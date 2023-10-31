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Гелловін у Білому домі: син Блінкена вдягнувся, як Зеленський, а його донька прийшла в кольорах українського прапора. ВIДЕО

Напередодні президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден взяли участь у святкуванні Гелловіну на веранді Білого дому під час заходу "Гаманець або життя"

Як зазначається, Джо Байден в костюмі самого себе та перша леді Джилл Байден у костюмі кота привітали дітей, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Діти впливових політиків, сімей військовослужбовців, мешканців місцевих районів, а також учні державних шкіл у святкових костюмах отримували солодощі від перших осіб країни.

Особливо цього року запам'яталася малеча держсекретаря США Ентоні Блінкена. Свого сина він одягнув в костюм українського президента Володимира Зеленського, а його донька прийшла на святкування в кольорах українського прапора.

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Гелловін у Білому домі: син Блінкена вдягнувся, як Зеленський, а його донька прийшла в кольорах українського прапора 01

Автор: 

Байден Джо (2893) діти (5140) свято (682) США (23355) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+27
Глибокий Респект Пану Блінкену, дружині та їхнім Дітям! Справжній патріот України!
God bless America!
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31.10.2023 12:36 Відповісти
+21
Это вам не путин и не говорящая лошадь, там нормальные люди.
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31.10.2023 12:29 Відповісти
+20
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31.10.2023 13:02 Відповісти
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Это вам не путин и не говорящая лошадь, там нормальные люди.
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31.10.2023 12:29 Відповісти
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31.10.2023 13:02 Відповісти
Шо ти маєш цім сказати шо шо дебіл зробив для арміі все.Та твій кумір перед вторгнення відправив свою сімейку маральних совкових уродів в ізраель і купив там хату за 2млн.$за рахунок бюджету,тому що про вторгнення знав.
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31.10.2023 13:26 Відповісти
Ага.
От тільки того солдата, що під ЗЄ, вдягнули та екипірували при Пороху.
При ЗЄ з 2019 по 2022 жодного броніка та шолома для ЗСУ не закупили.
А так то да - зєбілам повинно бути тепло та відрадно, що ЗЄ на передову на Армані натягнув.

