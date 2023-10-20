УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4196 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
34 205 51

Видовищна детонація боєкомплекту ворожої ТОС 1-А "Сонцепьок" після атаки українського дрона. ВIДЕО

Бійці 59-ї ОМПБр імені Якова Гандзюка за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожу вогнеметну систему ТОС 1-А "Сонцепьок" на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучання та видовищної детонації боєкомплекту вогнеметної системи опублікований у соцмережах.

"На Донеччині бійцям 59-ї ОМПБр імені Якова Гандзюка вдалось виявити та знищити за допомогою FPV-дрона важку вогнеметну систему ТОС 1-А "Сонцепьок" російських окупантів. Установка вартістю 15 млн. доларів після феєричної детонації термобаричних боєприпасів перетворилась на металобрухт та попіл, ймовірно, який тільки і залишився від ворожого екіпажу", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення бронегрупи окупантів на підході до українських позицій поблизу Авдіївки. ВIДЕО

ТОС - сімейство російських важких вогнеметних систем залпового вогню калібру 220-мм. Ведуть вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами.

Також дивіться: Удар української РСЗВ БМ-21 "Град" по розташуванню 81-го мотострілецького полку армії РФ на херсонському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18491) знищення (8005) Донецька область (9349)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+37
показати весь коментар
20.10.2023 16:17 Відповісти
+28
красивое, расчелавечили мальчика в трусиках на солнцепеке
показати весь коментар
20.10.2023 16:09 Відповісти
+24
Фейєрверк вражає ,
просто супер 🔥🔥🔥👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
20.10.2023 16:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
красивое, расчелавечили мальчика в трусиках на солнцепеке
показати весь коментар
20.10.2023 16:09 Відповісти
Ага. Красивое. А эти разлетающиеся многочисленные огоньки, это горящие куски экипажа?
показати весь коментар
20.10.2023 16:49 Відповісти
Це була фейєрична подорож!

ЗСУ красівчикі!
показати весь коментар
20.10.2023 16:09 Відповісти
З вогниками та салютами )) Біг бада БУУУУМ!
показати весь коментар
20.10.2023 17:26 Відповісти
Фейєрверк вражає ,
просто супер 🔥🔥🔥👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
20.10.2023 16:09 Відповісти
Це просто бімба-лаптниє самкі нє палучать даже кампєнсациі патамуша ванькі полнастью разукамплєктовани на малєкули...
показати весь коментар
20.10.2023 16:10 Відповісти
Так. Вони випарувалися! Самки можуть не розраховувати на «лади»!
показати весь коментар
20.10.2023 18:43 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2023 16:17 Відповісти
канашєнкав-патєрь нєт...
показати весь коментар
20.10.2023 16:21 Відповісти
Шо воно триндить,який кошмар???Карабаса в студію !!!
показати весь коментар
20.10.2023 16:28 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2023 16:32 Відповісти
ось це відео---де одна одну штовхають БТР
Ukrainian Special Ops wipe out two Russian tanks and four APCs near Avdiivka https://www.youtube.com/watch?v=WUKVnvTrRdw
показати весь коментар
20.10.2023 16:34 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2023 17:03 Відповісти
Солнцепьок наїб… спьокся!
показати весь коментар
20.10.2023 16:17 Відповісти
Бляха, ну навіщо таке видовище заблюрили логотипом??? ЗСУ зи бест!!!
показати весь коментар
20.10.2023 16:17 Відповісти
Сподіваюся водій-механік не встиг налякатися?
показати весь коментар
20.10.2023 16:20 Відповісти

