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Новини Відео Війна
20 011 58

Знищена техніка та трупи окупантів після невдалої спроби наступу на позиції ЗСУ біля Авдіївки у жовтні 2023 року. ВIДЕО

У соцмережі поширюється відео, на якому зафіксовано численні трупи російських окупантів та знищена ворожа техніка у районі Авдіївки Донецької області.

Відео опублікував у твіттері блогер Necro Mancer, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, відео було зроблено у жовтні 2023 року. На ньому зафіксовано результат чергової невдалої спроби штурму позицій ЗСУ в районі Авдіївки.

Увага! У пісні присутня ненормативна лексика!

Також читайте: Ювелірна робота спецпризначенців СБУ: росіяни палають під Авдіївкою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18034) ліквідація (4146) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+21
😇 трек бомба можно на евровиденье
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12.11.2023 10:07 Відповісти
+14
То дивися з вимкненим звуком, в чому проблема. Важливіше що кацапи здохли
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12.11.2023 10:17 Відповісти
+10
Без рускоЯічного музона ніяк? На "общєпонятном"? Українці, запам'ятайте - з кацапською мовою нам п...зда.
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12.11.2023 10:13 Відповісти
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12.11.2023 10:06 Відповісти
😇 трек бомба можно на евровиденье
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12.11.2023 10:07 Відповісти
Косточек ряд, жмуриков ряд - Химеры и Атакамс чмырят чмобиняк.
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12.11.2023 10:08 Відповісти
Блин, ну и пернул, сам перечитал, чуть язык не сломал... А каково в том случае кацапам... ХЕХ...
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12.11.2023 10:10 Відповісти
Без рускоЯічного музона ніяк? На "общєпонятном"? Українці, запам'ятайте - з кацапською мовою нам п...зда.
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12.11.2023 10:13 Відповісти
То дивися з вимкненим звуком, в чому проблема. Важливіше що кацапи здохли
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12.11.2023 10:17 Відповісти
Знову повертаємося до лайна що нещодавно видала фаріонша про російськомовних азовців? Я не кажу, що їх треба наслідувати у цьому аспекті але кацап і російськомовний це не одне й те саме
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12.11.2023 12:10 Відповісти
Можна ввімкнути але в такому випадку не нарікай що музика не така. Якщо сильно хочеться, можна просто вирізати музло і замінити на таке яке тобі подобається, зараз засоби для цього наявні у кожного
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12.11.2023 12:12 Відповісти
Не з язиком нам п..да, а без сформованої політичної нації нам п...да. Просто без язика ця нація сформується швидше.
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12.11.2023 10:35 Відповісти
Ізраіль вже 75 років існує, тому мабуть так.
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12.11.2023 11:09 Відповісти
"нація", "політична нація" - це усе ігрища у терміни

Народ (населення) - населення держави, мешканці країни. Народ - громадсько-політична сила, на яку опирається офіційна влада в країні Народ - форма національної та етнічної єдності (те саме, що і лат. natio «нація», народність, іноді плем'я).

На́ція (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. natio - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%27%D1%8F плем'я , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4 народ ) - це етносоціальна спільнота, об'єднана певною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC самоназвою , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0 мовою , символами, географічним та етносоціальним походженням, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%8C історичною пам'яттю , комплексом духовно-культурних і політичних цінностей, усвідомленням своєї https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C ідентичності (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C національною самосвідомістю )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-%D0%95%D0%86%D0%A37-2 [2] .
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12.11.2023 13:24 Відповісти
Дегенерати - це ті, хто не розуміє значення "політична нація".
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12.11.2023 13:18 Відповісти
Гарно!
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12.11.2023 10:18 Відповісти
Гарна картинка! "Русский "авось!" у всій красі! Кинуть в лоб техніку на позиції противника, навіть без аеророзвідки, здатні лише тупі кацапи! Адже видно прекрасно два ряди "ТМок" Вони навіть не замасковані (видно, наші хлопці їх просто "виклали на грунт" незадовго до кацапської атаки) Техніка підірвалася, кацапня залишилася без "броні" та крупнокаліберних кулеметів, і потрапила під мінометно-кулеметний обстріл Можливо - їх кинули в атаку ще вдосвіта - коли дрони не могли піднять Але виникає питання : "А як можна було нашим саперам уночі так рівненько міни поставить?" Адже викладені - "як по ниточці" Та ще й з однаковими інтервалами! Здогадуюся - але писать не буду - не буду підказки давать кацапам
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12.11.2023 10:21 Відповісти
Мож то кацапы выставили , а карты минных полей пропили, а с бодуна они и днем ничего не видят(глаз рузкий).
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12.11.2023 11:53 Відповісти
мины нужно ставить в шахмотном порядке, обычно с интервалом 3-5м
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12.11.2023 10:24 Відповісти
может ты мне расскажешь как ставить мину на неизвлекаемость или ты знаешь как снарядить тротиловую шашку ? уверен ты даже не подожжешь бикфордов шнур. Не стоит умничать не по делу. хочешь проявить себя иди поставь минное поле под Авдеевкой , там нужна помощь.
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12.11.2023 11:28 Відповісти
Мужжик во первых первый херню написал ты, а не я, второе откуда ты взял что русскоязычный ? а если бы я тебе написал на английском или иврите ? я печатаю на фонетической рааскладке она есть только на кацапском. И да я закончил, украинский детсад, школу и универ , мало того дома говорили исключительно по украински так что не нужно тут поучать.
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12.11.2023 12:25 Відповісти
Супер песня ! 👍🤣
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12.11.2023 10:28 Відповісти
Салат "Рускій вінігрет" від ЗСУ.
Інгридієнти: - фарш, чернозем, онучі...
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12.11.2023 10:29 Відповісти
Рашистська певео найкраща, думав рашист, коли знімав це відео. Але Storm Shsdow вважає інакше і спростовує його думку.

