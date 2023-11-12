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Воїни 66 ОМБр добили пошкоджений танк противника влучними скидами з дрона. ВIДЕО

Воїни 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго виявили раніше пошкоджений танк противника та завдяки влучному скиду з дрона боєприпасів знищили бронетехніку. 

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Українські захисники знищили дроном-камікадзе ворожу автівку. ВIДЕО

Автор: 

танк (2094) знищення (7692) 66 окрема механізована бригада (31)


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После визита дрона-камикадзе орк выпрыгнул из штанов:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/17spqx2/ukrainian_fpv_drones_and_artillery_conduct/
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12.11.2023 11:44 Відповісти
Жаль що не можна було забрать собі На відміну від кацапів - у наших руках їх техніка працює набагато краще!
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12.11.2023 11:52 Відповісти
Так, але непогано, що спалили гадину, щоб кацапи не забрали в ремонт.
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12.11.2023 13:06 Відповісти
ну так, не можемо забрати, то спалити, щою кацапня не забрада і не відновила.
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12.11.2023 19:17 Відповісти
 
 