УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10534 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
12 868 13

Окупант стрімголов біжить дорогою, покинувши двох колег, в яких влучив український дрон-камікадзе. ВIДЕО

Російський окупант стрімголов кинувся тікати від місця влучання українського дрона, покинувши там двох своїх товаришів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті атаки оператора українського дрона один окупант ліквідований, іншому, на жаль, вдалося вижити.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Четверо окупантів тікають бур’янами з позиції після атаки українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17866) знищення (7593) русский мир (463) дрони (4925)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Не біжи, фашист, бо здохнеш втомленим.
показати весь коментар
06.11.2023 10:33 Відповісти
+5
Квартирный вопрос закрыт!
Крышкой гроба...
показати весь коментар
06.11.2023 10:39 Відповісти
+3
Усэйн Болт нервно курит в стороне!
А шо, так можно бегать в снаряге ?
показати весь коментар
06.11.2023 10:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Піаніно, біс гітара...
Вокаліст - в ударі!
З ритмом гарним-

Гарна пісня - три куплети-
Але дуже вдалі))
показати весь коментар
06.11.2023 10:20 Відповісти
ще один досяг своєї мети в Україні...
показати весь коментар
06.11.2023 10:30 Відповісти
Квартирный вопрос закрыт!
Крышкой гроба...
показати весь коментар
06.11.2023 10:39 Відповісти
Не біжи, фашист, бо здохнеш втомленим.
показати весь коментар
06.11.2023 10:33 Відповісти
Усэйн Болт нервно курит в стороне!
А шо, так можно бегать в снаряге ?
показати весь коментар
06.11.2023 10:38 Відповісти
Это кацапский бегун Усссатый Болт
показати весь коментар
06.11.2023 12:17 Відповісти
То просто в сраці осколок застряг.
показати весь коментар
06.11.2023 10:44 Відповісти
дивно, що один побіг в один бік, а інший пошкандибав у другий.. мабуть, пішов здаватися до оборонців ЗСУ
показати весь коментар
06.11.2023 10:46 Відповісти
потому, что бч дрона не является зажигательной или термобарической. действие бч во времени ограничивается только моментом взрыва, вместо того, чтобы рассеивать вокруг куски огнесмеси поджигая противника и его технику. даже сравнительно небольшая емкость с напалмом способна причинить больший ущерб.
показати весь коментар
06.11.2023 11:55 Відповісти
Блін , якшо 1-н дрон тратити на 1-го москаля ...
То війни ми точно не виграємо
А вони окрім міліонів своїх , ще з окупованих земель + заграниці використовують
показати весь коментар
06.11.2023 11:03 Відповісти
Один побіг заляканий, один поборів зажурений, один приліг зажмурений... Мало для накабздона-шов(
показати весь коментар
06.11.2023 12:25 Відповісти
Щось новеньке, від воєнкору, - вже рашисти стали колегами, ну звісно одне для одного. Академікі вже пішли у бій, чи як?
показати весь коментар
06.11.2023 16:44 Відповісти
А один абідєлся і пішов додому))
показати весь коментар
07.11.2023 00:07 Відповісти
 
 