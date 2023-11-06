Окупант стрімголов біжить дорогою, покинувши двох колег, в яких влучив український дрон-камікадзе. ВIДЕО
Російський окупант стрімголов кинувся тікати від місця влучання українського дрона, покинувши там двох своїх товаришів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті атаки оператора українського дрона один окупант ліквідований, іншому, на жаль, вдалося вижити.
Топ коментарі
+5 Taunris-
показати весь коментар06.11.2023 10:33 Відповісти Посилання
+5 AbOriginal_UA
показати весь коментар06.11.2023 10:39 Відповісти Посилання
+3 AbOriginal_UA
показати весь коментар06.11.2023 10:38 Відповісти Посилання
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Вокаліст - в ударі!
З ритмом гарним-
Гарна пісня - три куплети-
Але дуже вдалі))
Крышкой гроба...
А шо, так можно бегать в снаряге ?
То війни ми точно не виграємо
А вони окрім міліонів своїх , ще з окупованих земель + заграниці використовують