Бійці 110 ОМБр ударним дроном атакували російську піхоту на Авдіївському напрямку. ВIДЕО
Український FPV-дрон бійців 110-ї окремої механізованої бригади виявив та ліквідував російську піхоту у їх схованках на Авдіївському напрямку.
Відео ліквідації російських військових опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.
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Mykola Korzh #551971
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