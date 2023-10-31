Ізраїль почав бій із ХАМАС у підземних тунелях Сектора Гази. ВIДЕО

Війська Ізраїлю атакували бойовиків ХАМАСу у мережі підземних тунелів під Сектором Гази.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на пресслужбу Армії оборони Ізраїлю.

"За останню добу об'єднані бойові сили ЦАХАЛ завдали ударів по приблизно 300 цілях, в тому числі по протитанкових ракетних і пускових установках під шахтами, а також по військових об'єктах в підземних тунелях, що належать терористичній організації ХАМАС", - йдеться в повідомленні.

Бойовики ХАМАС відповіли протитанковими ракетами та кулеметним вогнем.

У ЦАХАЛ повідомили, що ізраїльські солдати "знищили терористів і скерували повітряні сили для завдання ударів по цілях і інфраструктурі ворога".

Тунелі є ключовою метою для Ізраїлю, пише Reuters.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запити Ізраїлю щодо військової допомоги не перетинаються з потребами України, - посол Бродський