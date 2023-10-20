Видовищна детонація боєкомплекту ворожої ТОС 1-А "Сонцепьок" після атаки українського дрона. ВIДЕО

Бійці 59-ї ОМПБр імені Якова Гандзюка за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожу вогнеметну систему ТОС 1-А "Сонцепьок" на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучання та видовищної детонації боєкомплекту вогнеметної системи опублікований у соцмережах.

"На Донеччині бійцям 59-ї ОМПБр імені Якова Гандзюка вдалось виявити та знищити за допомогою FPV-дрона важку вогнеметну систему ТОС 1-А "Сонцепьок" російських окупантів. Установка вартістю 15 млн. доларів після феєричної детонації термобаричних боєприпасів перетворилась на металобрухт та попіл, ймовірно, який тільки і залишився від ворожого екіпажу", - йдеться у коментарі до відео.

ТОС - сімейство російських важких вогнеметних систем залпового вогню калібру 220-мм. Ведуть вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами.

