпрацювали наші хлопці! Казала мама вчися, синку, а ти "бі-бі бі-бі". Довбо#оби", - каже боєць на відео.

"Емоції нашого бійця з 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону після ураження ворожої техніки під час невдалої спроби росіян штурмувати наші позиції", - йдеться у коментарі до запису.

Увага! Ненормативна лексика!

