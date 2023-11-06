Не дали й штани вдягнути: бійці за допомогою дрона знищили окупанта, який паскудив українську землю. ВIДЕО

Українські воїни підрозділу "Code 9.2" 92-й ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка за допомогою дронів ліквідували російського окупанта, який справляв фізіологічну потребу, присівши у приямку на полі поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис ліквідації загарбника опублікований у соцмережах. На записі видно, що окупанту перед смертю не вдалося навіть штани як слід вдягнути.

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