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Новини Відео Війна
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На Авдіївському напрямку наші захисники точними скидами боєприпасів ліквідували ворожу піхоту. ВIДЕО

Бійці підрозділу аеророзвідки "Flying Skull" спільно з воїнами 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка точними скидами боєприпасів з дронів з нічною оптикою ліквідували ворожу піхоту на Авдіївському напрямку.

Відео знищення ворога опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Дрон-камікадзе атакує окупанта у траншеї на Південному напрямку. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (4094) Авдіївка (2342) 110 окрема механізована бригада (114)


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Топ коментарі
+3
Доброй охоты!
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05.11.2023 10:47 Відповісти
+2
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05.11.2023 11:10 Відповісти
+2
Баба Яга - она существует!
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05.11.2023 12:01 Відповісти
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Це добре,але нажаль москалі вже діють так дзеркально.Та дворічна війна їх навчила і вони вже мають неменше дронів ,як і Україна(Про це Залужний і казав також.Так це вже паритет,тому щось новіще та ефективніше треба проти них застосувати.А щодо Залужного та його інтерв'ю,то мені особисто стало зрозуміло,що він це робив не без згоди президента.Це було узгоджене інтерв'ю з якоюсь метою.Свої докази чи здогади тут не писатиму,бо ворог наж також читає,а тому нехай чухаються,але завод в Керчі та корабель ,то були перші наслідки того інтерв'ю.Слава Україні.
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05.11.2023 10:45 Відповісти
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05.11.2023 11:10 Відповісти
це вже технічна деталь)
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05.11.2023 11:17 Відповісти
Доброй охоты!
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05.11.2023 10:47 Відповісти
Баба Яга - она существует!
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05.11.2023 12:01 Відповісти
с такой штуки бомбилось бы ещё лучше. можно было бы применять ТМ-62 по нескольку штук, чтобы не гоняться за каждым рашистом по отдельности.
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05.11.2023 16:26 Відповісти
з такої штуки добре тебе скинути, обв'язати вибухівкою і скинути.
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05.11.2023 19:17 Відповісти
проверьте этот способ на себе, а потим росповисы, добрэ вам, чи такэ соби.
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05.11.2023 19:27 Відповісти
не хрюкай, пиши нормальною мовою
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05.11.2023 19:28 Відповісти
привет котик
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05.11.2023 20:15 Відповісти
хрюзге, те зо ти д..б я давно зрозумів
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05.11.2023 20:22 Відповісти
ты котик.
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05.11.2023 20:27 Відповісти
хрюзге швайн, свої дебільні приколи залиш для себе і собі подібних д...бів, іди
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06.11.2023 07:11 Відповісти
кис-кис-кис.
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06.11.2023 10:59 Відповісти
Така штука буде виявлена за десятки кілометрів від лбз і за першої нагоди знищена. ЇЇ ефективність буде вимірюватися у від'ємних значеннях, оскільки крім фінансових витрат більше нічого не дасть
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05.11.2023 20:40 Відповісти
така штука может быть выявлена только визуально, поскольку она не излучает. если у рашистских войск есть глаза на десятки километров, то Кольчуга их увидит ещё до того как будет выявлена и расчет сумеет принять своевременное решение на передислокацию.
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05.11.2023 20:56 Відповісти
По-перше, випромінює - в неї є двигуни і доволі потужні, радіостанції, системи навігації, радари. По-друге, випромінювання і не потрібне - надувні макети танків з сіткою зі сталевого дроту добре бачать радари штурмової авіації, а дерижабль жорсткого чи напівжорсткого типу має металевий каркас величезного об'єму і ще й розміщенний на зручній для виявлення висоті
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08.11.2023 17:23 Відповісти
хорошая попытка.
двигатели электрические, они не греются так как двс.
радиопередатчик, и другие электронные системы такие же как и на дроне.
элементы каркаса пластиковые или из стекловолокна с эпоксидной смолой.
в ночное время такой дрон-аэростат практически необнаружим.
при этом высота и дальность полета, длительность полета, полезная нагрузка - выше. это физика.
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10.11.2023 16:20 Відповісти
 
 