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Ми пройшли вже майже половину листопада і маємо бути готовими, що ворог збільшить кількість ударів по інфраструктурі, - Зеленський. ВIДЕО

Ввечері 12 листопада президент України Володимир Зеленський звернувся із традиційним відеозверненням до співгромадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Ми пройшли вже майже половину листопада і маємо бути готовими до того, що ворог може збільшити кількість ударів дронами чи ракетами по нашій інфраструктурі. Росія готується до зими. І у нас в Україні вся увага має бути зосереджена на захисті, на відповідях терористам, на всьому тому, що Україна може зробити, щоб полегшити нашим людям проходження цієї зими та збільшити можливості наших воїнів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські цивільні інженери пройшли навчання із захисту критичної інфраструктури у Британії

Також читайте: Зеленський увів у дію рішення РНБО про захист і безперебійну роботу об’єктів критичної інфраструктури й енергетики в умовах війни

Я дякую всім нашим партнерам, які допомогли Україні з ППО. Це різні країни. Не про все зараз ми можемо говорити відкрито, але український повітряний щит уже сильніше, ніж торік. Уже інші можливості, але ще не повний захист усієї території. І ми працюємо, щоб зробити його ще більш сильним. Кожна країна, кожен лідер, які допомагають нам посилювати ППО, допомагають захищати життя.

Я закликаю всіх українців, українок, усіх тих, чий голос у світі чують, наших журналістів, всіх тих, хто підтримує Україну у світі, допомагати посилювати захист. Допомагати! Ми здатні проходити найскладніші випробування. Але разом, у єдності, коли дбаємо про одне одного і коли мільйони людей допомагають своїм захисникам, захисницям та своїй державі. Бути єдиними і бути вдячними – це обовʼязково".

Також читайте: Україна готує ППО, щоб взимку захищати енергоінфраструктуру, - Reuters

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) звернення (632) інфраструктура (497)


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Топ коментарі
+37
Ну шо, прихильники блазня? Вам хоч йолочка понравілась, не вдавились шашликами, ідіоти?

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12.11.2023 21:05 Відповісти
+35
Ви прослухали вечірнє БЛА-БЛА-БЛА.

Не шукайте у цьому сенсу чи мотивації бо це писав мозок однієї людини, а видавав рот іншої.
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12.11.2023 21:09 Відповісти
+31
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12.11.2023 21:54 Відповісти
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В прошлом году их обвинили что они не готовились к обстрелам. Так в этом уже запарили. Вещуны
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12.11.2023 21:05 Відповісти
Мівіну запарувати будеш?
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12.11.2023 21:05 Відповісти
Ну шо, прихильники блазня? Вам хоч йолочка понравілась, не вдавились шашликами, ідіоти?

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12.11.2023 21:05 Відповісти
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12.11.2023 21:54 Відповісти
Ви прослухали вечірнє БЛА-БЛА-БЛА.

