Спецпризначенці СБУ знищили 20 російських танків, 42 ББМ та ліквідували понад 200 окупантів. ВIДЕО

Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України за два тижні ударними дронами та іншими засобами знищили 20 ворожих танків, 42 ББМ, 21 артилерійську систему, 2 системи ППО та 10 засобів РЕБ/РЕР.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спецпризначенці також знищили 96 одиниць автомобільної техніки окупантів, 6 човнів, 2 спостережні комплекси "Муром", 157 фортифікаційних споруд та укріплень та 10 складів з боєприпасами.

До того ж було ліквідовано близько 232 російських загарбників.

