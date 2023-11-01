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Новини Відео Війна
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Український воїн вибігає з укриття і закидає гранату у відчинений люк пошкодженої ворожої бронемашини. ВIДЕО безпілотника

Український воїн з позивним Батя під час одного із боїв поблизу села Вербове на Запоріжжі вибіг із укриття і закинув гранату у відчинений люк пошкодженої ворожої бронемашини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойову роботу відчайдушного та сміливого воїна зафільмував безпілотник.

"Якби на війні не було дронів, деякі кадри виглядали би саме так. Військовослужбовець ЗСУ з позивним Батя самотужки добиває уражену російську бронетехніку. Честь і подяка за мужність воїну 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина"! Відео відзняте неподалік селища Вербове Запорізької області", - зазначає у дописі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Фрагмент бою в районі Роботиного: наші штурмовики захоплюють ворожі позиції. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17784) знищення (7525) Запорізька область (3727)


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Топ коментарі
+43
отакі вони справжні герої
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01.11.2023 09:24 Відповісти
+31
Батя красава! ))
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01.11.2023 09:20 Відповісти
+15
батя на хардах откатал.
уровень - бог.
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01.11.2023 09:23 Відповісти
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Батя красава! ))
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01.11.2023 09:20 Відповісти
ну тепер повний фарш)
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01.11.2023 09:22 Відповісти
батя на хардах откатал.
уровень - бог.
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01.11.2023 09:23 Відповісти
отакі вони справжні герої
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01.11.2023 09:24 Відповісти
І сміх, і гріх...)))
Бережи себе, дядьку...)))
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01.11.2023 09:38 Відповісти
який сміх,який гріх? З дивана пишеш?
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01.11.2023 11:13 Відповісти
Взагалі-то з табуретки яка стоїть на Салтівці у Харкові...
А шо тебе, довбню позавчора зареєстравоного, дивує?
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01.11.2023 23:45 Відповісти
З 2018 року зареєстрований я це по твоєму позавчора? довбня ти сам!
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02.11.2023 00:59 Відповісти
А почему бы не затрофеить? Загадка однако, но там виднее, вероятно там орки. Защитник отчаянный!
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01.11.2023 09:40 Відповісти
Герой !
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01.11.2023 09:40 Відповісти
ЗВИЧАЙНО НЕ ТАКИЙ ЯК КОШОВИЙ, АЛЕ ГЕРОЙ.
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01.11.2023 10:10 Відповісти
казак
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01.11.2023 09:47 Відповісти
Козак
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01.11.2023 11:50 Відповісти
В мохнорилих свиней нема шансів проти наших відчайдухів.
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01.11.2023 09:48 Відповісти
******** український герць
..бережить себе, козаки
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01.11.2023 09:51 Відповісти
плохо когда приходится так собой рисковать.
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01.11.2023 10:19 Відповісти
цензор, чому підтираєш дописи,не подобається?
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01.11.2023 11:12 Відповісти
Солдата захістника дозволено ображати, а жирного неробу ледащого паркетного ахфіцера якій неризикуе своїм життям, невдоволено.
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01.11.2023 11:28 Відповісти
Відчайдух Батя!!! Чи виправданий був ризик? Мабуть так, якщо воїн запідозрив що всередині БМП-3(?) хтось може бути живий, бо така зброя поруч смертельно небезпечна. Надіюсь що так і було.
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01.11.2023 11:13 Відповісти
Нехай супербетменшварц ахфіцер попросить вибачення у солдата та за знищення ворожої техніки надасть можливість відпочити з родиною десять діб. Що слабо хитровийобані сцикуни біля моніторів?
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01.11.2023 11:48 Відповісти
Кацап так не зможе - по дорозі підсковзнеться на своєму гівні....
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01.11.2023 12:28 Відповісти
Батя герой і заслуговує нагороди, але є ще героїчніши- кошевой и пікалов з 95 кривого кварталу. вони вже получили медальки від зеленої гниди. Слава ЗСУ!
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01.11.2023 12:33 Відповісти
А это разве не брэдли?
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01.11.2023 13:56 Відповісти
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01.11.2023 15:21 Відповісти
бмд-4
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01.11.2023 15:28 Відповісти
 
 