Ми пройшли вже майже половину листопада і маємо бути готовими, що ворог збільшить кількість ударів по інфраструктурі, - Зеленський. ВIДЕО
Ввечері 12 листопада президент України Володимир Зеленський звернувся із традиційним відеозверненням до співгромадян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.
Український президент зазначив: "Ми пройшли вже майже половину листопада і маємо бути готовими до того, що ворог може збільшити кількість ударів дронами чи ракетами по нашій інфраструктурі. Росія готується до зими. І у нас в Україні вся увага має бути зосереджена на захисті, на відповідях терористам, на всьому тому, що Україна може зробити, щоб полегшити нашим людям проходження цієї зими та збільшити можливості наших воїнів.
Я дякую всім нашим партнерам, які допомогли Україні з ППО. Це різні країни. Не про все зараз ми можемо говорити відкрито, але український повітряний щит уже сильніше, ніж торік. Уже інші можливості, але ще не повний захист усієї території. І ми працюємо, щоб зробити його ще більш сильним. Кожна країна, кожен лідер, які допомагають нам посилювати ППО, допомагають захищати життя.
Я закликаю всіх українців, українок, усіх тих, чий голос у світі чують, наших журналістів, всіх тих, хто підтримує Україну у світі, допомагати посилювати захист. Допомагати! Ми здатні проходити найскладніші випробування. Але разом, у єдності, коли дбаємо про одне одного і коли мільйони людей допомагають своїм захисникам, захисницям та своїй державі. Бути єдиними і бути вдячними – це обовʼязково".
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Не шукайте у цьому сенсу чи мотивації бо це писав мозок однієї людини, а видавав рот іншої.
Чисто з медичних міркувань прошу.
Будемо знати!
ЗЄ у бункері навряд потерпав, потерпає чи буде потерпати хоч від чогось, крім переїдання та похмілля.
Чи знову будуть барабани та сковорідки...?
Пдфо у громад відібрали,за який кошт будуть фінансувати усуненя наслідків прильотів та робота пунктів незламності...?!
Це зроблено шоб громади сварили мерів а не центр...?!!
Навіщо робити з цього таємницю, що ми їх підготували? щоб зробити путіну сюрприз, коли він випустить знову по нам усі накопичені ракети? Так тоді вже пізно буде. Треба зараз їх лякати, що так буде.
Щоб цього не було, нехай одразу, як підуть перші пуски по нас, то нехай випускають усі ці тисячі бпла і нищать їх підстанції. Якщо цього не зроблять, то вони брехали, що буде відповідь. Бо відповідь - це тисячі бпла. А декілька десятків бпла погоди не зроблять. Звісно, якби це були якісь стелс-бпла, то і одного може б вистачало, щоб знищити автотрансформатор на підстанції 500-750 кв. Але таких в нас немає поки)
Чи це якась палата N 6?