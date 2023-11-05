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У відділі поліції Києва побили військового. Правоохоронці кажуть, що він був напідпитку і поводився агресивно. Розпочато перевірку. ВIДЕО

У Шевченківському районному відділі поліції поліцейський побив військового-прикордонника.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер ✙" український військовий, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Збройних сил України Станіслав (Осман) Бунятов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, правоохоронець побив військового ветерана, який дістав важке поранення на фронті, а жоден з присутніх поліцейських навіть не намагався припинити цей злочин.

Він також опублікував відео, на якому зафіксовано побиття.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер військовий Юрій Куприч, якого побила група людей на Одещині

Дописувачка повідомила Осману, що постраждалий воїн на ім'я Сергій після поранення був направлений на військово- лікарську комісію (ВЛК) в місто Київ.

"Після проходження комісії Сергій направився на вокзал, де був затриманий поліцейськими за.. (УВАГА!)
порушення комендантської години!!! Це при тому, що у нього в руках був квиток на поїзд, висновок ВЛК і військовий квиток!!! Його побили в Шевченківському районому відділку поліції. Після чого відпустили.
Сергій повернувся в сектор бойових дій з важким струсом мозку і багатьма іншими ознаками побиття і зараз знаходиться в лікарні міста Балаклія, куди вже дзвонили з Києва і просили не оформляти травми. Дякувати лікарям, вони відмовились від злочину", - йдеться у повідомленні, опублікованому у телеграм-каналі Бунятова.

Також читайте: На Одещині невідомі побили військового: у чоловіка перелом шиї та набряк мозку. ВIДЕО

Своєю чергою, у відділі комунікації поліції Києва повідомили, що за фактом конфлікту поліцейського та прикордонника розпочато службову перевірку.

Правоохоронці також опублікували свою відеоверсію інциденту.

За даними правоохоронців, інцидент трапився вночі 3 листопада. Під час патрулювання містом наряд поліції виявив чоловіка, який перебував на вулиці у комендантську годину.

"Оперативник Шевченківського управління поліції звернувся до перехожого з проханням перевірити його документи та поцікавився, чому він перебуває на вулиці під час комендантської години. У цей момент до них підійшов чоловік напідпитку у камуфляжі, почав агресивно себе поводити та кілька разів штовхнув оперативника. Працівник поліції запросив незнайомця пройти до відділу задля перевірки його особи. Втім, останній ігнорував законні вимоги поліцейського та продовжував конфліктувати. Як стало відомо згодом, чоловік несе службу в одному із прикордонних підрозділів", - запевняють у поліції Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Побиття у Тернопільському ТЦК: суд відправив двох службовців військкомату під нічний домашній арешт

Дану подію зареєстровано у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Керівництвом поліції ініційовано службову перевірку з метою надання правової оцінки діям учасників інциденту.

У відділі поліції Києва побили військового. Правоохоронці кажуть, що він був напідпитку і поводився агресивно. Розпочато перевірку 01
У відділі поліції Києва побили військового. Правоохоронці кажуть, що він був напідпитку і поводився агресивно. Розпочато перевірку 02

Автор: 

побиття (958) Київ (19683) Нацполіція (15282) військовослужбовці (4812)


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Топ коментарі
+59
Якщо кацапський паспорт у жінки заммміністра МВС є чимсь буденним і не заслуговує уваги, то побити військового у відділку - дріб'язок
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05.11.2023 10:26 Відповісти
+38
Опыт 2014 года и 2022 года показывает, что менты с захваченных территорий Украины первыми массово переходят на сторону оккупанта. Так, что ничего удивительного в этой новости нет. Возможно, менты ждут новых работодателей с февраля 2022 года, а тут болтается ночью военный , из-за которого ОРДА до сих пор в Киев не пришла. Ну и выместили на нем свою обиду и злость.Так хочется им маЦковских мусорских зарплат,но эти военные до сих пор фронт держат, несмотря на все старания Ермака-Подоляка и их "крыши" - Вовы Оманского!
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05.11.2023 10:33 Відповісти
+34
Шевченківське та Печерське самі відбиті, зажрані - козирні райони. Там всім складом до зони бойових дій можна відправляти
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05.11.2023 10:33 Відповісти
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Поліція геть берега втратили...!!!
Перетворюється на репресивний орган...
Цих тварюк на передок...
!!!
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05.11.2023 10:50 Відповісти
Якби в Україні був верховний головнокомандувач, а не насрато, то увесь, я підкреслюю увесь, шевченківський відділок мусорів, після цієї ганьби треба було направити на передок мінімум на рік без ротацій і відпусток.
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05.11.2023 10:51 Відповісти
"Близько 400 співробітників поліції, які залишилися на окупованих територіях і після того почали працювати на ворога в правоохоронних квазіутвореннях, заочно повідомлені про підозру в державній зраді", - сказав голова Нацполіції України Іван Вигівський
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05.11.2023 10:52 Відповісти
ха ха ха .
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05.11.2023 10:54 Відповісти
Зеленский, президент Украины, согласно закону, руководит полицией Украины. Это он должен нести непосредственную ответственность за действия полиции. Но...

