Удар української РСЗВ БМ-21 "Град" по розташуванню 81-го мотострілецького полку армії РФ на херсонському напрямку. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому російський окупант зафільмував удар української РСЗВ БМ-21 "Град" по розташуванню 81-го мотострілецького полку армії РФ на херсонському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі є не тільки момент удару, а й результат бойової роботи воїнів-реактивщиків.
"На Херсонському напрямку окупанти, ймовірно, хотіли зняти відео для кулінарного блогу. Але замість цього вийшло зафіксувати момент удару ЗСУ за допомогою систем БМ-21 "Град" по сусідніх до них позиціях, де розташовувались військові з 81-го мотострілецького полку РФ. Після закінчення атаки горе-блогеру вдалось по "гарячих слідах" також зафільмувати і наслідки прильотів по позиціях своїх товаришів", - йдеться у коментарі до відео.
На войне те, кто плохо бегают недолго живут!
Але подібний танок таки виглядає прикольно!
Так само в Фінляндії совки дивувались - чо ми просто освобождаєм, а оні.... ех, оні, неблагодарниє такіє(причому скотина якось не подумає що вона на чужій території)
ну, не хоче думати шо вона тупо біоматеріал, дешевший ніж матеріал в чемодані путіна.
і головне - весь цей скот має доступ до інтернету.
Обама їм в окоп наклав понімаєш
бо приперлися на нашу землю щоби здохнути 😠
Хай здохнуть всі кацапські окупанти по всьому світу.