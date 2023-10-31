Соловйов хоче помститися німцям за постачання зброї Україні і обіцяє новий похід на Берлін: "Придет советский воин-освободитель и Берлин будет гореть!". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов мріє помститися Німеччині за постачання танків Leopard в Україну і пообіцяв новий похід "советского воина-освободителя" на Берлін.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі свого пропагандистського шоу на росТВ. Якщо ж "воину-освободителю" не вдасться дійти до Берліну, то місто, згідно з планами Соловйова, мають спалити мусульмани.

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