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Тіла окупантів пролітають у повітрі після вибуху ворожої техніки, на якій вони їхали. ВIДЕО

Воїни 65-ї окремої механізованої бригади атакували російську техніку, на якій пересувалися окупанти. Від вибуху тіла російських десантників пролітають не один десяток метрів у повітрі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис знищення ворожої бронемашини з польотом російських загарбників опублікований у соцмережах.

Нагадаємо, днями українські воїни зареєстрували рекордний політ тіла російського окупанта після вибуху БТР, на якому він їхав. Тоді тіло росіянина пролетіло в повітрі 36,75 метра.

Дивіться: Дрон-камікадзе уразив ворожий танк на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (4065) 65 ОМБр (32)


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Топ коментарі
+40
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31.10.2023 20:42 Відповісти
+36
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31.10.2023 20:42 Відповісти
+18
А кажуть у них *********** мало до гармат. А оказуєцця - москалі не гірше за снаряди 122 міліметри
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31.10.2023 20:34 Відповісти
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А кажуть у них *********** мало до гармат. А оказуєцця - москалі не гірше за снаряди 122 міліметри
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31.10.2023 20:34 Відповісти
Низько пішов, мабуть до дощу
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01.11.2023 08:08 Відповісти
Ним би можна було б ракети збивати!
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31.10.2023 20:34 Відповісти
Ще й обертається в польоті - це напівгірокомпас для того, що б курс витримувати і тангаж
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31.10.2023 20:37 Відповісти
Це рекорд чи ще ні?
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31.10.2023 20:35 Відповісти
Низко пошёл. К дождю.
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31.10.2023 20:36 Відповісти
Ванька по полётам - чемпион планеты !
Сдрыснул с БТРа - и его уж нету ...
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31.10.2023 20:39 Відповісти
А еще говорят "Рожденный ползать - летать не может!".
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31.10.2023 20:40 Відповісти
так этож дисанщики
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31.10.2023 23:22 Відповісти
рекорд этого прыжка наверное будет сложно перебить...\прыжок свиноцабаки вправо...!\
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31.10.2023 20:40 Відповісти
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31.10.2023 20:42 Відповісти
🤡
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31.10.2023 20:56 Відповісти
Це зображення трохи додає шарму

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31.10.2023 21:19 Відповісти
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01.11.2023 00:37 Відповісти
Через горы, через расстоянья-
В каждой жопе мира - в стороне любой-
Русскому все скажут - до свиданья!
И укажут путь пинком ногой...
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31.10.2023 21:17 Відповісти
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31.10.2023 20:42 Відповісти
Мюнхгаузены какие-то, а не кацапы.
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31.10.2023 20:54 Відповісти
Етапяць. Літаючий ванюшка.
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31.10.2023 20:57 Відповісти
vankaljot, kule, analo govnet.
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01.11.2023 01:12 Відповісти
Предлагаю торговую марку
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31.10.2023 21:00 Відповісти
Пей пиво - на шару...
Прогорит проект...
Это видно по шару-
Что несет куда-то лошару...
Из Мюнхена...
Лучше - Нюхательная...
Ведь на куренье - запрет...
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31.10.2023 21:34 Відповісти
Вы не проверите, по задумке автора , лошару несет на козлорылию.
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01.11.2023 07:35 Відповісти
ЗЫ... без всяких запретов, назовем тогда таверна "Улетная".
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01.11.2023 07:37 Відповісти
Вже є в Києві, так що це буде плагіатом!
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31.10.2023 21:35 Відповісти
краще "Чудова ферма Макбрума"
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31.10.2023 23:01 Відповісти
Тада просто, без матюкофф, мож не плагиат -"Три поросенка"
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01.11.2023 03:32 Відповісти
або "отлетайка"
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01.11.2023 03:34 Відповісти
Красиво летят, не отнимешь! "Паатаму, паатаму што мы пиилоооты...".
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31.10.2023 21:03 Відповісти
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01.11.2023 09:29 Відповісти
Тільки недавно ж був політ свинособаки на 36 метрів.

