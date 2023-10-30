Три уцілілі окупанти тікають з поля бою після спроби штурму українських позицій. ВIДЕО

Бійці за допомогою дронів та артилерії припинили спробу окупантів штурмувати українські позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, опублікованому у соцмережах, видно, що в штурмовій групі було щонайменше вісім окупантів. Судячи із запису, після ударів українських воїнів, лише троє із них змогли втекти з поля бою.

"Чудові кадри "утилізації" російських військових, що рухались на штурм наших позицій від операторів роти ударних БпАк 79 ОДШБр "PERUN GROUP". Також на відео можемо спостерігати роботу нашої артилерії під час відбиття цієї атаки", - йдеться у коментарі до відео.

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