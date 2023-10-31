Росіяни затримали двох своїх військових за підозрою у вбивстві родини у Волновасі. ВIДЕО

За підозрою у вбивстві дев’ятьох мирних жителів у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області затримані російські військовослужбовці-контрактники з Далекого Сходу 21-річний Антон Сопов та 28-річний Станіслав Рау.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з окупантами проводяться слідчі та процесуальні дії.

На похорон вбитої родини у Волновасі прийшло близько 200 осіб.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині російські загарбники розстріляли сім’ю Капканець, загинули 9 осіб, зокрема діти. На момент розстрілу всі жертви спали.

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