Торговля наркотой, крышевание бизнеса, убийство граждан, предательство, так выглядит "деятельность" полиции в Украине. Президент молчит, министр МВС ещё не в сизо, почему?
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05.11.2023 10:57 Відповісти
Наркоту не чіпайте - то ж святе для ОПи.
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05.11.2023 11:48 Відповісти
Я перепрошую, а навіщо бикувати з боку військового? Покажи документи, покажи квиток. Якщо там якісь проблеми, то приїдь у відділення і там усе напиши. Заодно і буде офіційне підтвердження чому він не потрапив на поїзд.

Воєнний же час. А якщо це якийсь диверсант чи ще хтось форму одягнув?
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05.11.2023 10:58 Відповісти
І чим вас конкретно дістали вони? Закладки заважають робити?
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05.11.2023 11:27 Відповісти
А кому вони заважають робити закладки? Поліції нема коли закладками займатися, вони 3 рази на день перевіряють двері в укриттях.
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05.11.2023 11:51 Відповісти
А могли бы казнить, как пассажира в Днепре
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05.11.2023 10:59 Відповісти
Поліціянтам напрягтись, бо можуть відправити в окопи.
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05.11.2023 11:00 Відповісти
Теоретически да! Но напрягут нас! Дидов!
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05.11.2023 18:24 Відповісти
Поліція показала, як військовий порушив комендантську годину, навіть не полінувалися показали відос. А мені цікаво, яка стаття Кримінального Кодексу чи Адміністративного Кодексу інкримінірується при порушенні комендантської години? А на іншому відосі було видно, як поліцейський просто б'є військового, то тут вже точно буде стаття Кримінального Кодексу і не тільки до того поліцейського, що бив, а і до решти, які це позволили робити.
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05.11.2023 11:00 Відповісти
Які закони? Війна в країні
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05.11.2023 11:34 Відповісти
Я Вам скажу по секрету, тільки нікому не кажіть. Під час війни також діють закони, тільки ще більша відповідальність.
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05.11.2023 19:53 Відповісти
де вони діють? невже баканова посадили? не смішіть людей
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05.11.2023 19:59 Відповісти
Переможная мусорская реформа шагает по стране. Как и судебная, как и медицинская...
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05.11.2023 11:02 Відповісти
Чого відпустили якщо військовий як кажуть мусоряки шось там порушив?
Це військовий поводився агресивно? А чому тоді в нього струс мозку є а в мусоряки нема?
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05.11.2023 11:06 Відповісти
у мусоров всегда так - ведет себя агрессивно
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05.11.2023 11:07 Відповісти
В якому окопі гогішвіллі?Ця система не змінилася з часів сесересеру.
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05.11.2023 11:08 Відповісти
Якщо ти військовий, був на фронті, був поранений - це не значить, що ти поза законом і вимоги закону на тебе не розповсюджуються!
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05.11.2023 11:08 Відповісти
на военных молиться надо -что бы они не вытворяли на гражданке - даже если будет бегать без кукушки и из автомата палить в разные стороны - надо лечить - обезоруживать -вызывать врачей -колоть успокаивающие - а не тащить в жандармский околоток и калечить с помощью здоровых откормленных бугаев - которых гнать надо на фронт поганой метлой
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05.11.2023 11:21 Відповісти
Так вказано що він там не гуляв а мав посадочний документ на поїзд. І у відео яке оприлюднила поліція чомусь нечути що говорила людина яка показувала убд. Напевно і пояснювала чому знаходиться в тому місці і куди прямує. І напевно після цього пояснення поліція мала би побажати щасливої дороги, але поліцейського заклинило на убдшці, оце його "я радий..."тому в доказ. Тому хто там першим бикувати почав видно добре.
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05.11.2023 11:46 Відповісти
Нажаль не значить, а мало б.
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05.11.2023 11:55 Відповісти
на даний момент ні КУпАП ні КК України не передбачає жодної відповідальності за порушення комендантської години, що само по собі не правильно! Але є лише проект такого закону. Отже у разі порушення комендантської години поліцейський може вживати первентивні чи заходи примусу лише на підставі закону Про Нацполіцію...що теж досить сумнівно, бо Закон про Нацполіцію визначає, що поліція для виконання покладених на неї завдань вживає заходів реагування на правопорушення, визначені КУпАП та КПК України, на підставі та в порядку, визначених законом. При цьому в КУпАП такого правопорушення не має, а в кримінальному процесуальному теж не має... КПК України взагалі не визначає поняття злочину, його визначає КК України..але дурні записали в Закон про поліцію саме КПК, а ні КК))) Разом з тим - не визначення парламентом відповідальності за порушенням коменданської години протягом май же 2 років війни (!!) це теж повна херня
