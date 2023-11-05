У відділі поліції Києва побили військового. Правоохоронці кажуть, що він був напідпитку і поводився агресивно. Розпочато перевірку. ВIДЕО
У Шевченківському районному відділі поліції поліцейський побив військового-прикордонника.
Про це повідомив у своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер ✙" український військовий, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Збройних сил України Станіслав (Осман) Бунятов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, правоохоронець побив військового ветерана, який дістав важке поранення на фронті, а жоден з присутніх поліцейських навіть не намагався припинити цей злочин.
Він також опублікував відео, на якому зафіксовано побиття.
Дописувачка повідомила Осману, що постраждалий воїн на ім'я Сергій після поранення був направлений на військово- лікарську комісію (ВЛК) в місто Київ.
"Після проходження комісії Сергій направився на вокзал, де був затриманий поліцейськими за.. (УВАГА!)
порушення комендантської години!!! Це при тому, що у нього в руках був квиток на поїзд, висновок ВЛК і військовий квиток!!! Його побили в Шевченківському районому відділку поліції. Після чого відпустили.
Сергій повернувся в сектор бойових дій з важким струсом мозку і багатьма іншими ознаками побиття і зараз знаходиться в лікарні міста Балаклія, куди вже дзвонили з Києва і просили не оформляти травми. Дякувати лікарям, вони відмовились від злочину", - йдеться у повідомленні, опублікованому у телеграм-каналі Бунятова.
Своєю чергою, у відділі комунікації поліції Києва повідомили, що за фактом конфлікту поліцейського та прикордонника розпочато службову перевірку.
Правоохоронці також опублікували свою відеоверсію інциденту.
За даними правоохоронців, інцидент трапився вночі 3 листопада. Під час патрулювання містом наряд поліції виявив чоловіка, який перебував на вулиці у комендантську годину.
"Оперативник Шевченківського управління поліції звернувся до перехожого з проханням перевірити його документи та поцікавився, чому він перебуває на вулиці під час комендантської години. У цей момент до них підійшов чоловік напідпитку у камуфляжі, почав агресивно себе поводити та кілька разів штовхнув оперативника. Працівник поліції запросив незнайомця пройти до відділу задля перевірки його особи. Втім, останній ігнорував законні вимоги поліцейського та продовжував конфліктувати. Як стало відомо згодом, чоловік несе службу в одному із прикордонних підрозділів", - запевняють у поліції Києва.
Дану подію зареєстровано у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Керівництвом поліції ініційовано службову перевірку з метою надання правової оцінки діям учасників інциденту.
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Перетворюється на репресивний орган...
Цих тварюк на передок...
!!!
Торговля наркотой, крышевание бизнеса, убийство граждан, предательство, так выглядит "деятельность" полиции в Украине. Президент молчит, министр МВС ещё не в сизо, почему?
Воєнний же час. А якщо це якийсь диверсант чи ще хтось форму одягнув?
Це військовий поводився агресивно? А чому тоді в нього струс мозку є а в мусоряки нема?
Ох веселі часи чекають нас по закінченню війни
Військовий не рівно святий та непорочний.
Оправданням Клименка, може бути одно 100% підтвердження того, що ці мусорята пройшли кваліфікаційну АТЕСТАЦІЮ на свою профпредатність та знання ЗАКОНІВ УКРАЇНИ...!!!
95% мусорського особового складу національних пі**рів україни, це свора малоосвідчених корумпованих баранів, котрі лише на 20% знають Закони УКРАЇНИ та на 12% знають свої професійні зобовязання...!!!
І таких доказів тьма...!!!
А також тьма доказів, як ці мусорські пі**ри фальсифікують "ПОКАЗНИКИ РОЗКРИТТЯ" злочинів та своєї фейкової "діяльності" узгодивши все з такими самими корумповано-дебілуватими прокураторами та списують усе на кримінальників, які вже давно увязнені в буцигарнях та фізично не могди скоювати ці злочини по їх датам, бо давно вже сидять в буцигарнях...!!!
А в ДБР сидять такі самі виходці з мусарні, котрі на усе це закривають очі і потурають таким ФЕЙКОВИМ ПОКАЗНИКАМ РОЗКРИТТЯ кримінальних злочинів, котрі здійснюють посадові особи в усіх підрозділах Національної Поліції України...!!!
«Міліцейська контра», або Як скомпрометовані міліціонери поновлюються через суди
https://4vlada.com/investigations/48571
Атестація - не указ. Екс-керівник Стрийського відділу Нацполіції поновився на посаді начальника.
https://forpost.lviv.ua/novyny/2668-atestatsiia-ne-ukaz-eks-kerivnyk-stryiskoho-viddilu-natspolitsii-ponovyvsia-na-posadi-nachalnyka
Дрогобицький відділ поліції очолив Іван Малиш. https://drogmedia.net.ua/2020/10/12/drogoby-ts-ky-j-viddil-politsiyi-ocholy-v-ivan-maly-sh/
Львівське районне управління поліції №2
https://lv.npu.gov.ua/lvivske-raionne-upravlinnia-politsii-2