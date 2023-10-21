УКР
15 212 14

Аеророзвідники 30 ОМБр виявили та знищили ворожу БМД одразу після висадки окупантів. ВIДЕО

Бійці ударної аеророзвідки 30-ї механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького уразили ПТУРом російську БМД одразу після висадки ворожих солдатів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучання опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Автор: 

ліквідація (4361) 30 окрема механізована бригада (156)
Топ коментарі
+23
І даже сушилка для абосраних кацапскіх парток нє памагла-ой бяда бяда то какая...
21.10.2023 16:59 Відповісти
+14
Помоему, они там все бухие.
21.10.2023 17:29 Відповісти
+12
так то не мангал-то саме сушилка для абосраних кацапських парток...
21.10.2023 17:11 Відповісти
І даже сушилка для абосраних кацапскіх парток нє памагла-ой бяда бяда то какая...
21.10.2023 16:59 Відповісти
Модні, з мангалом.... . Поняв, як нада?
21.10.2023 17:08 Відповісти
так то не мангал-то саме сушилка для абосраних кацапських парток...
21.10.2023 17:11 Відповісти
Це королівський балдахін
21.10.2023 17:41 Відповісти
Помоему, они там все бухие.
21.10.2023 17:29 Відповісти
Втік гад(
21.10.2023 17:30 Відповісти
З таким понтом..мов би на рибалку зібрались..чуть свого чмобіка не задавили..
Ну...і...далеко заїхали? вояки....десантура -це не на красні площаді марширувати і в фонтанах бухими купатись
21.10.2023 17:31 Відповісти
Водила - *******, мог двоих задавить легко, а не сумел вот и поплатился.
21.10.2023 17:32 Відповісти
это значит, что уцелевшие кацапы домой пойдут пешком.... печально
21.10.2023 19:36 Відповісти
там два кумулятива було? ту жестянку на виліт прошиває...
21.10.2023 20:08 Відповісти
Вражає 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
21.10.2023 20:21 Відповісти
Вразили пткр-ом.
21.10.2023 21:35 Відповісти
Шкода, що не бахнули по ній, коли десант на броні був. Бмд смішно виглядає з оцим мангалом. Та й, на мою думку, на цій картонній техніці ця деталь зайва, бо цей танчик можна пробити навіть з кулемета. Її не врятує й десять мангалів.
22.10.2023 10:43 Відповісти
 
 