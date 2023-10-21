УКР
Оператори ударних дронів ліквідували окупантів, які ховались у бліндажах в лісі. ВIДЕО

Пілоти зведеної тактичної групи "Адам" у взаємодії з аеророзвідкою 67 окремої механізованої бригади дронами-камікадзе атакували російських загарбників, які, ймовірно, думали, що сховавшись у лісі в бліндажі, можуть почуватися в безпеці. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент атаки на російських загарбників опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Аеророзвідники 30 ОМБр виявили та знищили ворожу БМД одразу після висадки окупантів. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (4361) дрони (5295)
Ювелірна робота!
21.10.2023 17:38 Відповісти
Класс!
21.10.2023 18:24 Відповісти
ховайсь чи неховайсь, всеодно получиш шайбу)
21.10.2023 17:41 Відповісти
Ліс - ЖАХ!!! Це ж сосна Тому - вже не оживе Після звільнення провести розмінування і пустить на дрова На дошки не піде - "тонкомір" Та й осколків у дереві повно А потім садить новий ліс
21.10.2023 17:59 Відповісти
Ето уже высший пилотаж. Надеюсь дрон еще в конце сказал Слава Украине чтобы орки перед смертью обосрались
21.10.2023 18:26 Відповісти
ювелирная работа оператора. моё почтение.

хотя остаюсь при мнении, что дешевле было бы уничтожать в таких ситуациях противника термобарическими боеприпасами сбрасываемыми с дистанционно управляемых парапланов.
21.10.2023 18:48 Відповісти
ВИЩИЙ ПІЛОТАЖ!!!!!
21.10.2023 18:56 Відповісти
Як казав колись один недополітик(#уйло), найдемо в сортірі (у бліндажі) і там замочим.
21.10.2023 19:03 Відповісти
Треба міняти наших операторів дрончіків( шоб навчали NATO) на далекобійні ракети. Бо з гнидою небуде власних ракет, ніяких, зовсім, як і тих дрончиків.
21.10.2023 19:15 Відповісти
Таке враження, що скоро цими FPV дронами навчаться хірургічні операції робити.
21.10.2023 20:37 Відповісти
Чудовий саундтрек!
21.10.2023 20:37 Відповісти
Скажи мнє, мілойе дітя, в каком ухе у меня ж…
21.10.2023 20:42 Відповісти
жужало в нього в правому
але не довго..........................
21.10.2023 20:59 Відповісти
Вочевидь, ховаючись по бліндажах ефективніше боротися з біндеравцамі!
21.10.2023 20:58 Відповісти
Вот это уровень, 100 левел
21.10.2023 23:53 Відповісти
То точно був рашист чи манекен якийсь?
22.10.2023 07:32 Відповісти
 
 