Путін про погроми у Дагестані: "Події в Махачкалі інспіровані через соцмережі, серед іншого з території України". ВIДЕО
Президент Росії Володимир Путін на нараді щодо ситуації у Дагестані заявив, що Україна і "агентура західних спецслужб" вплинула на антисемітські погроми у Махачкалі 29 жовтня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Путін також звинуватив США у тому, що вони "не добиваючись успіхів на полі бою, намагаються послабити Росію зсередини".
"Події у Махачкалі вчора ввечері інспіровані в тому числі через соціальні мережі. Не в останню чергу з території України руками агентури західних спецслужб", - заявив диктатор.
Нагадаємо, у неділю 29 жовтня в Махачкалі учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак із Тель-Авіва, шукаючи євреїв.
Топ коментарі
+47 Перехватчик
показати весь коментар30.10.2023 21:12 Відповісти Посилання
+42 Имярек
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+36 Владимир Николенко #234291
показати весь коментар30.10.2023 21:12 Відповісти Посилання
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Адресу , надіюсь - в муські і самі знайдете . Доброго вам полювання . !!
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Понеслось ..
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Начались боестолкновения между Хуситами и Саудовской Аравией - Bloomberg
Четыре саудовских солдата были убиты на границе Саудовской Аравии и Йемена, в городе Джизан.
Саудовская Аравия подняла боевую готовность до максимума опасаясь начала войны.
Рашисты и Иран стараются поднять цены на газ и нефть в преддверие зимы.
Простите, часовню тоже я развалил?
Як би це булаб правда, то ці гамадрили бігалиб і кричали не "Алах-акбар", а Пуцін-х*йло!"...
Т.к. нет никаких достоверных доказательств, что это именно настоящий диктатор.