Доречі, от тобі, клоун ***** на військових навчаннях у дешевій куртці:
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31.10.2023 14:35 Відповісти
А от ЗЄ у костюмі за 140 тис. у той час, коли ЗСУ взагалі перестали забезпечувати та фінансувати.
Підписує закон про олігархів ага...
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31.10.2023 14:57 Відповісти
під час заходу "Гаманець або життя"
Джерело:
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31.10.2023 12:51 Відповісти
Інфантіл дебільний тебе не подобається шоколад.
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31.10.2023 13:28 Відповісти
Дебил он проявил уважение к Украине, а президент это ее символ. В 2019 году такие как ты кидались дерьмом в Порошенка, что получили ? а теперь снова за свое.
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31.10.2023 13:27 Відповісти
Да. Блинкен зря так одел сына... Карма уж очень негативная
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31.10.2023 15:27 Відповісти
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31.10.2023 12:31 Відповісти
підкажіть йому хтось, нехай змінить прикид...а то, наче хунта якась,... виглядає, як сталін, піночет, саддам хусейн, гуго чавес...
?чи може це робота майстерні *****, як на лисому , ще з часів стадіон, так стадіон...з перспективою мислив, тепер є куди орденські планки чіпляти...
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31.10.2023 13:10 Відповісти
О, ***, дожились! Це так отого хрипатого тепер цівілізоване суспільство собі уявляє, що його костюм на Хелувін підходить?
Тепер дітей будуть лякати: "Дивись, а то тебе бабай...ой ЗЕбуїн поцілує і ти станеш козльоночком, як він!"
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31.10.2023 12:33 Відповісти
Необовʼязково лякатись, можна відкупитись цукерками))
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31.10.2023 12:47 Відповісти
Квартал 95 заразний.
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31.10.2023 12:53 Відповісти
Глибокий Респект Пану Блінкену, дружині та їхнім Дітям! Справжній патріот України!
God bless America!
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31.10.2023 12:36 Відповісти
а раніше був актуальним костюм дракули
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31.10.2023 12:36 Відповісти
Щоденний сором...
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31.10.2023 12:37 Відповісти
зєля та Україна увійшли до переліку монстрів? Таке собі досягнення, ************ не пройде повз, обов'язково помітить.
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31.10.2023 12:37 Відповісти
Пам'ятаю Дні Вишиванки на Хрещатику..оце так щастя..
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31.10.2023 12:37 Відповісти
Тобто, образ Зєльца - це вже якийсь хелоувінський гном? В якого діти грають? А кровопролитна українська війна - дитяча гра? Ох***нно.
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31.10.2023 12:38 Відповісти
Малий на 42 секунді розмішив - глянув на подаровану коробку і такий: та ну його нах, взяв і назад до кошика викинув подарунок.
А образ героїчного лідора ********** боневтіка бонапартовича на тому дійстві незрозуміло як розцінити без офіційних роз"яснень. Все-таки свято нечисті і відповідно й образи - відьми, монстри, упирі та інші почвари.
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31.10.2023 12:40 Відповісти
"незрозуміло як розцінити без офіційних роз"яснень."
А ось і роз'яснення (з Інтернету):
На страшному американському святі головним атрибутом повинен бути страхітливий костюм.
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31.10.2023 13:01 Відповісти
Це для колгоспників пояснення? Хелоуін зовсім не "страшне свято", а веселе.
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31.10.2023 13:02 Відповісти
Колгоспник - це щось презирливе?
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31.10.2023 13:22 Відповісти
І як часто ти бачив добрих фей та добрих клоунів у них на Хелоувінах?
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31.10.2023 14:29 Відповісти
то не солодощі то сігарєти. Ведь начать курить никогда не поздно
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31.10.2023 13:30 Відповісти
може це випадкове поє'днання кольорів, хоча в Москальщині такої випадковості не допустили б, але картинка розчулює
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31.10.2023 12:46 Відповісти
Ну там здається чітко прапор на спині, а не одяг якийсь. Але синьо-жовтий дійсно дуже гармонійне поєднання теплого і холодного кольору, яке гарно виглядає як у одягу, так і в інших дізайнах.
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31.10.2023 12:51 Відповісти
Гарне поєднання кольорів влаштував своєму папі "колєнька" на випускному минулого року
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31.10.2023 13:58 Відповісти
це треба вміти, зе :

- 2022: людина року (Time, FT, Profil, Times of israel)

- 2023: костюм зельца на Гелловін
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31.10.2023 12:57 Відповісти
Так все проSрати - треба талант мати!
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31.10.2023 14:04 Відповісти
Гелловін якось-такось святкують по всьому Західному світу, і навіть на постсовєцькому просторі.
А скільки свят, що походять з руснявої культури, відзначають у країнах Заходу?
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31.10.2023 12:58 Відповісти
Син ,донька і сам Блінкен - молодці,а ті хто пише тут про стид - довбні!!
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31.10.2023 13:05 Відповісти
"Гаманець або життя"

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31.10.2023 13:07 Відповісти
китаец выкинул обратно подарок!)))
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31.10.2023 13:08 Відповісти
Теж на то увагу звернув. Мале китайське гівно не зрозуміло, що потім той подарунок можна було продати з аукціону і купити кілька косожопих хуавеїв.
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31.10.2023 13:14 Відповісти
мені відразу стало легше...ЕФ - 16 ???
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31.10.2023 13:15 Відповісти
наполовину повну повна чи пуста склянка ..Не думаю що Блінкен когось тролив біль за все підкреслив ,що Україна отримала подарунки ...Головне розуміти що американці ******* коли їх поважають і дякують ..Нам немішало розвішувати стяги США і дякувати їм що дають нам все для протистояння з комуняками ...
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31.10.2023 13:18 Відповісти
Робити з образу президента воюючої країни хелоуїнський дитячий костюм, це, чесно кажучи, образливо. Зєльц, звісно, некомпетентний клоун і т.п., але - він представляє Україну. Яка захлинається кров'ю від того, що ті самі США економлять нам на зброї. В нас кожен день гинуть люди. Це не дитяча гра, блін.
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31.10.2023 13:50 Відповісти
https://site.ua/arkadiy.babchenko Аркадий Бабченко
https://site.ua/arkadiy.babchenko/neobucaemye-iyq5jjx Необучаемые.

