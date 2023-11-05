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Новини Відео Війна
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Наші бійці знищили польовий склад з протитанковими мінами окупантів на Південному напрямку. ВIДЕО

Українські захисники знищили російський польовий склад з протитанковими мінами ТМ-62 влучним пострілом з САУ 2С1 "Гвоздика" на Південному напрямку.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Протитанкова керована ракета влучає у російську БМП. ВIДЕО

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знищення (7593) ЗСУ (7676) САУ (230)


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Сподіваюсь, його охороняли
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05.11.2023 15:04 Відповісти
Оце так новина...тю...таких купок у них повно...найшли про що писати...
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05.11.2023 15:30 Відповісти
Ото думаю - що на НР бійці спалять? Має бути хвеєрверк знаний
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06.11.2023 00:43 Відповісти
 
 