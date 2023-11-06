Не дали й штани вдягнути: бійці за допомогою дрона знищили окупанта, який паскудив українську землю. ВIДЕО
Українські воїни підрозділу "Code 9.2" 92-й ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка за допомогою дронів ліквідували російського окупанта, який справляв фізіологічну потребу, присівши у приямку на полі поблизу Бахмуту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис ліквідації загарбника опублікований у соцмережах. На записі видно, що окупанту перед смертю не вдалося навіть штани як слід вдягнути.
Топ коментарі
+32 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар06.11.2023 12:49 Відповісти Посилання
+21 Serhios Bond #490169
показати весь коментар06.11.2023 12:52 Відповісти Посилання
+21 Sergei M #570318
показати весь коментар06.11.2023 12:56 Відповісти Посилання
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він навіть з дроном встиг поговорити, паскуда.
і дуже добре що ібло хорошо видно
треба в тікток закинути щоб рідня та землячки побачили як урод здихав
Видно руки, видно ноги, видно сраку.
Поховали москаля у куфайці,
а у того москаля видно яйця.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=v4cA_B5fjts Устройство гранаты ВОГ-17М
кацап явно без зброї і піднімає руки до гори тобто здається, треба мати дуже дурну голову щоб подібне відео в мережу злити, а ще кажуть кацапи тупі.
чи почекати поки він досере і сховається у нору? де переповідатиме підарам, як він обдурив укропський дрон...?
спецом летіли добивати орка, який здавався, це військовий злочин як не крути, і показувати таке це повна дурість.
почему не применяются зажигательные боеприпасы? почему не сбрасываются коктейли молотова или напалмовые гранаты?
на одного підара скільки витратили грошей та часу?
за таке потрібно карати, отих операторів дронів!
а краще, що б на своє болото повернувся без рук та ніг.
Гулять самі вони не ходять в поле мінне.
Та вже когось йому не погубить,
А українське --- значить то безцінне.
кому здавався? дрону? як цого затримати? чи відпустити?
Коли вони виють, волають про пощаду --- а їм кулі, бомби і вогонь!
І тільки м'ясо маųкалів в усі боки розлітається!
КРАСА!
А вся справа в тому, що т.зв. руzкі самі назавжди викреслили себе зі списку людей.
Вони позбавилися двох головних людських рис: мислення і співчуття.
Тому українці в6uваюmь руzкіх окупантів без жалю.
Спокійно.
Методично.
До останнього людиноподібного орка чи орчиці!
но каждый раз при подобных видео (не знаю почему) вспоминается видео-фото, когда на носилках на фоне руин разбомбленного роддома Мариуполя несут умирающую, так и несостоявшуюся, молодую маму.. - и все условные угрызения совести и сомнения (бо мы, Украинцы, всё-таки люди) - как рукой снимает
Вислів смерть посрати відпустила заграв новими барвами.
Те, що не встиг вбрати штани - кумедно. А було б іще кумедніше, коли б не встиг ті штани зняти...