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Бійці 92-ї ОМБр знищили ворожий БПЛА "Zala" за допомогою ЗРК "Стріла-10". ВIДЕО

Українські воїни із 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка знищили ворожий БПЛА "Zala" за допомогою ЗРК "Стріла-10"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту пострілу та знищення цілі опублікований у соцмережах.

"Зенітники 92 ОМБр знищили БПЛА "Zala" за допомогою ЗРК "Стріла-10", - йдеться у коментарі до відео.

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Автор: 

безпілотник (4357) знищення (7593) 92 окрема штурмова бригада (256) ЗРК (217)


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06.11.2023 12:11 Відповісти
 
 