Україна пройшла колосальний шлях і зараз виконує необхідні пункти для відкриття переговорів про вступ до ЄС, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців ввечері 4 листопада у форматі відеозвернення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Україна пройшла колосальний шлях – від того, що багато хто не вірив навіть у саму можливість нашого зближення з Європейським Союзом під час повномасштабної війни, до того, що ми рекордно швидко отримали статус кандидата та виконуємо необхідні пункти для відкриття переговорів.

І це знов і знов докази того, що Україна може – може робити великі речі, коли працює обʼєднано, впевнено, в інтересах своєї незалежності та всіх українців. І ми продовжуємо трансформацію нашої держави, для того щоб бути готовими – реально – до повноправного вступу в Євросоюз, для того щоб адаптувати всі наші інституції, всі наші стандарти до європейських правил.

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Ми вже всі в Україні маємо звикати, що наша внутрішня політика – це і є політика євроінтеграції, це і є те, що наближає нас до моменту, коли український прапор буде в Брюсселі нарівні з усіма іншими прапорами держав – членів ЄС.

Слава всім, хто бʼється заради України! Воїни, я дякую вам! Дякую всім, хто допомагає! Україна є і буде незалежною та вільною. Я впевнений у цьому".