Тіла окупантів пролітають у повітрі після вибуху ворожої техніки, на якій вони їхали. ВIДЕО

Воїни 65-ї окремої механізованої бригади атакували російську техніку, на якій пересувалися окупанти. Від вибуху тіла російських десантників пролітають не один десяток метрів у повітрі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис знищення ворожої бронемашини з польотом російських загарбників опублікований у соцмережах.

Нагадаємо, днями українські воїни зареєстрували рекордний політ тіла російського окупанта після вибуху БТР, на якому він їхав. Тоді тіло росіянина пролетіло в повітрі 36,75 метра.

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