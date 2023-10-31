Гелловін у Білому домі: син Блінкена вдягнувся, як Зеленський, а його донька прийшла в кольорах українського прапора. ВIДЕО
Напередодні президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден взяли участь у святкуванні Гелловіну на веранді Білого дому під час заходу "Гаманець або життя"
Як зазначається, Джо Байден в костюмі самого себе та перша леді Джилл Байден у костюмі кота привітали дітей, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Діти впливових політиків, сімей військовослужбовців, мешканців місцевих районів, а також учні державних шкіл у святкових костюмах отримували солодощі від перших осіб країни.
Особливо цього року запам'яталася малеча держсекретаря США Ентоні Блінкена. Свого сина він одягнув в костюм українського президента Володимира Зеленського, а його донька прийшла на святкування в кольорах українського прапора.
Топ коментарі
+27 Дарниця КИЇВ
показати весь коментар31.10.2023 12:36 Відповісти Посилання
+21 Alexey Poltorak
показати весь коментар31.10.2023 12:29 Відповісти Посилання
+20 Володимир #577208
показати весь коментар31.10.2023 13:02 Відповісти Посилання
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От тільки того солдата, що під ЗЄ, вдягнули та екипірували при Пороху.
При ЗЄ з 2019 по 2022 жодного броніка та шолома для ЗСУ не закупили.
А так то да - зєбілам повинно бути тепло та відрадно, що ЗЄ на передову на Армані натягнув.
Доречі, от тобі, клоун ***** на військових навчаннях у дешевій куртці:
Підписує закон про олігархів ага...
Джерело:
?чи може це робота майстерні *****, як на лисому , ще з часів стадіон, так стадіон...з перспективою мислив, тепер є куди орденські планки чіпляти...
Тепер дітей будуть лякати: "Дивись, а то тебе бабай...ой ЗЕбуїн поцілує і ти станеш козльоночком, як він!"
God bless America!
А образ героїчного лідора ********** боневтіка бонапартовича на тому дійстві незрозуміло як розцінити без офіційних роз"яснень. Все-таки свято нечисті і відповідно й образи - відьми, монстри, упирі та інші почвари.
А ось і роз'яснення (з Інтернету):
На страшному американському святі головним атрибутом повинен бути страхітливий костюм.
- 2022: людина року (Time, FT, Profil, Times of israel)
- 2023: костюм зельца на Гелловін
А скільки свят, що походять з руснявої культури, відзначають у країнах Заходу?
https://site.ua/arkadiy.babchenko/neobucaemye-iyq5jjx Необучаемые.
В России задержана журналистка, гражданка США и России Алсу Курмашева. Она возглавляет Татарскую службу «Радио Свобода». Ей вменяют часть 3 статьи 330.1 УК РФ.
Курмашева живет в Праге с мужем и детьми. В мае этого года она прилетела в Россию по семейным обстоятельствам. Но назад её уже не выпустили. В аэропорту Казани ее задержали и обвинили в том, что она не уведомила российские власти о наличии второго гражданства. На этом основании забрали паспорта. После чего обвинили в том, что она не зарегистрировалась, как иноагент. А после этого в том, что она, как иноагент, собирала сведения в области военной и военно-технической деятельности РФ, которые могут быть использованы против безопасности РФ. Обвинения предъявлены за сбор информации о мобилизованных преподавателях вузов Татарстана.
Бинго! Отличная рокировка, согласитесь. Умно придумано.
Но я не об этом.
Муж Алсу Курмашевой - Павел Буторин - является директором телеканала «Настоящее время». Также гражданин США.
«Настоящее время» - это подразделение «Радио Свобода». Сидят они в Праге, в основном офисе «Свободы».
«Настоящее время» финансируется из бюджета США.
И вот этот рассадник русского либерализма в Праге на деньги налогоплательщиков США, борющийся за прекрасную свободную либеральную Россию будущего, ездит в оркостан «по семейным обстоятельствам».
Ну, там, на выходные к бабушке. Не знаю.
Паспорт поменять. Взамен истекшего.
По березкам потосковать.
Квартиру продать.
Я хер знает, какие могут семейные обстоятельства.
Потому что русский либерал на деньги американских налогоплательщиков - он всегда, без исключения, в первую очередь русский.
И только во вторую либерал.
*****, я вот в принципе не могу представить, чтобы моя жена поехала в оркостан.
По каким-бы то там ни было семейным обстоятельствам.
У нас недавно умер очень близкий человек, практически вторая бабушка, у которой дочка проводила каждое лето в деревне.
Даже мысли не было туда поехать.
Да, мы не можем попрощаться с близкими.
Все. Точка. Проехали. Забыли.
На квартире, даче, которую собственными руками строил мой дед и в которой прошло все мое детство и юность, на всем имуществе - я поставил крест.
Давайте, ребята, беспилотники - *******.
Сделать дочери российский паспорт?
Да вы *********.
А тут руководители главных либеральных рупоров за всех хорошее против войны на втором году геноцида украинского народа, получая зарплату из бюджета США - о! А не слетать ли мне в оркостан? По семейным обстоятельствам. Ну, вот, правда - надо.
Поехать с паспортом США в ******** Мордор являясь иноагентом и главредом американского СМИ - что может пойти не так…
А потом такие - ой? Как же так? За что? Произошла же чудовищная ошибка!
Путинский режим взял заложницу!
Мы такие же жертвы!
Ну, в добрый путь.
Необучаемые.
https://site.ua/arkadiy.babchenko/neobucaemye-iyq5jjx
Так от яка тепер уява про нечисть...
Креативненько...
Так і бачу хлопчика "зеленського" з словами "Цукерку або смееееерть!!!"
https://uk.forvo.com/word/halloween/ Вимова слова Halloween