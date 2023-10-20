УКР
Українські воїни підбили ворожу бронемашину на підступах до своєї позиції. ВIДЕО

Бійці 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону підбили ворожу бронемашину, екіпажу якої вдалося впритул наблизитися до українських позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис палаючої техніки воїни опублікували у соцмережах.

"Ось відпрацювали наші хлопці! Казала мама вчися, синку, а ти "бі-бі бі-бі". Довбо#оби", - каже боєць на відео.

"Емоції нашого бійця з 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону після ураження ворожої техніки під час невдалої спроби росіян штурмувати наші позиції", - йдеться у коментарі до запису.

Увага! Ненормативна лексика!

Та да! Бі-бі-бі! Про ладу мріяв
20.10.2023 13:19 Відповісти
Пздц пейзаж
Кінчені п.д.ри!
20.10.2023 13:22 Відповісти
Нєх*й шастать!
Або , нехай щастить!
20.10.2023 13:24 Відповісти
Боже, бережи наших захистників!!
Москалі - будьте ви прокляті на вІки!
20.10.2023 13:30 Відповісти
чтобы таких ситуаций не допускать нам нужен аналог израильского ракетного танка Pereh
20.10.2023 13:38 Відповісти
Проти регулярних військ в ******** війні така ж мішень, як і вся інша техніка. ******* війну треба переводити в повітря. При домінуванні в повітрі, ворога будуть бити на далеких підступах. А ми, за відсутності авіації, закопуємось в землю, от і получаються ближні бої.
20.10.2023 14:27 Відповісти
да, но всё же 50 м и 25 км - существенное отличие. нужно иметь возможность всю их технику расстреливать ещё на этапе выдвижения.
20.10.2023 14:39 Відповісти
 
 