Не шукайте у цьому сенсу чи мотивації бо це писав мозок однієї людини, а видавав рот іншої.
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12.11.2023 21:09 Відповісти
Так, він просто патефон.
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12.11.2023 21:13 Відповісти
дуже дорогий патефон виходить... штучний інтелект робить це уже не гірше,і грошей не просить.
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13.11.2023 01:23 Відповісти
Все одне - мудрІй нарІд наступного разу обере цього блазня та його яйца по 17 грн.
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12.11.2023 21:10 Відповісти
Мудрий нарід вибрав же собі тричі несудимого у президенти....
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12.11.2023 21:12 Відповісти
І чотири рази ухилянта.
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12.11.2023 21:14 Відповісти
Я щось не зрозумів - кому бути вдячними та за що? За те, що не готувалися до війни, а розгорнули Велике крадівництво та жерли шашлички? Чи може за те, що фактично без опору здали південь України?
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12.11.2023 21:10 Відповісти
"Спасіба вам за ваш свящєнний подвіг, таваріщь гєнєральний сєкрєтарь".
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12.11.2023 21:44 Відповісти
Малая Зеля, свящєнная Зеля
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12.11.2023 21:48 Відповісти
Так це ж ти його обрав, борець з карупциєй.
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13.11.2023 08:57 Відповісти
"Ми пройшли вже майже половину листопада і маємо бути готовими до того, що ворог ,,,Листопад пройшов свою половину, український багатостраждальний народ ******* готовий ,до щоденної "зеленої куйні" на кшталт Я закликаю всіх українців, українок, усіх тих, чий голос у світі чують, наших журналістів, всіх тих, хто підтримує Україну у світі, допомагати посилювати захист. Допомагати! А на ділі - "зелена влада" знищує і розкрадає Україну.
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12.11.2023 21:11 Відповісти
З такою владою не дивно, що Україні буде гаплик
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12.11.2023 21:12 Відповісти
Україні не буде гаплик придурок! З такою владою чи без неї!
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12.11.2023 22:19 Відповісти
Буде, Україні не раз наставав гаплик - чим зараз краще?
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12.11.2023 23:18 Відповісти
нам не гаплик. Нам очень плохо, но не гаплик.
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12.11.2023 23:27 Відповісти
З часом тільки гірше, ніяких гарних передумов немає.
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12.11.2023 23:32 Відповісти
прорвемся. Всегда прорывались.
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12.11.2023 23:43 Відповісти
Прорвись в ОПу
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12.11.2023 23:44 Відповісти
Підготовка до ворожих ударів по об'єктах енергетики розпочалася заздалегідь - вже суттєво зросли тарифи на електроенергію і наразі готуємо наступний етап підвищень: спочатку для бізнесу, а згодом і для населення. Зробили їх разом. - Зеленський.
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12.11.2023 21:13 Відповісти
Вечерний бубон.
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12.11.2023 21:18 Відповісти
Заберіть у нього камеру і відключіть інтернет. Задовбав уже всіх...
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12.11.2023 21:21 Відповісти
Нажаль не всіх...Деякі дивляться на нього як на іконуй досі...В дитинстві мабуть любили клованів!
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12.11.2023 21:30 Відповісти
Покажи як правильно забирати
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12.11.2023 21:50 Відповісти
Вечерний звон. Вечерний звон,,,,,,
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12.11.2023 21:24 Відповісти
Лучше бы он каждый день обращался к россиянам и травил их своим гундосеньем. Поскольку он человек известный, его ролики подхватили бы рашапомойки и так получилась бы совсем бесплатная контрпропаганда, дешевле телемарафета.
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12.11.2023 21:30 Відповісти
Янелох, твои кореша обещали в ответ бить по аналогичной инфраструктуре в параше. Ты в редких перерывах между понюшками слушай то, что твои кореша несут, и либо присоединяйся к их вбросам, либо опровергай их.
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12.11.2023 21:32 Відповісти
Пане президентЕ, у мене через вас з'явився неврологічний розлад. Це мізофонія, або нетерпимість до звуків. Ну, не до всіх звуків, звичайно, а лише до того вкрадливого пердіння, яке виходить з вашого рота. Ви б не могли нарешті заткнутись?
Чисто з медичних міркувань прошу.
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12.11.2023 21:35 Відповісти
Ми пройшли вже майже половину листопада

Будемо знати!
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12.11.2023 21:36 Відповісти
Порноактриса
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12.11.2023 21:39 Відповісти
Дл чого це....?До чого цей виступ.....Середина листопада,кацап ше не бив...але готуйся народ...бо вдаре...бо вони терористи.....Блаблабла.........Отключи марафон на тиждень....Де ви будете?
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12.11.2023 21:40 Відповісти
Доречі, що значить "МИ"?

