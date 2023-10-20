УКР
Бійці 92-ї ОШБр з безпілотника знищили три одиниці ворожої техніка, бліндаж та склад БК окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Кадри нічного полювання на російську техніку та живу силу від бійців роти ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр на Куп’янському напрямку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

За допомогою нічного бомбера пілотам вдалось уразити три одиниці ворожої техніка, бліндаж та склад БК окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 92-ї бригади знищують російський вогнемет "Солнцепек". ВIДЕО

