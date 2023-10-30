Путін про погроми у Дагестані: "Події в Махачкалі інспіровані через соцмережі, серед іншого з території України". ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін на нараді щодо ситуації у Дагестані заявив, що Україна і "агентура західних спецслужб" вплинула на антисемітські погроми у Махачкалі 29 жовтня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Путін також звинуватив США у тому, що вони "не добиваючись успіхів на полі бою, намагаються послабити Росію зсередини".

"Події у Махачкалі вчора ввечері інспіровані в тому числі через соціальні мережі. Не в останню чергу з території України руками агентури західних спецслужб", - заявив диктатор.

Нагадаємо, у неділю 29 жовтня в Махачкалі учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак із Тель-Авіва, шукаючи євреїв.

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