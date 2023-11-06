З 24 лютого 2022 року СБУ заблокувала діяльність 76 ботоферм, які діяли на території України та відпрацьовували проросійські наративи. ВIДЕО

З початку повномасштабного вторгення СБУ заблокувала 76 ботоферм з аудиторією 3 млн фейкових акаунтів та нейтралізувала майже 4 тис. кібератак.

Про це розповів начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог регулярно намагається розхитати ситуацію в інформаційному просторі України. Один з інструментів такого впливу – ботоферми, які розганяють проросійські наративи в інтернеті. З початку повномасштабного вторгнення рф СБУ заблокувала уже 76 таких ботоферм загальною потужністю понад 3 млн акаунтів", – повідомив начальник департаменту.

За його словами, СБУ успішно протидіє ворогу у кіберпросторі, регулярно відбиваючи масовані атаки на державні ресурси, об’єкти критичної інфраструктури, телекомунікаційні компанії тощо. Зокрема, за 10 місяців 2023 року СБУ нейтралізувала вже майже 4 тис. кібератак.

Водночас Департамент кібербезпеки СБУ володіє інформацією, що рф створює національну систему кібернападу, впроваджуючи відповідні предмети в освітні програми навчальних закладів, щоб залучати до хакерської діяльності навіть студентів. Все це, звичайно, під контролем спецслужб.

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"Це вже тепер не тільки про кадрових спецслужбістів. У нас є інформація, що в низці освітніх закладів вже викладають предмети "кібератаки на цивільну інфраструктуру". Вони хочуть наростити масштаби атак і кількість людей, які можуть це професійно робити. До речі, навчають як атакувати не лише українські системи, а і країн партнерів", – заявив Вітюк.

Це при тому, що тисячі російських хакерів, зокрема й кіберзлочинці, найняті рф, уже працюють проти України. Вони фінансуються спецслужбами, чиї дослідницькі лабораторії та інститути допомагають розробляти засоби кібервпливу.

"Їхня мотивація – не хакінг заради грошей, а знищення нашої держави. А при такому підході від російської кіберагресії серйозно страждатимуть й інші країни", – додав Вітюк.

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