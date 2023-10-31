Оператори ударних БПЛА атакували російських загарбників разом з ворожою технікою. ВIДЕО

Спецпризначенці ударного підрозділу військової контррозвідки СБУ знищили техніку окупантів та ліквідували російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Наразі бійці потребують додаткових дронів для знищення "жирних цілей", тож долучайтеся до збору для виробництва смертоносних дронів.

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