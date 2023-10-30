Оператори дронів влучними скидами гранат знищили ворожі БМП і танк. ВIДЕО
Оператори дронів 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка вправно знищили гранатами російські БМП і танк.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео ураження техніки окупантів українські військові опублікували у мережі.
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Єдиний ресурс поки що великий так люди, особливо з глибинки, яким немає де заробити нормальні гроші, як тільки на війні.
Тому терпіння, розумні кроки політиків і громадян і цей колос впаде.
В другу теж. І тільки ленд-ліз врятував від капітуляції перед Німеччиною.
Проте, вони можуть користуватися своїми досить значними запасами: на зберіганні в них ще багато «броні» і нехай це техніка 60-70 років, проте вона в них є.
Крім того, в кацапії повно кацапів.
І вони цей ресурс успішно використовують.
А стосовно «розумних кроків політиків», цей вираз в наших реаліях, звучить як сарказм.
Типове порушення правил пожежної безпеки: не було вогнегасника.