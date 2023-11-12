Знищена техніка та трупи окупантів після невдалої спроби наступу на позиції ЗСУ біля Авдіївки у жовтні 2023 року. ВIДЕО

У соцмережі поширюється відео, на якому зафіксовано численні трупи російських окупантів та знищена ворожа техніка у районі Авдіївки Донецької області.

Відео опублікував у твіттері блогер Necro Mancer, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, відео було зроблено у жовтні 2023 року. На ньому зафіксовано результат чергової невдалої спроби штурму позицій ЗСУ в районі Авдіївки.

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