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05.11.2023 11:18 Відповісти
Немає ніякої війни. Немає сотень тисяч загиблих. В тилу, якщо ти у військовій формі - ти ніхто і звати тебе ніяк.
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05.11.2023 11:20 Відповісти
ну, судячи з недавнього скандалу, зараз українці лякаються людей у військової формі.
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05.11.2023 11:44 Відповісти
Це ''молоді бізнесмени'' українці?
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05.11.2023 11:58 Відповісти
Ну таке, якщо судити по відосам то саме ПЯНИЙ військовий поводився як гнида..
Ох веселі часи чекають нас по закінченню війни
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05.11.2023 11:22 Відповісти
Все одно,ніхто,а тим більше поліцейський не має права наносити важкі тілесні ушкодження діючому військовослужбовцю
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05.11.2023 11:31 Відповісти
А навіщо тоді поліції видають табельну зброю?
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05.11.2023 11:36 Відповісти
все так, але якби він таке зробив у США, то отримав би шокером або кулю через напад на полісмена.
Військовий не рівно святий та непорочний.
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05.11.2023 11:40 Відповісти
Є один американський фільм ...забув назву...там такий приблизно сюжет та діалог... два полісмена знаходяться на стаціонарному пості в південних штатах десь на кордоні з Мексикою.. до КП пішки підходить чоловій в одному домашньому халаті (!))) Старший - дууууже суворий полісмен його зупиняє та каже - Ти куде йдеш? той називає назву міста до якого декілька десятків км. Полісмен суворо каже - В халаті? Ти що хворий? Чоловік відповідає, - Так точно сер! Ніяк ні сер! Полісмен каже - Ти що військовий? Той відповідає : -Ніяк ні сер! Ветеран, сер! Полісмен питає:-В*єтнам? - Так точно сер! Морска піхота, 65-68, Сер ! Тоді суворий полісмен каже якомусь підлеглому полісмену- Візьми машину та відвези цього містера до міста!
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05.11.2023 12:00 Відповісти
Я бачив той епізод, так от там військовий не бикує і не кидається на полісмена....
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05.11.2023 12:04 Відповісти
Це приклад того, як поліція повинна швидко і правильно оринтуватися в ситуації. Для чого було обмежувати військового в пересуванні та тягнути до відділку поліції? Щоб його потім там побити, спричинивші тілесні ушкодження? Якщо хтось забув то це, напевне той самий відділок Шевченківської поліції де в 2010 мусора вбили студента педадогічного коледжу Ігоря Індила! До речі, Сергій Приходько, якого тоді засудили за вбивство Індила у 2012 року, пройшов переатестацію і далі працював у Шевченківському райвідділку поліції. Чи вже Врадієвку забули? Звичайно зараз все забули
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05.11.2023 12:14 Відповісти
Бажаю повеселитися
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05.11.2023 11:37 Відповісти
На відео ми бачемо 2х військових. Військовий (чи ветеран) у якого перевіряють документи поводився нормально, показав документи.Але поліцейський каже другому військовому, який в легкому стані сп*яніння - вас обмежено в пересуванні до 5 години, пройдіть у відділок поліції. Для чого? Та на якій підставі? Ми не знаємо на який час в нього квитки на потяг. Також він не місцевий, ДЕ він повинен перебувати під час комендантської години, якщо не має житла в Києві? Для чого було провокувати конфлікт? А може треба було лише обмежитись зауваженням та запропонувати військовим підвезти їх до вокзалу? АЛЕ головне не в тому, а в тому що у відділенні поліції, здається інший мусор застосував до військового, який не був затриманий (а обмежений в пересуванні не зрозуміло для чого) фізичну силу та побив його. І ще, судячи з відео його потім помістили в камеру (!) В яку камеру? При цьому поліцейські повинні були враховувати можливу девіантну поведінку та птср, які є у всіх учасників війни.
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05.11.2023 11:45 Відповісти
По перше чи був він пяним ніхто не встановлював. По друге якщо військовослужбовець порушує комендантську годину то і поліцейський теж( в даному випадку). По третє як гнида повівся поліцейський який людині яка показала йому документ що засвідчує особу і надає право бути там де вона є( якщо це був дійсний військовослужбовець) сказав цій людині"я радий..." і почав мірятись піськами вказуючи що і в нього є такий документ.
