Окупант стрімголов біжить дорогою, покинувши двох колег, в яких влучив український дрон-камікадзе. ВIДЕО

Російський окупант стрімголов кинувся тікати від місця влучання українського дрона, покинувши там двох своїх товаришів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті атаки оператора українського дрона один окупант ліквідований, іншому, на жаль, вдалося вижити.

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