УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4196 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
15 404 33

Удар української РСЗВ БМ-21 "Град" по розташуванню 81-го мотострілецького полку армії РФ на херсонському напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російський окупант зафільмував удар української РСЗВ БМ-21 "Град" по розташуванню 81-го мотострілецького полку армії РФ на херсонському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі є не тільки момент удару, а й результат бойової роботи воїнів-реактивщиків

"На Херсонському напрямку окупанти, ймовірно, хотіли зняти відео для кулінарного блогу. Але замість цього вийшло зафіксувати момент удару ЗСУ за допомогою систем БМ-21 "Град" по сусідніх до них позиціях, де розташовувались військові з 81-го мотострілецького полку РФ. Після закінчення атаки горе-блогеру вдалось по "гарячих слідах" також зафільмувати і наслідки прильотів по позиціях своїх товаришів", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "HIMARS" знищує дві ворожі РСЗВ БМ-21 "Град" однією ракетою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18491) знищення (8005) РСЗВ (227) Херсонська область (6117)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
показати весь коментар
20.10.2023 15:26 Відповісти
+32
чора рашисти кинули в наступ на Авдіївку десантуру на БТР По їх задуму вони мали йти за мотострілками, щоб вийти на операційний простір при прориві нашої оборони Але мотострілки здохли на тому тижні, нічого не показав А на цьому тижні здох десант показав те ж саме.
показати весь коментар
20.10.2023 15:10 Відповісти
+19
Дякую ЗСУ за цю таку красу.
показати весь коментар
20.10.2023 15:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почекайте ще, і за вами прилетить ...
показати весь коментар
20.10.2023 15:07 Відповісти
чора рашисти кинули в наступ на Авдіївку десантуру на БТР По їх задуму вони мали йти за мотострілками, щоб вийти на операційний простір при прориві нашої оборони Але мотострілки здохли на тому тижні, нічого не показав А на цьому тижні здох десант показав те ж саме.
показати весь коментар
20.10.2023 15:10 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2023 15:26 Відповісти
Не ходи босий…
показати весь коментар
20.10.2023 15:28 Відповісти
На цій дільниці Володя Бонепартович Боневтік не відводив війська на 10 км., щоб подивитися в очkо пуйлу і там пробити нашу оборону кацапам не вийде. А там де відвели пройшли без бою десяьки кілометрів. Але що тут сказати, вялічіє і геній військової стратегії.
показати весь коментар
20.10.2023 19:09 Відповісти
https://img2.joyreactor.cc/pics/comment/webm/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B0-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0-5056405.webm видеофрагмент
показати весь коментар
20.10.2023 15:37 Відповісти
Дякую ЗСУ за цю таку красу.
показати весь коментар
20.10.2023 15:11 Відповісти
підгоріло у рабϟϟіян..
показати весь коментар
20.10.2023 15:11 Відповісти
А как чкурнул хутко!
На войне те, кто плохо бегают недолго живут!
показати весь коментар
20.10.2023 15:18 Відповісти
Я більше скажу - русня на передку зазвичай живе менше ніж Мавік!
показати весь коментар
20.10.2023 15:31 Відповісти
чувствуется какая-то незавершенность сюжета...
показати весь коментар
20.10.2023 15:22 Відповісти
Мальчика в трусиках на сосні…
показати весь коментар
20.10.2023 15:26 Відповісти
во во, именно именно...
показати весь коментар
20.10.2023 15:27 Відповісти
Трупаків кацапсячих бракує! Де жмурики?
показати весь коментар
20.10.2023 15:26 Відповісти
тьху, точно, а то сюжет как с неудачной рыбалки с глушения рыб динамитом. типа динамит не доехал...
показати весь коментар
20.10.2023 15:29 Відповісти
Цікаво... ті снаряди шо валяються - то явно шось місцеве, а не вистріляне ЗСУ. Якби снаряд прилетів з гармати, він би не лежав просто на травичці, а стирчав би в грунті. Напевне там ще і склад *********** рознесло.
показати весь коментар
20.10.2023 15:31 Відповісти
З.І. дотого ж, коли вистрілюється снаряд, то гільза за ним не летить. 100% там склад БК рознесли
показати весь коментар
20.10.2023 15:32 Відповісти
Звичайно, що це розлетівся БК, бо на снаряді відсутній слід виходу зі ствола.
показати весь коментар
20.10.2023 15:56 Відповісти
Влупили по дислокації артдивізіону мотострілецького полку Бачиш - вантажівка "розірвана в шмаття" валяється? Можливо - "склад б/к "на колесах" був
показати весь коментар
21.10.2023 02:38 Відповісти
Красивое!

показати весь коментар
20.10.2023 15:32 Відповісти
Цю птичку зовуть "вальдшнеп". Вони чомусь постійно так ходять, в виді танцю. Дуже прикольно за ними спостерігати, і я не розумію тих мисливців, які на них полюють. Це ж не кацапи, ці птички нічого нам поганого не зробили
показати весь коментар
20.10.2023 15:52 Відповісти
Деякі вчені вважають, що такими от рухами, а відповідно і вибрацією грунту, вальдшнепи виманюють хробаків з землі, але мені ця версія не виглядає правдоподібною.

Але подібний танок таки виглядає прикольно!
показати весь коментар
20.10.2023 16:00 Відповісти
..взагалі, дОсі не розумію (а оскільки вже трохи старий, то вже й не зрозумію) мисливців у їхньому бажанні нищити живу природу, живу красу, просто так, "для душі", "для єдінєнія С пріродой"
показати весь коментар
20.10.2023 16:16 Відповісти
Цю "птичку" українською називають "слуква" Так само її називають поляки А "вальдшнеп" - це французське От в чому українська мова багатша кацапської - у кацапів навіть назви власної для більшості птахів нема - лише запозичені або "складносполучені (а це свідчить про "недорозвиненість" мови) Наприклад "бекас" У нас це "баранець" Чи "нерозень" - "утка серая"
показати весь коментар
21.10.2023 02:53 Відповісти
Кацап щиро удивляється - чо еті гади нас накривають.
Так само в Фінляндії совки дивувались - чо ми просто освобождаєм, а оні.... ех, оні, неблагодарниє такіє(причому скотина якось не подумає що вона на чужій території)
ну, не хоче думати шо вона тупо біоматеріал, дешевший ніж матеріал в чемодані путіна.
і головне - весь цей скот має доступ до інтернету.
Обама їм в окоп наклав понімаєш
показати весь коментар
20.10.2023 15:36 Відповісти
КієФ за трі дня, ***?!
показати весь коментар
20.10.2023 15:47 Відповісти
Боевая задача для орков это плотно упаковаться в черные пакеты и убыть по месту прописки..
показати весь коментар
20.10.2023 15:53 Відповісти
Кацапи - це ви ГАДИ обдовбані ,
бо приперлися на нашу землю щоби здохнути 😠
показати весь коментар
20.10.2023 16:07 Відповісти
300х там точно немає. 👍🏼🇺🇦
показати весь коментар
20.10.2023 16:10 Відповісти
Та і люди не зазанали ушкоджень.
показати весь коментар
20.10.2023 17:02 Відповісти
Таки вийшло--кулінарне шоу
показати весь коментар
20.10.2023 19:43 Відповісти
Судячи з характерного казана і каністри олії - пробував приготувать плов! А вийшла "печеня"!
показати весь коментар
21.10.2023 02:55 Відповісти
Вміють кацапи горіти. На біс.
Хай здохнуть всі кацапські окупанти по всьому світу.
показати весь коментар
22.10.2023 13:18 Відповісти
 
 