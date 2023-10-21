Аеророзвідники 30 ОМБр виявили та знищили ворожу БМД одразу після висадки окупантів. ВIДЕО
Бійці ударної аеророзвідки 30-ї механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького уразили ПТУРом російську БМД одразу після висадки ворожих солдатів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучання опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Ну...і...далеко заїхали? вояки....десантура -це не на красні площаді марширувати і в фонтанах бухими купатись