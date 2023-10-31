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Оператори ударних БПЛА атакували російських загарбників разом з ворожою технікою. ВIДЕО

Спецпризначенці ударного підрозділу військової контррозвідки СБУ знищили техніку окупантів та ліквідували російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Цим захисникам раніше ми передали партію дронів "Дикі шершні" і готуємо нову. Долучайтеся до нашого збору

Наразі бійці потребують додаткових дронів для знищення "жирних цілей", тож долучайтеся до збору для виробництва смертоносних дронів.

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори дронів влучними скидами гранат знищили ворожі БМП і танк. ВIДЕО

Автор: 

СБУ (12945) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (232)


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Кацапи кажуть: "Раждьонний ползать летать нє может!"
Як завше брещуть - доведено ВСУ! (У другому епізоді є підтвердження)

Щира подяка виконвцям! Бережи вас усі святі!
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31.10.2023 00:33 Відповісти
Невже вони всі такі?
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31.10.2023 01:03 Відповісти
а нехєр стояти де не кликали...😀🤙
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31.10.2023 01:08 Відповісти
а вы говорите лапти не летают
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31.10.2023 08:18 Відповісти
В Якутії розбився вертоліт Мі-2
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31.10.2023 08:19 Відповісти
Ну, не розбився, тільки потріскався. Можна склеїти.
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31.10.2023 09:43 Відповісти
Он у них таким и летал - просто ветром на бок завалило.
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31.10.2023 12:36 Відповісти
Приунив злегку
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31.10.2023 13:52 Відповісти
 
 