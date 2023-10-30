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Путін про погроми у Дагестані: "Події в Махачкалі інспіровані через соцмережі, серед іншого з території України". ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін на нараді щодо ситуації у Дагестані заявив, що Україна і "агентура західних спецслужб" вплинула на антисемітські погроми у Махачкалі 29 жовтня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Путін також звинуватив США у тому, що вони "не добиваючись успіхів на полі бою, намагаються послабити Росію зсередини". 

"Події у Махачкалі вчора ввечері інспіровані в тому числі через соціальні мережі. Не в останню чергу з території України руками агентури західних спецслужб", - заявив диктатор.

Нагадаємо, у неділю 29 жовтня в Махачкалі учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак із Тель-Авіва, шукаючи євреїв.

Також дивіться: В аеропорту російської Махачкали тривають сутички правоохоронців із антисемітським натовпом. ВIДЕО

Автор: 

Дагестан (78) путін володимир (24099)


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Топ коментарі
+47
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30.10.2023 21:12 Відповісти
+42
Було важко, але ми впорались
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30.10.2023 21:10 Відповісти
+36
Двійник ледве прочитав дебільний текст.
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30.10.2023 21:12 Відповісти
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Таваріщі дагестанці знайомтесь - це Вова Соловйьов - родился в Москве но родители его были евреями. Мать - Инна Соломоновна Шапиро, отец - Рудольф Наумович Виницковский, позже взял фамилию Соловьёв.
 Адресу , надіюсь - в муські і самі знайдете . Доброго вам полювання . !!
..
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30.10.2023 22:44 Відповісти
8 сек відео, трішки припідняв верхній листок і видно шрифт знизу. з зором там журба повна.
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30.10.2023 22:48 Відповісти
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2023/10/30/121953/yapontsy-s-pomoschyu-ii-dokazali-chto-u-putina-dejstvitelno-est-dvojniki.shtml
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30.10.2023 23:01 Відповісти

Понеслось ..
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Начались боестолкновения между Хуситами и Саудовской Аравией - Bloomberg

Четыре саудовских солдата были убиты на границе Саудовской Аравии и Йемена, в городе Джизан.

Саудовская Аравия подняла боевую готовность до максимума опасаясь начала войны.

Рашисты и Иран стараются поднять цены на газ и нефть в преддверие зимы.
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30.10.2023 23:11 Відповісти
https://youtu.be/qiVA1iVqAjI https://youtu.be/qiVA1iVqAjI

Простите, часовню тоже я развалил?
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30.10.2023 23:11 Відповісти
О! А його шо, вже розморозили? Чи це Штучний Інтелект його пику згенерував?
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30.10.2023 23:27 Відповісти
Хех...)))
Як би це булаб правда, то ці гамадрили бігалиб і кричали не "Алах-акбар", а Пуцін-х*йло!"...
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31.10.2023 00:07 Відповісти
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31.10.2023 00:19 Відповісти
I don't think it's a 'bunker"-type (angry and sick) putin. This one always coughs and was used in the past for the shows. I think it's a "hardwood floor"-type putin. The fate of the "buker"-putin remains to be revealed, but (I think) the "bunker"-putin was the one who recently visited China.
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31.10.2023 01:30 Відповісти
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31.10.2023 02:06 Відповісти
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31.10.2023 02:08 Відповісти
Он в Гааге будет говорить, что нападение на Украину в 2014-м было инспирировано украинскими спецслужбами, и сам бы он до такого не додумался.
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31.10.2023 02:35 Відповісти
Нужно писать "Человек, похожий на Путина".

Т.к. нет никаких достоверных доказательств, что это именно настоящий диктатор.
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31.10.2023 05:34 Відповісти
Істота схожа на пуйла.Пуйло не є людиною.
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31.10.2023 05:50 Відповісти
Чи це не Обама інспірував? Він же с*ко кацапам ще й у ліфтах сцить.
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31.10.2023 07:07 Відповісти
То це чмо облізле може поїхати в северну корею пожалітися, в Китаї йому по губах вже поводили
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31.10.2023 07:26 Відповісти
Путлєр дегенерат старий .Роками накачують ненавистю росіян,а тепер це гівно полізло з них,а винна як завжди Україна.
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31.10.2023 07:27 Відповісти
"балодька мацай плеш - ти обісрався"
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31.10.2023 07:37 Відповісти
Собака лает...
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31.10.2023 08:34 Відповісти
В 90х були завжди винні Чеченці....
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31.10.2023 12:31 Відповісти
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