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Українські захисники уразили 4 танки та 6 БМП окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку наші бійці знищили російський танк, ще три пошкодили. Окрім цього українські захисники знищили дві БМП і ще чотири вдалося пошкодити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео зі знищенням російської техніки опублікував у телеграмі командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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Автор: 

танк (2083) БМП (414) Куп’янськ (800)


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Смерть кацапам!
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31.10.2023 22:10 Відповісти
💀
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01.11.2023 13:08 Відповісти
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31.10.2023 22:24 Відповісти
Буде тобі враже
те що відьма скаже
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01.11.2023 00:23 Відповісти
Красива ювілірна робота.
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01.11.2023 01:26 Відповісти
Найгірше було останьому - вони ж бачили, шо вже всім пи..да і була одна думка - ну а нас пронесе. Пронесло, з запахом дерьма.
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01.11.2023 03:37 Відповісти
А могли вийти з техніки, покидати зброю і здатись дронові ... Але ні то ні, Пекельний пали ))
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01.11.2023 09:17 Відповісти
 
 