Воїни 66 ОМБр добили пошкоджений танк противника влучними скидами з дрона. ВIДЕО
Воїни 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго виявили раніше пошкоджений танк противника та завдяки влучному скиду з дрона боєприпасів знищили бронетехніку.
Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/17spqx2/ukrainian_fpv_drones_and_artillery_conduct/