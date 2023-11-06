Штурм українських позицій поблизу Авдіївки очима уцілілого окупанта: "#бать, техники нам сожгли за день! Я х#ею!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис безуспішної атаки росіян на українські позиції, зроблений одним із окупантів, який брав участь у штурмі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовані фрагменти від підготовки загарбниками штурму до евакуації поранених. У кінці запису - кадри того ж бою, але зроблені українськими воїнами.
"Прекрасно виконана робота автором одного із Z-каналів, який по крихтах зібрав з різних російських джерел відео однієї з атак російських окупантів поблизу Красногорівки на авдіївському напрямку. У поєднанні з кадрами, знятими воїнами 2-го механізованого батальйону Президентської бригади, це дозволяє нам відновити хронологію подій від підготовки до штурму до евакуації російських військових після успішного відбиття атаки Силами оборони України", - зазначає у коментарі автор публікації.
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які прийшли вбивати в Українумають бути знищені." ось так згоден! Інакше знову прийдуть, мстити за тих виродків ("кацапів" по касабськи)! Як у Чечні...
Дохнуть і лізуть, лізуть і дохнуть. Вже таргани навіть, ска, зрозуміли б, що щось не так і треба завертати лижі, а ці ні, лізуть і дохнуть, дохнуть і лізуть.
Нація хворих на голову нелюдей.
зе!марафон?
всі в снарязі. всі здорові та войовничі.
важко, дуже важко нашим воїнам.
А те, що бачиш на відосику від вже мертвого кацапа, то і є банальний сцикливий необучений кацап.
Войовничі кажеш? Щось войовничий голос кацапа затух, по зрівнянню з початком його відосика.
Вони пруть зараз тільки за рахунок переваги в авіації.
Я тобі скажу, хто обучений. Той, хто спалив за дві доби більше 200 одиниць бронетехніки кацапа разом з 56 танками. Той обучений, хто за дві доби поклав в землю більше 3000 кацапів. Ось хто обучений.
- Ви самі вірите в то, що самі написали?