Гелловін у Білому домі: син Блінкена вдягнувся, як Зеленський, а його донька прийшла в кольорах українського прапора. ВIДЕО

Напередодні президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден взяли участь у святкуванні Гелловіну на веранді Білого дому під час заходу "Гаманець або життя"

Як зазначається, Джо Байден в костюмі самого себе та перша леді Джилл Байден у костюмі кота привітали дітей, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Діти впливових політиків, сімей військовослужбовців, мешканців місцевих районів, а також учні державних шкіл у святкових костюмах отримували солодощі від перших осіб країни.

Особливо цього року запам'яталася малеча держсекретаря США Ентоні Блінкена. Свого сина він одягнув в костюм українського президента Володимира Зеленського, а його донька прийшла на святкування в кольорах українського прапора.

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