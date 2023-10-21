Спецпризначенці СБУ знищили 20 російських танків, 42 ББМ та ліквідували понад 200 окупантів. ВIДЕО
Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України за два тижні ударними дронами та іншими засобами знищили 20 ворожих танків, 42 ББМ, 21 артилерійську систему, 2 системи ППО та 10 засобів РЕБ/РЕР.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, спецпризначенці також знищили 96 одиниць автомобільної техніки окупантів, 6 човнів, 2 спостережні комплекси "Муром", 157 фортифікаційних споруд та укріплень та 10 складів з боєприпасами.
До того ж було ліквідовано близько 232 російських загарбників.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не знімають VR-окулярів-
Ясновидячі -
ВСУ мольфари...
Они от человеческих потерь тащатся
Они любят поговорить про потери
Про героизм
Поставить очередной памятник неизвестному солдату
И поклоняться ему
Они - неандертальцы
Цивилизация их в этом смысле не затронула
Цивилация - это когда человек и его жизнь -главное
В россии тоже есть один такой человек -путин