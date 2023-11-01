Бійці ССО пошкодили новітній російський танк Т-90 "Прорив" та знищили ремонтний автомобіль. ВIДЕО
Українські воїни із 3-го полку ССО за допомогою дронів знищили ворожу ремонтну машину та пошкодили новітній російський танк Т-90 "Прорив" на авдіївському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи операторів ССО опублікований у соцмережах.
"На Авдіївському напрямку оператори 3-го полку ССО за допомогою БПЛА знищили ремонтну машину противника та пошкодили танк Т-90 "Прорив". Окупанти кинулися від палаючої техніки у розсипну. Втім, ми впевнені, що бігати по нашій землі їм залишилося недовго", - йдеться у коментарі до відео.
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Mitr Nedoverov
показати весь коментар01.11.2023 10:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
anton korsiner
показати весь коментар01.11.2023 10:51 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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