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05.11.2023 11:52 Відповісти
а де ти бачив п'яного військовослужбовця? на першому відео штовхнули людину і не дали йому піднятися, на другому навіть звуку немає, бо управління поліції завжди показує тільки ті нарізки відео, де нічого не зрозуміло або виглядає на користь мусорів. Законні вимоги до мусорів це не хамство
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05.11.2023 11:53 Відповісти
Не так давно пшечна мусорная вбила українця. Роз'яснення були такі ж - п'яний та агресивний. Якби в нічних клубах та інших значних місцях для мажорів мусора вбивали всіх п'яних та агресивних, то у половини держморд вже не було б дітей.
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05.11.2023 11:34 Відповісти
Ця ментовська шелупонь, ледаща, тупа Агресивна, скоро буде виловлюватись по кафешкам, де воно проводе більшу частину свого часу, взебана, і ***********. Тупорилі ублюдки. Позбирали убогих по селах. Подивіться на їх харі....
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05.11.2023 11:44 Відповісти
Ну да попистели в недилю! Вопрос? Кто, понесет ответственность! У ментов спец звания! В 2014 году они бегали обосранные перед военкоматами! Если пришли герои с фронта в ТЦК! Ловите не только колхозников!
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05.11.2023 11:45 Відповісти
Всі поліціянти повинні пройти "обкатку" на фронті.І цей процес має бути непреривним,постійна ротація.Нічого так не прививає повагу до законності як сидіння в окопі по пояс в багні.
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05.11.2023 11:50 Відповісти
А де та Жовква з оп?
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05.11.2023 11:55 Відповісти
Скажу одно--багато військових просто іноді бикують,особливо хто був на фронті (бачу по своїх рідних) Ну а невиконання ЗАКОННИХ вимог поліції,які виконують ПОКЛАДЕНУ НА НИХ ФУНКЦІЮ ЗАКОНАМИ---це наше долбо-бана звичка Бо ми ж "хочемо " в ЄС Ну а та писака--це зразок піару і накидання ненависті до законних дій поліції. Розуму всім,витримки і поваги ,та телерантності до всіх,хто захищає мирних людей і в боротьбі з рашкою,і в мирних містах і селах.
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05.11.2023 11:59 Відповісти
Вася, а ти б теж сходив би на фронт. Може не бикував би на дивані. Чи ти теж участники з глибокого тилу?
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05.11.2023 13:42 Відповісти
Внучок вийди з пісочниці, а тоді будеш писати. пости ,а тим паче давати оцінки людям яких ти не знаєш А тикать будеш під столом ,таким як ти.
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05.11.2023 17:14 Відповісти
....сученок -колоборант -оґлядивайся.
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05.11.2023 14:36 Відповісти
как при ЯНУКОВИЧЕ работала мусарка -прокуроры и суды на совково-мафиозный манер -так и продолжает работать
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05.11.2023 12:06 Відповісти
мента перевоспитать невозможно...
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05.11.2023 12:25 Відповісти
Показово дуже показово. Якось не хотілось вірити хлопцям, які повертались у тил, що розповідали за поради намагатись ходити їм у цивільному. І ця ненормальна кількість тилової мусорської наволочі, що вже боком у двері не пролазить і чергові закупки автозаків. Думай-те, якщо є чим...
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05.11.2023 12:07 Відповісти
СЬОГОДНІ МЄНТУ ПОВІСТКУ А ЗАВТРА НА ПЕРЕДОВУ, НЄХ В ТИЛУ БИТИСЬ
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05.11.2023 12:18 Відповісти
..абсурд-если был билет,то мент обязан был сопроводить солдата...Мента на фронт...
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05.11.2023 12:23 Відповісти
Єто совсем другоє...
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05.11.2023 15:04 Відповісти
Після "реХВорми " ментовки я побачив у м Переяслав біля кавʼярні "псів" . Отоді я зрозумів , шо то є бидло . Неосвічене неотесане , яке надивилося голівуду . Жуйка , очки , походон . Фу , гидота.
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05.11.2023 13:13 Відповісти
1000% ти правий!
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05.11.2023 13:44 Відповісти
Ціх мусорів треба вішати на плацах у мусарень, а на фронті вони будуть щє гірше біди робити.
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05.11.2023 13:46 Відповісти
Бажаю цим мусорам смерті
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05.11.2023 14:16 Відповісти
Таке враження, що якщо не дибіл, то тебе в мусарку не візьмуть працювати.
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05.11.2023 14:40 Відповісти
Как был мусорской курятник, так и остался
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05.11.2023 15:04 Відповісти
Увесь цей відділ мусарні негайно на ПЕРЕДОВУ на 0...!!!!

