Зеленський відвідав Херсонщину та провів нараду з прикордонниками і військовими (оновлено). ВIДЕО
Сьогодні, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський відвідав із робочим візитом Херсонщину.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Херсонщина. Нарада з нашими прикордонниками про актуальну ситуацію та умови служби в прифронтових областях. Велику роботу роблять наші прикордонники-розвідники, велику службу несуть - міцну службу. Двадцять років, із яких майже 10 років – це війна проти окупанта. Дякую за ваше служіння Україні й українцям!", - зазначив глава держави.
Також читайте: Зеленський нагородив орденами 175 захисників України, 173 з них — посмертно
Згодом Зеленський додав, що також провів нараду з військовими.
"Особливий формат. Ключове питання - ситуація на основних напрямках фронту. Наші оборонні дії. Авдіївка. Куп’янський напрямок. Південь", - резюмував він.
