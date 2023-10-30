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Оператори дронів влучними скидами гранат знищили ворожі БМП і танк. ВIДЕО

Оператори дронів 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка вправно знищили гранатами російські БМП і танк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео ураження техніки окупантів українські військові опублікували у мережі.

Також дивіться: Російські військові після ліквідації свого "побратима" пограбували його та втекли. ВIДЕО

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танк (2083) БМП (414) 110 окрема механізована бригада (113)


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Насправді в росіян не все так чудово з поповненням новою технікою як здається місцевим адептам зради. Вже знищена колосальна кількість бойових машин, а можливості для виробництва нових в Росії не такі величезні як вони самі про себе говорять. Вони теж розкрадали і розвалювали свої танкові заводи.

Єдиний ресурс поки що великий так люди, особливо з глибинки, яким немає де заробити нормальні гроші, як тільки на війні.

Тому терпіння, розумні кроки політиків і громадян і цей колос впаде.
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30.10.2023 22:44 Відповісти
В першу світову їх вистачило приблизно на два роки.
В другу теж. І тільки ленд-ліз врятував від капітуляції перед Німеччиною.
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30.10.2023 22:47 Відповісти
Звісно, жодне виробництво не зможе компенсувати втрати бронетехніки, яки понесли кацапи.
Проте, вони можуть користуватися своїми досить значними запасами: на зберіганні в них ще багато «броні» і нехай це техніка 60-70 років, проте вона в них є.
Крім того, в кацапії повно кацапів.
І вони цей ресурс успішно використовують.
А стосовно «розумних кроків політиків», цей вираз в наших реаліях, звучить як сарказм.
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30.10.2023 22:52 Відповісти
Krasivo gorit.Tocnost popadanija priamo v 10 kidajet
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30.10.2023 22:59 Відповісти
Гарно горить.
Типове порушення правил пожежної безпеки: не було вогнегасника.
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30.10.2023 22:59 Відповісти
немного напалма было бы очень кстати.
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30.10.2023 23:26 Відповісти
Покинута техніка, навіть боєкомплект встигли вистріляти, бо детонації не було
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31.10.2023 08:17 Відповісти
 
 