кацапы утверждают, что "можем повторить"
показати весь коментар
20.10.2023 16:25 Відповісти
... хєра сє ...бануло. Екіпажу було нє больно.
показати весь коментар
20.10.2023 16:27 Відповісти
так, миттєво на атоми перетворились.
показати весь коментар
20.10.2023 16:30 Відповісти
Сили Оборони "гостинно" зустріли групу швидкого реагування рфhttps://www.youtube.com/watch?v=J1nodXq82gQ
показати весь коментар
20.10.2023 16:29 Відповісти
бегали... бегали... только уставшими подохли
показати весь коментар
20.10.2023 16:42 Відповісти
орки порушили закони природи так як вже осінь і час сонцепеків пройшов. Саме гуманне видовище перетворення козломордих у прах.
показати весь коментар
20.10.2023 16:30 Відповісти
Спорю,шо ті,хто їхав ззаду зходили ріденьким під себе...
показати весь коментар
20.10.2023 16:32 Відповісти
Кацпи до цього побоюювались з них стріляти, то тепер тільки при згадці про ТОС будуть срать де попало.
показати весь коментар
20.10.2023 16:33 Відповісти
Не унывайте, пацаны
Не унывайте……
На солнце грейтесь
Домой слетайте...
показати весь коментар
20.10.2023 16:38 Відповісти
рашистский ТОС и украинский дрон-камикадзе - моя любимая комбинация. очень зрелищно.
показати весь коментар
20.10.2023 16:40 Відповісти
цікаво, чи врятувався екіпаж?
показати весь коментар
20.10.2023 16:45 Відповісти
наверное, ожоги 1-й степени
подорожник приложил - и порядок
показати весь коментар
20.10.2023 16:49 Відповісти
Ваня в молекулярный фарш…
показати весь коментар
20.10.2023 16:50 Відповісти
там шасси на основе танка Т72. могли и выжить. Взрыв объмный от этих БЧ санцепека
показати весь коментар
21.10.2023 00:02 Відповісти
Вот это действительно -"Их там нет"
показати весь коментар
20.10.2023 17:16 Відповісти
малєнькіє мальчикі в трусіках ігралісь буратіной
показати весь коментар
20.10.2023 17:22 Відповісти
Казали перед війною що в них тих ТОСів штук 10-20, а ми уже штук 40-50 знищили
показати весь коментар
20.10.2023 17:26 Відповісти
а що кацапам хтось заборонив їх ВИРОБЛЯТИ ?
показати весь коментар
20.10.2023 21:37 Відповісти
та пох, сколько у них есть сейчас
оружие реально страшное по убойному действию по объемным объектам - окопы, блиндажи
но при попадании по нему тоже хороший фейерверк, замечательный
служат на таких машинах наверно за немалые деньги
Вот Сирия. Попали по буратине качапчиков
https://www.youtube.com/watch?v=7vMjjY2eJZc
показати весь коментар
21.10.2023 00:55 Відповісти
причем кацапским же ПТРК Корнет
показати весь коментар
21.10.2023 00:57 Відповісти
представить только ся на месте одного из орков - если увидеть ракету птрк за 2сек. до того чтобы отправиться к Аллаху. Говорят шо за этих пару сек. "вся жизнь перед глазами" блаблабла
правда у орков это не спросишь, да и сдохли скорее всего не увидев ракету.
показати весь коментар
21.10.2023 10:19 Відповісти
piekne
показати весь коментар
20.10.2023 17:35 Відповісти
Экипажу крепко повезло.
показати весь коментар
20.10.2023 17:38 Відповісти
зато шмарам ватным дома напишут - ваш Вася пошел за водкой и пропал, дезертир, так что х. вам а не белая Лада))
показати весь коментар
21.10.2023 10:20 Відповісти
повний зашквар ...
показати весь коментар
20.10.2023 17:43 Відповісти
А *****, давно пора понять, что во вторую "армию мира", надо брать только не курящих!
показати весь коментар
20.10.2023 18:01 Відповісти
Вміють гобліни горіти/ таланти. На біс.
показати весь коментар
20.10.2023 18:17 Відповісти
Початок ОПАЛЮВАЛЬНОГО періоду в Україні!
Слава Україні!
показати весь коментар
20.10.2023 18:30 Відповісти
Эх, еще бы одного дрона запустить в его кореша, который показался в конце видео.
показати весь коментар
20.10.2023 19:08 Відповісти
От экипажа только пепел савочком собрать и экономия на черных пакетах , сколько ж можно сэкономить на пакетах.
показати весь коментар
21.10.2023 02:58 Відповісти
прикольно))) навіть пакетів не треба, правда ватні самиці будуть не раді - напишуть відписку - Ваш орк пропав без вісті, поїхав за водкою на солнцепьоці і не повернувся, навіть лапті забув))
Так шо, Бай-бай Лада бай-бай
показати весь коментар
21.10.2023 10:11 Відповісти
Спьокся сонцепьок))
показати весь коментар
21.10.2023 12:41 Відповісти
Там ще один з заду їхав. Зупинався на перехресті - другий дрончик потрібен, але нема. А армія є, по словам режиму зеленского.
показати весь коментар
21.10.2023 14:41 Відповісти
 
 