Оправданням Клименка, може бути одно 100% підтвердження того, що ці мусорята пройшли кваліфікаційну АТЕСТАЦІЮ на свою профпредатність та знання ЗАКОНІВ УКРАЇНИ...!!!

95% мусорського особового складу національних пі**рів україни, це свора малоосвідчених корумпованих баранів, котрі лише на 20% знають Закони УКРАЇНИ та на 12% знають свої професійні зобовязання...!!!
І таких доказів тьма...!!!

А також тьма доказів, як ці мусорські пі**ри фальсифікують "ПОКАЗНИКИ РОЗКРИТТЯ" злочинів та своєї фейкової "діяльності" узгодивши все з такими самими корумповано-дебілуватими прокураторами та списують усе на кримінальників, які вже давно увязнені в буцигарнях та фізично не могди скоювати ці злочини по їх датам, бо давно вже сидять в буцигарнях...!!!
А в ДБР сидять такі самі виходці з мусарні, котрі на усе це закривають очі і потурають таким ФЕЙКОВИМ ПОКАЗНИКАМ РОЗКРИТТЯ кримінальних злочинів, котрі здійснюють посадові особи в усіх підрозділах Національної Поліції України...!!!

«Міліцейська контра», або Як скомпрометовані міліціонери поновлюються через суди
https://4vlada.com/investigations/48571

Атестація - не указ. Екс-керівник Стрийського відділу Нацполіції поновився на посаді начальника.
https://forpost.lviv.ua/novyny/2668-atestatsiia-ne-ukaz-eks-kerivnyk-stryiskoho-viddilu-natspolitsii-ponovyvsia-na-posadi-nachalnyka

Дрогобицький відділ поліції очолив Іван Малиш. https://drogmedia.net.ua/2020/10/12/drogoby-ts-ky-j-viddil-politsiyi-ocholy-v-ivan-maly-sh/

Львівське районне управління поліції №2
https://lv.npu.gov.ua/lvivske-raionne-upravlinnia-politsii-2
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05.11.2023 15:57 Відповісти
какая бы реформа МВД не происходила , а ,,мусор,, останется всегда / генетика / . Кабацкие шатания мажоров по ночам не привлекают ни ментов ни ракеты Параши .
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05.11.2023 16:44 Відповісти
Мєнтозаврів на передок-нехай там своє геройство показують!
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27.12.2023 09:02 Відповісти
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