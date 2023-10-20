Удар української РСЗВ БМ-21 "Град" по розташуванню 81-го мотострілецького полку армії РФ на херсонському напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російський окупант зафільмував удар української РСЗВ БМ-21 "Град" по розташуванню 81-го мотострілецького полку армії РФ на херсонському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі є не тільки момент удару, а й результат бойової роботи воїнів-реактивщиків.

"На Херсонському напрямку окупанти, ймовірно, хотіли зняти відео для кулінарного блогу. Але замість цього вийшло зафіксувати момент удару ЗСУ за допомогою систем БМ-21 "Град" по сусідніх до них позиціях, де розташовувались військові з 81-го мотострілецького полку РФ. Після закінчення атаки горе-блогеру вдалось по "гарячих слідах" також зафільмувати і наслідки прильотів по позиціях своїх товаришів", - йдеться у коментарі до відео.

