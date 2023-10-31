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Соловйов хоче помститися німцям за постачання зброї Україні і обіцяє новий похід на Берлін: "Придет советский воин-освободитель и Берлин будет гореть!". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов мріє помститися Німеччині за постачання танків Leopard в Україну і пообіцяв новий похід "советского воина-освободителя" на Берлін.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі свого пропагандистського шоу на росТВ. Якщо ж "воину-освободителю" не вдасться дійти до Берліну, то місто, згідно з планами Соловйова, мають спалити мусульмани.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Соловйов образився на "Яндекс", який іменує його "російським пропагандистом": "Тварюки ви кончені". ВIДЕО

Автор: 

Німеччина (7475) пропаганда (2820) Соловйов Володимир (141) Leopard (140)


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Топ коментарі
+28
У него сынок п..дор. Наверное в окопе уже?
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31.10.2023 09:50 Відповісти
+23
Все шо ти можеш це відсмоктати в шмари алкашкі.
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31.10.2023 09:30 Відповісти
+21
Яка агресивна істота.Брови супить,харчить,очима блима.Якесь скажене.Треба дати йому сельодки з галоперидолом.
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31.10.2023 09:35 Відповісти
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Все шо ти можеш це відсмоктати в шмари алкашкі.
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31.10.2023 09:30 Відповісти
У него сынок п..дор. Наверное в окопе уже?
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31.10.2023 09:50 Відповісти
Не знаю как в окопе, но трубу его чистят регулярно
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31.10.2023 14:11 Відповісти
Цікаво, такими народжуються, чи стають..
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31.10.2023 09:31 Відповісти
народжуються там, де забажали, ... аби такими стати... він - якісний продукт системи та її маркетолог...
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31.10.2023 09:35 Відповісти
Він гроші відпрацьовує, годуючі своє бидло подібною х.ньою.
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31.10.2023 09:57 Відповісти
маю надію, рососія 1 цілодобово транслюється в будинках влади Німеччини...
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31.10.2023 09:32 Відповісти
etot mudak siljno oblegčaet rabotu prokurora Gaagi, sam vručaet dokazatelstva svoei viny prestuplenija protiv čelovečnosti.
Na dniax ponial šo puken do Gaagi javno ne dotianet, rešil po privyčke bytj No 1 v centre vnimanija.
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01.11.2023 01:19 Відповісти
Пердаки у вас можуть тільки горіти ...
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31.10.2023 09:32 Відповісти
Етот дурачек еще недавно испуганный и обосранный лепил ролик из машины когда на Масквабад шли всего несколько тысяч вагнеровцев. Единственный шанс у рашистов взять Берлин ето если немцы выберут Меркель или Штангенциркуля
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31.10.2023 09:34 Відповісти
це він вже наблизився до левелу "азарьонок".
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31.10.2023 09:34 Відповісти
Божевілля на рашці ,транслюється в прямому ефірі..З цього,можна зробити висновок,про стан ідіотизму народонасєлєнія.
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31.10.2023 10:00 Відповісти
ідіотизм народонасєлєнія там був завжди. Про це їх же деякі письменники(і не тільки) писали ще півтори сотні років тому.
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31.10.2023 10:11 Відповісти
Яка агресивна істота.Брови супить,харчить,очима блима.Якесь скажене.Треба дати йому сельодки з галоперидолом.
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31.10.2023 09:35 Відповісти
Дати,звісно,можна.Але ефекту не буде. З Шаріковим було простіше. А цей невиліковний,таких пристрілюють
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31.10.2023 09:58 Відповісти
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31.10.2023 09:35 Відповісти
Остін Павер! Не парся!
Солвьов- просто мразь!
Кончена, наразі-
Моська на слона кидався-
Та скоро всрався-
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31.10.2023 10:03 Відповісти
Хтось знає в Україні публічну особу, що використовує несправжнє прізвище?
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31.10.2023 09:36 Відповісти
Да креативные у соловья сценаристы! Интересно, где они такую забористую "дурь" достают?
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31.10.2023 09:37 Відповісти
Проблема в тому, що захід десятиліття абсолютно ніяк не реагував на ці погрози стерти їх з лиця землі. І мешканці тих країн навіть не в курсі що їх планують стєрєть.

