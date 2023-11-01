Український воїн вибігає з укриття і закидає гранату у відчинений люк пошкодженої ворожої бронемашини. ВIДЕО безпілотника

Український воїн з позивним Батя під час одного із боїв поблизу села Вербове на Запоріжжі вибіг із укриття і закинув гранату у відчинений люк пошкодженої ворожої бронемашини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойову роботу відчайдушного та сміливого воїна зафільмував безпілотник.

"Якби на війні не було дронів, деякі кадри виглядали би саме так. Військовослужбовець ЗСУ з позивним Батя самотужки добиває уражену російську бронетехніку. Честь і подяка за мужність воїну 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина"! Відео відзняте неподалік селища Вербове Запорізької області", - зазначає у дописі автор публікації.

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