В России задержана журналистка, гражданка США и России Алсу Курмашева. Она возглавляет Татарскую службу «Радио Свобода». Ей вменяют часть 3 статьи 330.1 УК РФ.
Курмашева живет в Праге с мужем и детьми. В мае этого года она прилетела в Россию по семейным обстоятельствам. Но назад её уже не выпустили. В аэропорту Казани ее задержали и обвинили в том, что она не уведомила российские власти о наличии второго гражданства. На этом основании забрали паспорта. После чего обвинили в том, что она не зарегистрировалась, как иноагент. А после этого в том, что она, как иноагент, собирала сведения в области военной и военно-технической деятельности РФ, которые могут быть использованы против безопасности РФ. Обвинения предъявлены за сбор информации о мобилизованных преподавателях вузов Татарстана.
Бинго! Отличная рокировка, согласитесь. Умно придумано.
Но я не об этом.

Муж Алсу Курмашевой - Павел Буторин - является директором телеканала «Настоящее время». Также гражданин США.
«Настоящее время» - это подразделение «Радио Свобода». Сидят они в Праге, в основном офисе «Свободы».
«Настоящее время» финансируется из бюджета США.

И вот этот рассадник русского либерализма в Праге на деньги налогоплательщиков США, борющийся за прекрасную свободную либеральную Россию будущего, ездит в оркостан «по семейным обстоятельствам».
Ну, там, на выходные к бабушке. Не знаю.
Паспорт поменять. Взамен истекшего.
По березкам потосковать.
Квартиру продать.
Я хер знает, какие могут семейные обстоятельства.

Потому что русский либерал на деньги американских налогоплательщиков - он всегда, без исключения, в первую очередь русский.
И только во вторую либерал.

*****, я вот в принципе не могу представить, чтобы моя жена поехала в оркостан.
По каким-бы то там ни было семейным обстоятельствам.
У нас недавно умер очень близкий человек, практически вторая бабушка, у которой дочка проводила каждое лето в деревне.
Даже мысли не было туда поехать.
Да, мы не можем попрощаться с близкими.
Все. Точка. Проехали. Забыли.

На квартире, даче, которую собственными руками строил мой дед и в которой прошло все мое детство и юность, на всем имуществе - я поставил крест.
Давайте, ребята, беспилотники - *******.
Сделать дочери российский паспорт?
Да вы *********.

А тут руководители главных либеральных рупоров за всех хорошее против войны на втором году геноцида украинского народа, получая зарплату из бюджета США - о! А не слетать ли мне в оркостан? По семейным обстоятельствам. Ну, вот, правда - надо.
Поехать с паспортом США в ******** Мордор являясь иноагентом и главредом американского СМИ - что может пойти не так…
А потом такие - ой? Как же так? За что? Произошла же чудовищная ошибка!
Путинский режим взял заложницу!
Мы такие же жертвы!
Ну, в добрый путь.
Необучаемые.
https://site.ua/arkadiy.babchenko/neobucaemye-iyq5jjx
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31.10.2023 13:22 Відповісти
США фантастична країна
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31.10.2023 13:35 Відповісти
Хелоуін. Не Гелоуин, хоча можуть бути різні акценти то десь й Гелоуин.... :/
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31.10.2023 13:46 Відповісти
Свого сина він одягнув в костюм українського президента Володимира Зеленського Джерело:
Так от яка тепер уява про нечисть...
Креативненько...
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31.10.2023 14:13 Відповісти
То ЗЄ вже пугало на Хелоувин? Раніше начебто у чортів, відьом та мертвяків одягалися.

Так і бачу хлопчика "зеленського" з словами "Цукерку або смееееерть!!!"
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31.10.2023 14:26 Відповісти
Костюмчик чорта, норм)
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31.10.2023 14:36 Відповісти
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31.10.2023 15:13 Відповісти
Однажды Гоголь переоделся Пушкиным, пришел к Пушкину и позвонил. Пушкин открыл ему и кричит: «Смотри-ка, Арина Радионовна, я пришел!» (с)
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31.10.2023 16:11 Відповісти
Гелловін

https://uk.forvo.com/word/halloween/ Вимова слова Halloween
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31.10.2023 16:21 Відповісти
 
 