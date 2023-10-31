Оператори ударних БПЛА атакували російських загарбників разом з ворожою технікою. ВIДЕО
Спецпризначенці ударного підрозділу військової контррозвідки СБУ знищили техніку окупантів та ліквідували російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
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Як завше брещуть - доведено ВСУ! (У другому епізоді є підтвердження)
Щира подяка виконвцям! Бережи вас усі святі!