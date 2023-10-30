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Новини Відео Війна
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Три уцілілі окупанти тікають з поля бою після спроби штурму українських позицій. ВIДЕО

Бійці за допомогою дронів та артилерії припинили спробу окупантів штурмувати українські позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, опублікованому у соцмережах, видно, що в штурмовій групі було щонайменше вісім окупантів. Судячи із запису, після ударів українських воїнів, лише троє із них змогли втекти з поля бою.

"Чудові кадри "утилізації" російських військових, що рухались на штурм наших позицій від операторів роти ударних БпАк 79 ОДШБр "PERUN GROUP". Також на відео можемо спостерігати роботу нашої артилерії під час відбиття цієї атаки", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи 55-ї ОАБр знищують колону ворожої бронетехніки, яка прямує на штурм позицій ЗСУ поблизу Авдіївки. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17784) знищення (7525) артилерія (798) дрони (4876)


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Топ коментарі
+6
штірліц з парашютом приколіст ))
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30.10.2023 15:27 Відповісти
+5
"10 негренят")
В одного вата з голови випала та розмоталася)
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30.10.2023 15:31 Відповісти
+4
і знову своїх не кинули. Завидна сталість
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30.10.2023 16:18 Відповісти
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- Трі танкіста, трі вєсьолих друга - екіпаж машини баєвой!!
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30.10.2023 15:24 Відповісти
і знову своїх не кинули. Завидна сталість
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30.10.2023 16:18 Відповісти
штірліц з парашютом приколіст ))
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30.10.2023 15:27 Відповісти
А прфесора Плейшнера ті двоє кинули подихати в ямі.
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30.10.2023 16:05 Відповісти
"10 негренят")
В одного вата з голови випала та розмоталася)
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30.10.2023 15:31 Відповісти
то памперс з портков взривной волной с пер дака вишибло.
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30.10.2023 15:39 Відповісти
А то шо, за ним ******* тягнеться?
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30.10.2023 16:20 Відповісти
Не за ним, а за нею. То мумія. )))
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30.10.2023 16:49 Відповісти
Чому витяжний купол не витягнув?
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30.10.2023 17:02 Відповісти
Что бы не тормозил при забеге!
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30.10.2023 18:00 Відповісти
Біг назустріч з кулеметом тік-токера
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30.10.2023 17:21 Відповісти
 
 