Наші бійці знищили польовий склад з протитанковими мінами окупантів на Південному напрямку. ВIДЕО
Українські захисники знищили російський польовий склад з протитанковими мінами ТМ-62 влучним пострілом з САУ 2С1 "Гвоздика" на Південному напрямку.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Михаил Сергиенко #582158
показати весь коментар05.11.2023 15:04 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Геннадій Нанкевич #583653
показати весь коментар05.11.2023 15:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Владислав Сварчевський
показати весь коментар06.11.2023 00:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль