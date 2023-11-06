Бійці 92-ї ОМБр знищили ворожий БПЛА "Zala" за допомогою ЗРК "Стріла-10". ВIДЕО
Українські воїни із 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка знищили ворожий БПЛА "Zala" за допомогою ЗРК "Стріла-10"
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту пострілу та знищення цілі опублікований у соцмережах.
"Зенітники 92 ОМБр знищили БПЛА "Zala" за допомогою ЗРК "Стріла-10", - йдеться у коментарі до відео.
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Nick Nemo
показати весь коментар06.11.2023 12:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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