Оцей спортсмен мабуть його перевершив
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31.10.2023 21:05 Відповісти
Треба фіксувати на рекорд і відкрити нову номінацію - "політ тушки кацапа після вибуху".
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31.10.2023 23:19 Відповісти
як і фуйло
-стєрхі..
адназначна..
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31.10.2023 21:07 Відповісти
Батальйон Атал з російської Чувашії було практично повністю знищено в Україні внаслідок ударів з РСЗВ HIMARS. Про це у вівторок, 31 жовтня, https://t.me/kazansky2017/8833 повідомив український журналіст Денис Казанський з посиланням на чуваські соцмережі.
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31.10.2023 21:09 Відповісти
Бэтман лапотный.
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31.10.2023 21:11 Відповісти
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31.10.2023 21:11 Відповісти
Наче гуси..
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31.10.2023 21:13 Відповісти
Мабуть за підмогою помчав.
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31.10.2023 21:14 Відповісти
"Раждьонний ползать - лєті соколом!" (с)
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31.10.2023 21:18 Відповісти
Готовимось до Олімпіади. Так високо русняві ще не літали
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31.10.2023 21:23 Відповісти
Цей тягне на рекорд. Прямо в перші ряди на концерт кобзона
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31.10.2023 21:27 Відповісти
рекорд вряд ли засчитают. От ударной воны от взрыва кацапчик летел уже мертвым наверняка
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31.10.2023 22:19 Відповісти
І що? Категорія "польот тушкі".
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31.10.2023 23:20 Відповісти
От Ифан - дурак то Ифан - касманафт. Прогресс 😁
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31.10.2023 21:29 Відповісти
Летять гуси, летять гуси...
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31.10.2023 21:33 Відповісти
и снова летающие свинособаки от ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!СЛАВА И РЕСПЕКТ ВАМ ХЛОПЦЫ ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!и в лунапарк не ходи-ляпота!
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31.10.2023 21:42 Відповісти
Летучий засранец.
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31.10.2023 21:50 Відповісти
Ґвозді дєлать із такіх пацанов.
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31.10.2023 21:59 Відповісти
гарнi тренери нашi ЗСУ
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31.10.2023 22:20 Відповісти
судячи по масштабу - десь 50+ метрів. Тому думаю що без допінгу тут не обійшлось, або він використовував вінгсьют, тому рекорд може бути незарахованим.
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31.10.2023 22:26 Відповісти
Там не він, там вони. Перший стартував з правого борту і як по мені там політ не менше метрів у 80. Після другого підриву старт з лівого борту, парний політ але трохи не синхроний. Перший з дуету дась в яру приземлився ймовірно десь таки 50+ метрів, другий слабенько, на більше 25 метрів. У "потрійному стрибку з БТР" сто відсотково світовий рекорд по ширині розгортання.
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01.11.2023 01:09 Відповісти
Одна з причин, чому росіян не допускають до олімпіади: їхнє пендальне стрибання за 35 метрів - це не спорт, це олімпійський космос!
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31.10.2023 22:28 Відповісти
так це рекорд, пр чому подвійний!
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31.10.2023 22:59 Відповісти
"Мама, я летчика люблю!".
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31.10.2023 23:30 Відповісти
Який метраж? Олімпійський комітет вже заміряв?
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31.10.2023 23:30 Відповісти
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31.10.2023 23:35 Відповісти
Атракціони від ЗСУ "Гагарін" - ПРОСТО АГОНЬ!!!
""
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31.10.2023 23:52 Відповісти
Зачем так далеко прыгать .... на соревнования Рашке все равно запрет
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01.11.2023 00:05 Відповісти
В стратосферу!
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01.11.2023 00:13 Відповісти
Козьмонавти, аднака!
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01.11.2023 02:00 Відповісти
Це в них новий вид десантування
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01.11.2023 02:29 Відповісти
Пєтухі у вирій полетіли.
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01.11.2023 04:18 Відповісти
Цей політ назавжди увійде в світову історію неперевершених польотів....
P.S. Падав дотично до землі, теоретично міг вижити.
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01.11.2023 08:09 Відповісти
Низко пошел видать к дождю
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01.11.2023 09:35 Відповісти
Єто расіянськіє братья Люмьєр! Собствєннимі пєрсонамі.
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01.11.2023 12:12 Відповісти
які там "тіла"))) ветошЬ!!!🤙
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01.11.2023 18:12 Відповісти
 
 