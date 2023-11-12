Ударний підрозділ 40 ОАБР виявив БМП окупантів і уразив її FPV-дроном "Дикі Шершні". ВIДЕО

Воїни 40-ої окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта виявили БМП окупантів і уразили її FPV-дроном "Дикі Шершні".

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Вартість старої БМП-1 - $200 тисяч, модернізованих БМП-2 та БМП-3 від $2 мільйонів. Вартість FPV-дрону - $500-700 (в залежності від типу рами, та акумулятора). Допомагайте військовим, донатьте на дрони", - додає Юрій Бутусов.

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