А погрози йшли як з офіційних каналів так від депутатів РФ, голови радбезу Медвєдєва ітп
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31.10.2023 09:38 Відповісти
Боже, яке воно кончене.
Колись же прийде до нього Кондратій у прямому ефірі
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31.10.2023 09:41 Відповісти
Девіз кугута, не дожену то хоч зігріюся.
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31.10.2023 09:46 Відповісти
1-де воно знайде савєцкаго воіна?
2-як воно збирається до Берліну доповзти,якщо не спроможне село Мар'їнку захопити 2 роки?
3-Мовчить за антисемітські погроми,а нявкає за мусульман. Бо воно бздливе жидиня,яке не достойне називатися євреєм
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31.10.2023 09:47 Відповісти
Вже незабаром 10 років буде як вони її беруть
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31.10.2023 14:37 Відповісти
До висловлювань цього фашиста треба серйозно ставитись. Він накручує безграмотне населення московії на ескалаці.
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31.10.2023 09:50 Відповісти
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31.10.2023 09:51 Відповісти
Адик ещё не видел евреев в формах вермахта и Босса. Если нашествие исламской орды не остановит сейчас, они точно появится. В этот раз их по делу назовёт освободителями.
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31.10.2023 10:46 Відповісти
Ждём видео, где деревянный Рейхстаг пылает под московой. Блин, какие же к#нченые, "советский воин-освободитель". Единственное от чего освобождали коммуняки - это от здравого смысла, имущества, достойной жизни и будущего. Но, как и обычно, они проиграют.
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31.10.2023 09:53 Відповісти
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31.10.2023 09:53 Відповісти
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31.10.2023 09:57 Відповісти
apsimyyyyyšiuuuu....
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01.11.2023 01:25 Відповісти
Меркель прям фапает....
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31.10.2023 09:54 Відповісти
Цікаво,що ,ще на цих ідіотів звертають увагу,...Старі пердуни, пообкурюються і киздять про міжнародну політику. Таких дідуганів на лавочці біля будинку купа..
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31.10.2023 09:55 Відповісти
Вони що своїх дідів по викопують
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31.10.2023 09:58 Відповісти
Затрахав вже цей пропоГандон своїми коричневими лініями!🤣
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31.10.2023 09:58 Відповісти
Забавно, мля. "Освобождение" как синоним мародерства.
Мечта всех сирых и убогих ...
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31.10.2023 10:05 Відповісти
Спочатку зайдуть дагестанські "воіни асвабадітєлі", але зайдуть вони в Москву.
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31.10.2023 10:12 Відповісти
..а этот пропагандон не подумал,что придет Народ мира освобождать болота мацковии от такого сорта подворотни..И куда этот и ему подобные быдлонасекомыши побегут ?
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31.10.2023 10:13 Відповісти
Він персонально - на свою віллу в Італії.
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31.10.2023 11:45 Відповісти
aga, tam na bolotax mokšlenda xutor estj pod nazvaniem Malaja Venecija...
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01.11.2023 01:26 Відповісти
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31.10.2023 10:19 Відповісти
Як думаєте, кацапські емігранти в Німеччині
чи погодились би на ядерне бомбардування Берліна?
Підозрюю, так.
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31.10.2023 10:19 Відповісти
"Визиваю агонь на сєбя"!
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31.10.2023 11:46 Відповісти
без американського ленд-лізу ви можете тільки заобєщокі всосати
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31.10.2023 10:20 Відповісти
Бодливой корове...
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31.10.2023 10:20 Відповісти
Може хто не бачив.

