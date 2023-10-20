Зеленський відвідав Херсонщину та провів нараду з прикордонниками і військовими (оновлено). ВIДЕО

Сьогодні, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський відвідав із робочим візитом Херсонщину.

"Херсонщина. Нарада з нашими прикордонниками про актуальну ситуацію та умови служби в прифронтових областях. Велику роботу роблять наші прикордонники-розвідники, велику службу несуть - міцну службу. Двадцять років, із яких майже 10 років – це війна проти окупанта. Дякую за ваше служіння Україні й українцям!", - зазначив глава держави.

Згодом Зеленський додав, що також провів нараду з військовими.

"Особливий формат. Ключове питання - ситуація на основних напрямках фронту. Наші оборонні дії. Авдіївка. Куп’янський напрямок. Південь", - резюмував він.