https://twitter.com/i/status/1723478744038277203
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12.11.2023 10:31 Відповісти
цікаво на що ракету витратили, на відео неясно
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12.11.2023 11:14 Відповісти
Ну я так понял это позиция ПВО и возможно по какой то части этого комплекса прилетело.
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12.11.2023 11:16 Відповісти
ПУ далеко були, мабуть більше кілометра
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12.11.2023 13:03 Відповісти
головне знищити командний пункт і георадари!
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12.11.2023 16:49 Відповісти
Пазитивный выдэоклип!!!
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12.11.2023 10:47 Відповісти
Як грибів після дощу… але й ці ще смердять…. втязі всраті….
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12.11.2023 10:49 Відповісти
Похолодало, согрелся... до костей... Жар костей не ломит.

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/17texiw/russian_mtlb_crewman_burned_alive_after_his/

Ваня! Проснись, Ваня! Ты серишь! А-а-а-а-а-а-а! А вот и за мной птичка прилетела! Надеюсь, Ваня, ты зянял мне место на концерте....

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/17subbf/ukranian_fpv_drone_gets_direct_hit_on_fleeing/

А здесь оркам просто ПЕСДА:

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/17srfp1/collection_of_fpv_drones_attacking_russian/

Enjoy!
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12.11.2023 10:56 Відповісти
З подібних сеансів психотерапії тре починати будь яку стрічку новин... І пох за яке число. Немає свіжих несіть протухших. Але тре людЯм настірй піднімати.
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12.11.2023 11:29 Відповісти
Я теж расчєлавєчілся нівроку! Настрій однозначно покращився!
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12.11.2023 11:37 Відповісти
Муз супровід гидкою російською, з матюками, це тролінг такий, чи просто тупняк "какая разница". То давайте одразу вже владимирский централ, чого встидатись(там хоча б матюків немає).

Намагаюсь забути російську мову тільки за те що нею розмовляє пуйло зі своєю скаженою зграєю вбивць, більш як 500 Українських дітей...

Потім обурюєтесь що якісь ідіоти кажуть про громадянську війну в Україні, російськомовні б'ються з російськомовними це що як не громадянська.

Хай вам грець опудала безмозкі.
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12.11.2023 11:38 Відповісти
Крім того це просто красиво.
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12.11.2023 11:39 Відповісти
Відео дивився , але звук вимкнув , бо гидко слухати отаке кацапське лайно ...
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12.11.2023 11:57 Відповісти
Видео милое дело Вот и стоило банить аккуаунт, когда Я говорил : покажите фото горы трупов и сотни единиц уничтоженой техники оккупантов ! Горы не горы , но видео истреблённой оккупантской сволочи зачётное. ЗСУ - респект !
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12.11.2023 12:14 Відповісти
викладання москворотого музичного контенту в українському інформаційному просторі сприймається як свідома провокація, підбурення до громадського протистояння.
Хоча телепням завжди какаяразніца
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12.11.2023 12:29 Відповісти
Московитським крутіям світом ,звісно, байдуже на власні втрати. Та , ймовірно, вони отримують екзистенційне задоволення від власного ототожнення з чимось руським, хай хоч і в такій формі. А чи варто робити приємне кремлівським потворам?
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12.11.2023 12:42 Відповісти
В конце голос Гордона? Засомневался
Но название Дольче Габана
из батальона Монако
всё развеяло
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12.11.2023 13:02 Відповісти
Ну и что же здесь такого на 18+? Ну, красиво же!
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12.11.2023 13:19 Відповісти
Ну и что здесь такого на 18+? Ну, красиво же!
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12.11.2023 13:22 Відповісти
Можно ссилку на повний аудіотрек?
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12.11.2023 13:38 Відповісти
У Дніпровському державному медичному університеті спалахнув мовний скандал. Викладачка заборонила студентці відповідати на занятті українською, мовляв, у себе на парах вона хоче чути виключно російську.
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12.11.2023 13:59 Відповісти
 
 