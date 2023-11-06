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Новини Відео Війна
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Штурм українських позицій поблизу Авдіївки очима уцілілого окупанта: "#бать, техники нам сожгли за день! Я х#ею!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис безуспішної атаки росіян на українські позиції, зроблений одним із окупантів, який брав участь у штурмі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовані фрагменти від підготовки загарбниками штурму до евакуації поранених. У кінці запису - кадри того ж бою, але зроблені українськими воїнами.

"Прекрасно виконана робота автором одного із Z-каналів, який по крихтах зібрав з різних російських джерел відео однієї з атак російських окупантів поблизу Красногорівки на авдіївському напрямку. У поєднанні з кадрами, знятими воїнами 2-го механізованого батальйону Президентської бригади, це дозволяє нам відновити хронологію подій від підготовки до штурму до евакуації російських військових після успішного відбиття атаки Силами оборони України", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожий танк горить і вибухає поблизу Авдіївки. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

армія рф (17866) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+34
Всі рашистські вбивці які прийшли вбивати в Україну мають бути знищені...
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06.11.2023 14:46 Відповісти
+29
Сарана їпана..
Дохнуть і лізуть, лізуть і дохнуть. Вже таргани навіть, ска, зрозуміли б, що щось не так і треба завертати лижі, а ці ні, лізуть і дохнуть, дохнуть і лізуть.
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06.11.2023 14:50 Відповісти
+14
І шо? - їхнє гасло "мі за ценой не постоім" - вони готови вгрохати 50 трілн дол, 40 років і 20 млн трупами шоб нас не стало
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06.11.2023 14:49 Відповісти
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Всі рашистські вбивці які прийшли вбивати в Україну мають бути знищені...
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06.11.2023 14:46 Відповісти
"Всі рашистські вбивці які прийшли вбивати в Україну мають бути знищені." ось так згоден! Інакше знову прийдуть, мстити за тих виродків ("кацапів" по касабськи)! Як у Чечні...
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06.11.2023 17:57 Відповісти
І шо? - їхнє гасло "мі за ценой не постоім" - вони готови вгрохати 50 трілн дол, 40 років і 20 млн трупами шоб нас не стало
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06.11.2023 14:49 Відповісти
Лише у хворих кремлівських фантазіях. А у реальності ніхто не бажає здихати за х#йла та олігархів. А 50 трилн вони знають куди угрохати на яхти, елітну іноземну нерухомість - ваньки здихають і будуть здихати голі і босі
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06.11.2023 15:06 Відповісти
Помиляється, не обманюйте себе...кацапи підуть до кінця, якщо їх не роздовбати силою...якої ц нас зараз майже не вистачає...Хто не був в окопах, той зніміть рожеві окуляри...
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06.11.2023 15:10 Відповісти
У знищенні неозброєнних цивільних звісно до кінця, вони такі герої перед коли вбивають беззахисних людей і гвалтують дітей - земля ще не бачила таких мерзостей які вони творили в Україні, але коли зустрічають гідний спротив, то пропадає бажання подохнути за х#йла та олігархів
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06.11.2023 15:27 Відповісти
Ніхто не помиляється.
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06.11.2023 16:39 Відповісти
Ні. Не готові. З окупованих територій вже нічого вкрасти, а просто здихати кацапи не хочуть. "Самострєл", виплати, дембєль і "хромой герой на дєтскіх празніках".
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06.11.2023 15:18 Відповісти
Задача Украины - за счет высокотехнологичной западной техники довести соотношение потерь до 1 украинца на 10 кацапов. Вот тогда кацапы закончатся раньше, и их гребаная недоимперия ответит нам за все территориями.
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06.11.2023 20:30 Відповісти
Сарана їпана..
Дохнуть і лізуть, лізуть і дохнуть. Вже таргани навіть, ска, зрозуміли б, що щось не так і треба завертати лижі, а ці ні, лізуть і дохнуть, дохнуть і лізуть.
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06.11.2023 14:50 Відповісти
Дохнет, к сожалению, не большинство. И будут лезть дальше, из депрессивных регионов за хорошую зарплату, ещё и пропагандой полируется.
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06.11.2023 15:48 Відповісти
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06.11.2023 15:00 Відповісти
Яке джерело?
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06.11.2023 15:08 Відповісти
Від кацапні
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06.11.2023 15:24 Відповісти
Это откуда такая информация, ссылку можете дать?
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06.11.2023 15:16 Відповісти
Кацапа-Рашиськім нелюдям плювати на своє життя, лізуть подихати за ідею хворого на голову бункерного недомерка!
Нація хворих на голову нелюдей.
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06.11.2023 15:11 Відповісти
Тому і хворий на голову бункерний дід що думає що росіяни наче біороботи так і кинуться здихати за нього))) Та ні він не настільки хворий на голову і чудово розуміє, що будуть вмирати лише якщо їх свої ж будуть забивати кувалдамиі бо сам не вірить у казочки про підтримку народом його режиму, які розповідає його пропаганда
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06.11.2023 15:33 Відповісти
Да...... Одні шкиндибають в тил, інші прискореним кроком уперед. А тіктокер - спочатку Яка моща,яка моща. А після 16.25 - н.......я скльки техніки за день спалили. І зустріч усіх на евакопункті.
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06.11.2023 15:12 Відповісти
ну, от, хто там ******, що підари бомжі необучені! хто там устал от войни, в черговий раз?
зе!марафон?
всі в снарязі. всі здорові та войовничі.
важко, дуже важко нашим воїнам.
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06.11.2023 15:14 Відповісти
кацапам тоже важно,страдать поменьше в комментах надо,на передке конечно у нас то же есть слабодухие сопли,которые при первом обстреле тикають,но их немного
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06.11.2023 15:25 Відповісти
Я тобі скажу, хто обучений. Той, хто спалив за дві доби більше 200 одиниць бронетехніки кацапа разом з 56 танками. Той обучений, хто за дві доби поклав в землю більше 3000 кацапів. Ось хто обучений.
А те, що бачиш на відосику від вже мертвого кацапа, то і є банальний сцикливий необучений кацап.
Войовничі кажеш? Щось войовничий голос кацапа затух, по зрівнянню з початком його відосика.

Вони пруть зараз тільки за рахунок переваги в авіації.
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06.11.2023 15:30 Відповісти


Я тобі скажу, хто обучений. Той, хто спалив за дві доби більше 200 одиниць бронетехніки кацапа разом з 56 танками. Той обучений, хто за дві доби поклав в землю більше 3000 кацапів. Ось хто обучений.
- Ви самі вірите в то, що самі написали?
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06.11.2023 23:03 Відповісти
Надеюсь , это их последнее видео.
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06.11.2023 15:39 Відповісти
кацапня десятий рік лупиться тупими бошками об Авдіївку, результат закономірний.
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06.11.2023 15:42 Відповісти
Мерзенні тварюки. Здохніть! Кино воно знімає...
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06.11.2023 17:14 Відповісти
Останавливаться нам нельзя. Кацапы должны сожрать все дерьмо, которое они принесли на украинскую землю.
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06.11.2023 20:26 Відповісти
Одіті, взуті, обмундировані не погано, до-речі.
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06.11.2023 22:37 Відповісти
І вот кагда дроном паднімаєшся всьо више і више, то всє маскалі такіє махонькіє, как миши, пардон, как кріси ! І разбєгаютса очєнь і очєнь !...
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06.11.2023 23:10 Відповісти
 
 