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Ізраїль почав бій із ХАМАС у підземних тунелях Сектора Гази. ВIДЕО

Війська Ізраїлю атакували бойовиків ХАМАСу у мережі підземних тунелів під Сектором Гази.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на пресслужбу Армії оборони Ізраїлю.

"За останню добу об'єднані бойові сили ЦАХАЛ завдали ударів по приблизно 300 цілях, в тому числі по протитанкових ракетних і пускових установках під шахтами, а також по військових об'єктах в підземних тунелях, що належать терористичній організації ХАМАС", - йдеться в повідомленні.

Бойовики ХАМАС відповіли протитанковими ракетами та кулеметним вогнем.

У ЦАХАЛ повідомили, що ізраїльські солдати "знищили терористів і скерували повітряні сили для завдання ударів по цілях і інфраструктурі ворога".

Тунелі є ключовою метою для Ізраїлю, пише Reuters.

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Автор: 

Ізраїль (1658) Сектор Гази (189) Хамас (197)


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Топ коментарі
+16
Хлопці з ЦАХАЛ, робіть з туннелями як наші воїни робили при обороні ДАП - декілька діжок мазуту заливається в знайдений тунель, декілька балонів з побутовим газом (просто вставили трубу і відкрили вентиль). Хвилин десять чекаєте і дистанційно підпал.
Незабутній фейєрверк. І лізти нікуди не треба.
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31.10.2023 14:46 Відповісти
+15
Врахували наш досвід скидів гранат просто в люки або на башту зверху.
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31.10.2023 14:45 Відповісти
+15
Біблію писали люди, як і Коран. Тож так само можна сказати і "читай Коран", тільки чи стану я від цього розумнішим? Ну, судячи з поведінки палестинців, навряд.
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31.10.2023 14:51 Відповісти
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Колись здавалось, що майбутня загроза від тероризму, це якась вигадака. Ну, що такого страшного зроблять терористи одинаки? І, от маємо - не тільки терористичні угроповання, армії, а навідь країни вдалися о терористичних дій. Просто жах!
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31.10.2023 15:32 Відповісти
Тут більше питання релігії ніж тероризму. Мусульмани просто задавлять всіх хто не їхньої віри. Вони щирі фанатики, тому і являють більш небезпечними ніж пустоголові християни. Газа - типовий полігон для випробовуваннь нестандартних політичних рішень. На підставі "права" яке хоче мати кожен смерд, такі кадри як *****, ще більше виграють. Імітуючи захист тих, на кого тобі плювати.
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31.10.2023 15:41 Відповісти
У релігії з тероризмом значно більше спільного, ніж здається на перший погляд.
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31.10.2023 15:42 Відповісти
Шодо християн то вони теж не святі - просто переросли а мусульмани ше не переросли ( християни мали фору в 6 століть ).
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31.10.2023 15:59 Відповісти
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31.10.2023 15:45 Відповісти
правильно.мочите этих.. арабов)))
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31.10.2023 23:23 Відповісти
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