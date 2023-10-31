Тіла окупантів пролітають у повітрі після вибуху ворожої техніки, на якій вони їхали. ВIДЕО
Воїни 65-ї окремої механізованої бригади атакували російську техніку, на якій пересувалися окупанти. Від вибуху тіла російських десантників пролітають не один десяток метрів у повітрі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис знищення ворожої бронемашини з польотом російських загарбників опублікований у соцмережах.
Нагадаємо, днями українські воїни зареєстрували рекордний політ тіла російського окупанта після вибуху БТР, на якому він їхав. Тоді тіло росіянина пролетіло в повітрі 36,75 метра.
Топ коментарі
+40 Олександр Дніпро
показати весь коментар31.10.2023 20:42 Відповісти Посилання
+36 ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
показати весь коментар31.10.2023 20:42 Відповісти Посилання
+18 Евгений Magirus
показати весь коментар31.10.2023 20:34 Відповісти Посилання
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Сдрыснул с БТРа - и его уж нету ...
В каждой жопе мира - в стороне любой-
Русскому все скажут - до свиданья!
И укажут путь пинком ногой...
Прогорит проект...
Это видно по шару-
Что несет куда-то лошару...
Из Мюнхена...
Лучше - Нюхательная...
Ведь на куренье - запрет...
Оцей спортсмен мабуть його перевершив
-стєрхі..
адназначна..
""
запрет
P.S. Падав дотично до землі, теоретично міг вижити.