Ми пройшли вже майже половину листопада і маємо бути готовими, що ворог збільшить кількість ударів по інфраструктурі, - Зеленський. ВIДЕО

Ввечері 12 листопада президент України Володимир Зеленський звернувся із традиційним відеозверненням до співгромадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Ми пройшли вже майже половину листопада і маємо бути готовими до того, що ворог може збільшити кількість ударів дронами чи ракетами по нашій інфраструктурі. Росія готується до зими. І у нас в Україні вся увага має бути зосереджена на захисті, на відповідях терористам, на всьому тому, що Україна може зробити, щоб полегшити нашим людям проходження цієї зими та збільшити можливості наших воїнів.

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Я дякую всім нашим партнерам, які допомогли Україні з ППО. Це різні країни. Не про все зараз ми можемо говорити відкрито, але український повітряний щит уже сильніше, ніж торік. Уже інші можливості, але ще не повний захист усієї території. І ми працюємо, щоб зробити його ще більш сильним. Кожна країна, кожен лідер, які допомагають нам посилювати ППО, допомагають захищати життя.

Я закликаю всіх українців, українок, усіх тих, чий голос у світі чують, наших журналістів, всіх тих, хто підтримує Україну у світі, допомагати посилювати захист. Допомагати! Ми здатні проходити найскладніші випробування. Але разом, у єдності, коли дбаємо про одне одного і коли мільйони людей допомагають своїм захисникам, захисницям та своїй державі. Бути єдиними і бути вдячними – це обовʼязково".

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