Українські захисники уразили 4 танки та 6 БМП окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
На Куп’янському напрямку наші бійці знищили російський танк, ще три пошкодили. Окрім цього українські захисники знищили дві БМП і ще чотири вдалося пошкодити.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео зі знищенням російської техніки опублікував у телеграмі командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
те що відьма скаже