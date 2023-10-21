Оператори ударних дронів ліквідували окупантів, які ховались у бліндажах в лісі. ВIДЕО

Пілоти зведеної тактичної групи "Адам" у взаємодії з аеророзвідкою 67 окремої механізованої бригади дронами-камікадзе атакували російських загарбників, які, ймовірно, думали, що сховавшись у лісі в бліндажі, можуть почуватися в безпеці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент атаки на російських загарбників опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

