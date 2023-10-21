УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4063 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
10 647 4

Спецпризначенці СБУ знищили 20 російських танків, 42 ББМ та ліквідували понад 200 окупантів. ВIДЕО

Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України за два тижні ударними дронами та іншими засобами знищили 20 ворожих танків,  42 ББМ, 21 артилерійську систему, 2 системи ППО та 10 засобів РЕБ/РЕР.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спецпризначенці також знищили 96 одиниць автомобільної техніки окупантів, 6 човнів, 2 спостережні комплекси "Муром", 157 фортифікаційних споруд та укріплень та 10 складів з боєприпасами.

До того ж було ліквідовано близько 232 російських загарбників.

Дивіться: Українські десантники показали, який вигляд зараз має Кліщіївка: окупанти зрівняли із землею село. ВIДЕО

Автор: 

СБУ (13255) знищення (8005)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***...ті самовбивці!
показати весь коментар
21.10.2023 13:28 Відповісти
І в день і вночі
Не знімають VR-окулярів-
Ясновидячі -
ВСУ мольфари...
показати весь коментар
21.10.2023 13:46 Відповісти
Россияне - устроены не как все люди
Они от человеческих потерь тащатся
Они любят поговорить про потери
Про героизм
Поставить очередной памятник неизвестному солдату
И поклоняться ему
Они - неандертальцы
Цивилизация их в этом смысле не затронула
Цивилация - это когда человек и его жизнь -главное
В россии тоже есть один такой человек -путин
показати весь коментар
21.10.2023 14:25 Відповісти
 
 