Увечері окупанти обстріляли Херсон, загинула людина. Вночі скинули авіабомбу на школу (оновлено). ВIДЕО
За минулу добу противник здійснив 100 обстрілів Херсонської області, випустивши 474 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 12 снарядів.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; навчальний заклад у Херсонському районі. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 - дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Вночі на школу у Дар'ївській громаді російська армія скинула керовану авіаційну бомбу. Постраждалих серед місцевих жителів немає.
Згодом Прокудін повідомив, що внаслідок вечірнього обстрілу Херсону загинув чоловік. Окупанти завдали удару поруч з продуктовою крамницею
"Цинічний обстріл обірвав життя 55-річного чоловіка. Він загинув на місці, отримавши смертельні травми.
У стані середньої тяжкості у лікарні знаходиться 52-річна херсонка. Уламками ворожого снаряду їй поранило обличчя, грудну клітину та ногу", - додав Прокудін
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