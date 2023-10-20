Видовищна детонація боєкомплекту ворожої ТОС 1-А "Сонцепьок" після атаки українського дрона. ВIДЕО
Бійці 59-ї ОМПБр імені Якова Гандзюка за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожу вогнеметну систему ТОС 1-А "Сонцепьок" на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучання та видовищної детонації боєкомплекту вогнеметної системи опублікований у соцмережах.
"На Донеччині бійцям 59-ї ОМПБр імені Якова Гандзюка вдалось виявити та знищити за допомогою FPV-дрона важку вогнеметну систему ТОС 1-А "Сонцепьок" російських окупантів. Установка вартістю 15 млн. доларів після феєричної детонації термобаричних боєприпасів перетворилась на металобрухт та попіл, ймовірно, який тільки і залишився від ворожого екіпажу", - йдеться у коментарі до відео.
ТОС - сімейство російських важких вогнеметних систем залпового вогню калібру 220-мм. Ведуть вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами.
ЗСУ красівчикі!
просто супер 🔥🔥🔥👍🏼👍🏼👍🏼
Ukrainian Special Ops wipe out two Russian tanks and four APCs near Avdiivka https://www.youtube.com/watch?v=WUKVnvTrRdw
кацапы утверждают, что "можем повторить"
Не унывайте……
На солнце грейтесь
Домой слетайте...
подорожник приложил - и порядок
оружие реально страшное по убойному действию по объемным объектам - окопы, блиндажи
но при попадании по нему тоже хороший фейерверк, замечательный
служат на таких машинах наверно за немалые деньги
Вот Сирия. Попали по буратине качапчиков
https://www.youtube.com/watch?v=7vMjjY2eJZc
правда у орков это не спросишь, да и сдохли скорее всего не увидев ракету.
Слава Україні!
