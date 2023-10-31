Соловйов хоче помститися німцям за постачання зброї Україні і обіцяє новий похід на Берлін: "Придет советский воин-освободитель и Берлин будет гореть!". ВIДЕО
Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов мріє помститися Німеччині за постачання танків Leopard в Україну і пообіцяв новий похід "советского воина-освободителя" на Берлін.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі свого пропагандистського шоу на росТВ. Якщо ж "воину-освободителю" не вдасться дійти до Берліну, то місто, згідно з планами Соловйова, мають спалити мусульмани.
Топ коментарі
+28 Xavier
показати весь коментар31.10.2023 09:50 Відповісти Посилання
+23 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар31.10.2023 09:30 Відповісти Посилання
+21 Driver Audi
показати весь коментар31.10.2023 09:35 Відповісти Посилання
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Na dniax ponial šo puken do Gaagi javno ne dotianet, rešil po privyčke bytj No 1 v centre vnimanija.
Солвьов- просто мразь!
Кончена, наразі-
Моська на слона кидався-
Та скоро всрався-
А погрози йшли як з офіційних каналів так від депутатів РФ, голови радбезу Медвєдєва ітп
Колись же прийде до нього Кондратій у прямому ефірі
2-як воно збирається до Берліну доповзти,якщо не спроможне село Мар'їнку захопити 2 роки?
3-Мовчить за антисемітські погроми,а нявкає за мусульман. Бо воно бздливе жидиня,яке не достойне називатися євреєм
Мечта всех сирых и убогих ...
чи погодились би на ядерне бомбардування Берліна?
Підозрюю, так.
https://www.youtube.com/watch?v=d1Bs--GFep0 ******** раскрыл тайну своего СЫНА 😁 [Пародия]
Тоже повторят?
А еще в Германии столько прекрасных стиральных машинок !
Прелесть ведь - и немок поиметь и машинкой обзавестись
А потом в Берлине поставить пам'ятник российскому солдату
Можно с девочкой на руках
Можно со стиральной машинкой ,или унитазом
А можно и с девочкой, и с машинкой и с унитазом
Чтобы реалистичнее было....
Правдивее
Завтра їде в Дагестан.
Там побачить ті плоди,
Що приніс він їх туди.
Там і здохне брехунець,
Буде гарненький кінець.