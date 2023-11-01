Український воїн вибігає з укриття і закидає гранату у відчинений люк пошкодженої ворожої бронемашини. ВIДЕО безпілотника
Український воїн з позивним Батя під час одного із боїв поблизу села Вербове на Запоріжжі вибіг із укриття і закинув гранату у відчинений люк пошкодженої ворожої бронемашини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойову роботу відчайдушного та сміливого воїна зафільмував безпілотник.
"Якби на війні не було дронів, деякі кадри виглядали би саме так. Військовослужбовець ЗСУ з позивним Батя самотужки добиває уражену російську бронетехніку. Честь і подяка за мужність воїну 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина"! Відео відзняте неподалік селища Вербове Запорізької області", - зазначає у дописі автор публікації.
Топ коментарі
+43 Олег Б #390511
показати весь коментар01.11.2023 09:24 Відповісти Посилання
+31 Qq Qqq #455433
показати весь коментар01.11.2023 09:20 Відповісти Посилання
+15 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар01.11.2023 09:23 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
уровень - бог.
Бережи себе, дядьку...)))
А шо тебе, довбню позавчора зареєстравоного, дивує?
..бережить себе, козаки