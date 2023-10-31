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Росіяни затримали двох своїх військових за підозрою у вбивстві родини у Волновасі. ВIДЕО

За підозрою у вбивстві дев’ятьох мирних жителів у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області затримані російські військовослужбовці-контрактники з Далекого Сходу 21-річний Антон Сопов та 28-річний Станіслав Рау.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з окупантами проводяться слідчі та процесуальні дії.

Росіяни затримали двох своїх військових за підозрою у вбивстві родини у Волновасі 01

Росіяни затримали двох своїх військових за підозрою у вбивстві родини у Волновасі 02

На похорон вбитої родини у Волновасі прийшло близько 200 осіб.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині російські загарбники розстріляли сім’ю Капканець, загинули 9 осіб, зокрема діти. На момент розстрілу всі жертви спали.

Також читайте: Розстріл 9 цивільних рашистами в окупованій Волновасі: Прокуратура розпочала розслідування. ФОТОрепортаж

Автор: 

воєнні злочини (1875) Волноваха (40)


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Топ коментарі
+45
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31.10.2023 21:37 Відповісти
+16
Первая фотография может стать известной во всем мире с названием: "Лицо русского солдата: убил семью из 9 человек в постелях, от маленьких детей до стариков, скоро миллионы таких обещают пойти в наступление на Берлин и Париж"
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31.10.2023 22:36 Відповісти
+15
Не радійте кацапському правосуддю. Скоро ці "чеченці" опиняться на нашому фронті
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31.10.2023 21:36 Відповісти
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Не, шоб от Гааги уберечь, замочат.
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01.11.2023 07:40 Відповісти
Щоб думати як зберегти від Гааги, то треба мати якийсь інтелект. Це не про них!
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01.11.2023 08:10 Відповісти
Когда зашквар и так как кремлядь , ко всему еще и на дно пробитая , то следы мухой заметут.
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01.11.2023 08:33 Відповісти
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