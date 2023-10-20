УКР
Зеленський відвідав Херсонщину та провів нараду з прикордонниками і військовими (оновлено). ВIДЕО

Сьогодні, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський відвідав із робочим візитом Херсонщину.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. Нарада з нашими прикордонниками про актуальну ситуацію та умови служби в прифронтових областях. Велику роботу роблять наші прикордонники-розвідники, велику службу несуть - міцну службу. Двадцять років, із яких майже 10 років – це війна проти окупанта. Дякую за ваше служіння Україні й українцям!", - зазначив глава держави. 

Згодом Зеленський додав, що також провів нараду з військовими.

"Особливий формат. Ключове питання - ситуація на основних напрямках фронту. Наші оборонні дії. Авдіївка. Куп’янський напрямок. Південь", - резюмував він.

Держприкордонслужба ДПСУ Зеленський Володимир Херсонська область
+9
херсонці бажають міцно обійняти лідора, подякувати за шашлики та дороги
20.10.2023 15:21 Відповісти
+6
Жаба задавила?
Видео поездки генерала Залужного в Авдеевку спать не дает?
20.10.2023 15:20 Відповісти
+5
А после войны мы все его так обнимем
Я б задушила в объятиях
20.10.2023 15:27 Відповісти
Пісець херсонщині після візиту бєданосця.
20.10.2023 15:50 Відповісти
А после войны мы все его так обнимем
Я б задушила в объятиях
20.10.2023 15:27 Відповісти
І совісті вистачає дивитись людям в очі після того як розповідав казки про шашлики?
20.10.2023 15:37 Відповісти
Рейтинг ЗЄ зїдає корупція. Терміново потрібен героїчний піар.
В Ізраїлі послали *****...ю Що робити...

Знімаймо знов кіно про Боневтіка!!!!
20.10.2023 15:52 Відповісти
«Я смогу! Я докажу! Я покажу!... Обо мне узнают. Обо мне заговорят!...» © м/ф. "Возвращение блудного попугая".
20.10.2023 16:21 Відповісти
ВИДЕО Зеленский прибыл в Николаев после поездки в Херсонскую область
20.10.2023 16:27 Відповісти
Зовсім не має совісті, стіки горя херсонці пережели і все завдяки шашликам зеленського , як не соромно у вічі людям дивитися? Чі криворогий президент і совість це два не сумісних поняття?
20.10.2023 17:00 Відповісти
Буба, а на левый берег к морпехам? А, ну да, ну да...)))
20.10.2023 17:37 Відповісти
Молодець, все правильно.
21.10.2023 02:58 Відповісти
 
 