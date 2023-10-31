Українські захисники уразили 4 танки та 6 БМП окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку наші бійці знищили російський танк, ще три пошкодили. Окрім цього українські захисники знищили дві БМП і ще чотири вдалося пошкодити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео зі знищенням російської техніки опублікував у телеграмі командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни затримали двох своїх військових за підозрою у вбивстві родини у Волновасі. ВIДЕО