https://www.youtube.com/watch?v=d1Bs--GFep0 ******** раскрыл тайну своего СЫНА 😁 [Пародия]
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31.10.2023 10:21 Відповісти
Так, як палає пердак цієї істоти, палати вже нічого не може )))
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31.10.2023 10:21 Відповісти
А чому на цю мерзоту немає поданя в міжнародний розшук ? це і є обличчя ******** росія,це нациське терористичне утворення з тупим зомбованим так званим народом.
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31.10.2023 10:22 Відповісти
..ти будеш головним попереду чи тільки язиком вмієш?)))
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31.10.2023 10:44 Відповісти
Чекаю коли хтось з гостей соловйова у*бєт йому з носака по ****у🤡
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31.10.2023 10:46 Відповісти
Еврей защищающий Хамас, ненавидящий Израиль, хочет принести войну на землю тех кто помогает Израилю. Думаю Моссад должен решить вопрос с этим подонком. Как минимум взорвать гоя
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31.10.2023 10:50 Відповісти
І все це - з паспортом Ізраїлю в кишені.
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31.10.2023 11:48 Відповісти
А изнасилование 2 миллионов немок
Тоже повторят?
А еще в Германии столько прекрасных стиральных машинок !
Прелесть ведь - и немок поиметь и машинкой обзавестись
А потом в Берлине поставить пам'ятник российскому солдату
Можно с девочкой на руках
Можно со стиральной машинкой ,или унитазом
А можно и с девочкой, и с машинкой и с унитазом
Чтобы реалистичнее было....
Правдивее
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31.10.2023 11:03 Відповісти
На унитазе с девочкой. И стиральную машину рядом.
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31.10.2023 16:50 Відповісти
я пропустив що то мурло казало про хамас?
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31.10.2023 11:10 Відповісти
Він може хіба що відсмоктати у солдата Бундесверу, але мене він таки подразнює. Дуже хочеться заїхати соловйову в пику так щоб в нього кривава булька з носа вискочила.
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31.10.2023 11:13 Відповісти
Здається на росіі, не розуміють значення слова « освободитель «
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31.10.2023 11:23 Відповісти
*********** ***************..........................................................
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31.10.2023 12:20 Відповісти
začem "nedo"- ???
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01.11.2023 01:33 Відповісти
Можно дойти до Берлина но если пропустит сумская тероборона.
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31.10.2023 12:23 Відповісти
Дивує не бризкання гівном Солов*я-Шапіро і навіть не його хазяїн, а та кацапська бидломаса, яка фанатіє від його істерик та довіряє їм.
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31.10.2023 12:32 Відповісти
Миши плакали кололись , но продолжали жрать кактус !
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31.10.2023 13:17 Відповісти
Та вже нападайте,балаболи кацапські,ато тільки повітря засмерджуєте!!!
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31.10.2023 14:40 Відповісти
жопа в тебе буде горєть, коли в тюрязі тебе шваброю за кацапською традицією
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31.10.2023 17:37 Відповісти
Після Гаги, як здасть шкуру, так зразу на Берлін і піде, з червоних джунглів, правда коли Берліна дістанеться БОГ не уточнив... АРХ М
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31.10.2023 18:04 Відповісти
Ей, кацапи, спробуйте відправити маланця соловйова в Махачкалу, вилікується зразу, як тільки туди прилетить. А ще кацапи мають знати, що під час Другої світової в Німеччину вступили війська українських фронтів. На цей раз українці разом з німцями будуть бити нацистів із обіsRаними дупами - московитів.
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31.10.2023 18:09 Відповісти
Соловєй брехні титан,
Завтра їде в Дагестан.
Там побачить ті плоди,
Що приніс він їх туди.
Там і здохне брехунець,
Буде гарненький кінець.
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31.10.2023 18:20 Відповісти
ЖОСТКІЄ ОРАЛЬНИЄ МСТІТЄЛІ
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01.11.2023 01:33 Відповісти
 
 