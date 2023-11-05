На Авдіївському напрямку наші захисники точними скидами боєприпасів ліквідували ворожу піхоту. ВIДЕО
Бійці підрозділу аеророзвідки "Flying Skull" спільно з воїнами 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка точними скидами боєприпасів з дронів з нічною оптикою ліквідували ворожу піхоту на Авдіївському напрямку.
Відео знищення ворога опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+3 Владислав Сварчевський
показати весь коментар05.11.2023 10:47 Відповісти Посилання
+2 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар05.11.2023 11:10 Відповісти Посилання
+2 Nick Nemo
показати весь коментар05.11.2023 12:01 Відповісти Посилання
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двигатели электрические, они не греются так как двс.
радиопередатчик, и другие электронные системы такие же как и на дроне.
элементы каркаса пластиковые или из стекловолокна с эпоксидной смолой.
в ночное время такой дрон-аэростат практически необнаружим.
при этом высота и дальность полета, длительность полета, полезная нагрузка - выше. это физика.