ЗЄ у бункері навряд потерпав, потерпає чи буде потерпати хоч від чогось, крім переїдання та похмілля.
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12.11.2023 21:41 Відповісти
І передозу
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13.11.2023 09:12 Відповісти
Так ти з вдячності хоч копійку нашим захисникам задонатив? Кіздабол!
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12.11.2023 21:46 Відповісти
Вот это уже начинает напрягать , раз величайшый лидер современности говорит о ПВО , видать там есть вопросы. Особенно если вспомнить всё что он раньше плёл , и как оно потом сложилось.
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12.11.2023 21:46 Відповісти
Кацапи назбирали 800 ракет сподіваюсь наші теж готувались
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12.11.2023 21:47 Відповісти
"Надежды юношей питают, отраду старым подают…"(с)
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12.11.2023 22:13 Відповісти
коли тебе вже посадять за зраду, гидота гнусава? разом з твоїми офісними кремлівськими щурами? бо твою огидну мерЗЕнну пику вже несила дивитися, знаючи ЩО ти накоїв, курва, за останні 4,5 роки ... кожен твій день на волі - вборг. І цей борг тобі та твоїм слугам кремля прийдеться будь що віддати українському народу та українській державі.
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12.11.2023 21:55 Відповісти
Таке враження що вони випрошують ті удари. Це вже хєр зна котрий вскукарєк як ми охрєнєнно готові...
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12.11.2023 22:08 Відповісти
А по факту певен- нічорта не зроблено...
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12.11.2023 23:34 Відповісти
Говорящий календарь.
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12.11.2023 22:17 Відповісти
я думал мы готовы стрелять в ответ, а оказывается мы готовы, что по нам будут стрелять...мда...
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12.11.2023 22:20 Відповісти
А потім він скаже-"я ж попереджав"...
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12.11.2023 23:33 Відповісти
Іди в ОПу, залізь на стіл перед дЄрьмаком і танцюй, але...тільки закрий свій патіфон...який вже просто всіх за...бав!
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12.11.2023 22:57 Відповісти
Квартальний, чотириразовий СРАТЬєх з асфальту!
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12.11.2023 23:03 Відповісти
Хто розмінував Чонгар, казьол смердячий?
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12.11.2023 23:19 Відповісти
Ну,те що він сказав було давно зрозуміло...а ось як влада до того підготувалася...?!
Чи знову будуть барабани та сковорідки...?
Пдфо у громад відібрали,за який кошт будуть фінансувати усуненя наслідків прильотів та робота пунктів незламності...?!
Це зроблено шоб громади сварили мерів а не центр...?!!
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12.11.2023 23:32 Відповісти
Якби б це правда, що будемо бити у відповідь по інфраструктурі, і можемо реально це робити, щоб Пітер і москву, залишити без світла. Тоді б розвідка рашистів, мабуть, доклала б це путіну, що це реально і москва і пітер будуть без світла, опалення, газу і орки залишаться без благ цивілізації, то вони ж тоді ********** путіна і рейтинг у нього впаде перед виборами, разом з енергомережами і вониі проголосують за якогось бздюганова. А йому треба легітимність режиму. І ***** б перелякалося такого розвитку подій і не стріляли б по нашій інфраструктурі, якби ми дійсно могли завдати їм такої шкоди ось тими тисячам бпла, які ми ніби повинні були для цього підготувати, щоб вони відчули, що це реально і завдали їх інфраструктурі реальної шкоди.
Навіщо робити з цього таємницю, що ми їх підготували? щоб зробити путіну сюрприз, коли він випустить знову по нам усі накопичені ракети? Так тоді вже пізно буде. Треба зараз їх лякати, що так буде.
Щоб цього не було, нехай одразу, як підуть перші пуски по нас, то нехай випускають усі ці тисячі бпла і нищать їх підстанції. Якщо цього не зроблять, то вони брехали, що буде відповідь. Бо відповідь - це тисячі бпла. А декілька десятків бпла погоди не зроблять. Звісно, якби це були якісь стелс-бпла, то і одного може б вистачало, щоб знищити автотрансформатор на підстанції 500-750 кв. Але таких в нас немає поки)
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12.11.2023 23:33 Відповісти
276 нардепів, слуги, ОПЗЖ, Голос, групи вцілому підтримали бюджет на 24 рік. «ЄС» утрималася. Премʼєр на обговоренні проєкту бюджету був відсутній. Фінансування МО зменшується на 6%, збільшено гроші на ГПУ, майже 2 млрд йде на марафон і 440 млн на серіали. «Культурний фронт», *****...
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13.11.2023 02:09 Відповісти
гундосік совковатнік
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13.11.2023 08:13 Відповісти
Таке враження, що Дєрьмак тримає Вову в якомусь підвалі.
Чи це якась палата N 6?
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13.11.2023 09:10 Відповісти
Зелена повтора!!! Дякуэмо за повідомлення!!!
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13.11.2023 09:41 Відповісти
 
 