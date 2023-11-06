Штурм українських позицій поблизу Авдіївки очима уцілілого окупанта: "#бать, техники нам сожгли за день! Я х#ею!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис безуспішної атаки росіян на українські позиції, зроблений одним із окупантів, який брав участь у штурмі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовані фрагменти від підготовки загарбниками штурму до евакуації поранених. У кінці запису - кадри того ж бою, але зроблені українськими воїнами.

"Прекрасно виконана робота автором одного із Z-каналів, який по крихтах зібрав з різних російських джерел відео однієї з атак російських окупантів поблизу Красногорівки на авдіївському напрямку. У поєднанні з кадрами, знятими воїнами 2-го механізованого батальйону Президентської бригади, це дозволяє нам відновити хронологію подій від підготовки до штурму до евакуації російських військових після успішного відбиття атаки Силами оборони України", - зазначає у коментарі автор публікації.

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