Знищена техніка та трупи окупантів після невдалої спроби наступу на позиції ЗСУ біля Авдіївки у жовтні 2023 року. ВIДЕО
У соцмережі поширюється відео, на якому зафіксовано численні трупи російських окупантів та знищена ворожа техніка у районі Авдіївки Донецької області.
Відео опублікував у твіттері блогер Necro Mancer, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, відео було зроблено у жовтні 2023 року. На ньому зафіксовано результат чергової невдалої спроби штурму позицій ЗСУ в районі Авдіївки.
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Топ коментарі
+21 KosAn30 JT26
показати весь коментар12.11.2023 10:07 Відповісти Посилання
+14 Олексій Мельник
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+10 Володимир #569102
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Народ (населення) - населення держави, мешканці країни. Народ - громадсько-політична сила, на яку опирається офіційна влада в країні Народ - форма національної та етнічної єдності (те саме, що і лат. natio «нація», народність, іноді плем'я).
На́ція (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. natio - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%27%D1%8F плем'я , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4 народ ) - це етносоціальна спільнота, об'єднана певною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC самоназвою , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0 мовою , символами, географічним та етносоціальним походженням, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%8C історичною пам'яттю , комплексом духовно-культурних і політичних цінностей, усвідомленням своєї https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C ідентичності (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C національною самосвідомістю )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-%D0%95%D0%86%D0%A37-2 [2] .
рузкий).
Інгридієнти: - фарш, чернозем, онучі...
https://twitter.com/i/status/1723478744038277203
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/17texiw/russian_mtlb_crewman_burned_alive_after_his/
Ваня! Проснись, Ваня! Ты серишь! А-а-а-а-а-а-а! А вот и за мной птичка прилетела! Надеюсь, Ваня, ты зянял мне место на концерте....
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/17subbf/ukranian_fpv_drone_gets_direct_hit_on_fleeing/
А здесь оркам просто ПЕСДА:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/17srfp1/collection_of_fpv_drones_attacking_russian/
Enjoy!
Намагаюсь забути російську мову тільки за те що нею розмовляє пуйло зі своєю скаженою зграєю вбивць, більш як 500 Українських дітей...
Потім обурюєтесь що якісь ідіоти кажуть про громадянську війну в Україні, російськомовні б'ються з російськомовними це що як не громадянська.
Хай вам грець опудала безмозкі.
Хоча телепням завжди какаяразніца
Но название Дольче Габана
из батальона Монако
всё развеяло