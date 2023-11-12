УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4485 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
4 854 5

Ударний підрозділ 40 ОАБР виявив БМП окупантів і уразив її FPV-дроном "Дикі Шершні". ВIДЕО

Воїни 40-ої окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта виявили БМП окупантів і уразили її FPV-дроном "Дикі Шершні".

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Вартість старої БМП-1 - $200 тисяч, модернізованих БМП-2 та БМП-3 від $2 мільйонів. Вартість FPV-дрону - $500-700 (в залежності від типу рами, та акумулятора). Допомагайте військовим, донатьте на дрони", - додає Юрій Бутусов.

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb 

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected] 

Також дивіться: Бійці підрозділу РУБпАК 60 ОПБр влучають безпілотниками у засоби спостереження ворога та його блокпости. ВIДЕО

Автор: 

40 артилерійська бригада (33) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (232)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава ЗСУ !!! Віримо в ЗСУ !!! Смерть нацистській ********* !!!
показати весь коментар
12.11.2023 10:08 Відповісти
Мерія Красноярська відмовила у дозволі на проведення мітингу дружин родичів мобілізованих. Влада послалася на указ губернатора, який залишив коронавірусні обмеження в силі, незважаючи на оголошення ВООЗ про закінчення пандемії 5 травня, повідомляє 7х7.

Дружинам мобілізованих заборонили проводити мітинг перед Театром опери та балету, який вони планували на 19 листопада. Організаторів акції попередили про можливі наслідки за проведення заходу без погодження та порушення режиму
показати весь коментар
12.11.2023 13:05 Відповісти
Було б дивно якби у цьому Мордорі дозволили подібнмй мітінг.Наші родичі, які проживають НА росії навіть припинили нам надзвонювати.Ну то й добре, в мене й раніш не було бажання з ними спілкуватися, бо їм УСИМ там замінили мозок на путінське лайно, а ще вони дуже бояться спілкуватися з українцями, бо їх можуть запідозрити у нелояльності до режиму, хворі люди.
показати весь коментар
13.11.2023 08:33 Відповісти
Стоимость старой БМП-1 - $200 тысяч;
Mодернизированных БМП-2 и БМП-3 от $2 миллионов;
Стоимоть тента над БМП, "пораженного" FPV-дроном - $50;
Стоимость попусту ( БМП не пострадал ) истраченного FPV-дрона - $500-700;
Стоимость вранья в СМИ на войне - бесценна.
показати весь коментар
12.11.2023 16:02 Відповісти
Ну, за твой ****** больше 5 центов не платят Так что не все так адназначна
показати весь коментар
13.11.2023 08:56 Відповісти
 
 