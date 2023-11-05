Увечері окупанти обстріляли Херсон, загинула людина. Вночі скинули авіабомбу на школу (оновлено). ВIДЕО

За минулу добу противник здійснив 100 обстрілів Херсонської області, випустивши 474 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 12 снарядів.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; навчальний заклад у Херсонському районі. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 - дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Вночі на школу у Дар'ївській громаді російська армія скинула керовану авіаційну бомбу. Постраждалих серед місцевих жителів немає.

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Згодом Прокудін повідомив, що внаслідок вечірнього обстрілу Херсону загинув чоловік. Окупанти завдали удару поруч з продуктовою крамницею

"Цинічний обстріл обірвав життя 55-річного чоловіка. Він загинув на місці, отримавши смертельні травми.

У стані середньої тяжкості у лікарні знаходиться 52-річна херсонка. Уламками ворожого снаряду їй поранило обличчя, грудну клітину та ногу", - додав Прокудін