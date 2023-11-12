Ізраїль завдав авіаційних й артилерійських ударів по цілях Хезболли у Лівані. ВIДЕО

Ізраїльські винищувачі атакували у неділю кілька цілей "Хезболли" на півдні Лівану у відповідь на атаки, здійснені цією терористичною організацією на півночі Ізраїлю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Повітряних сил Ізраїлю у соцмережі X.

"Винищувачі Повітряних сил атакували кілька цілей терористичної організації "Хезболла", в тому числі військовий комплекс зі складом зброї та об'єктами військової інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

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На сторінці Армії оборони Ізраїлю також повідомляється, що сьогодні вранці терористи "Хезболли" запустили протитанкові ракети в напрямку північного Ізраїлю з Лівану, поранивши кількох мирних жителів. Пізніше протягом однієї години були зафіксовані 15 запусків з території Лівану. Система протиповітряної оборони ЦАХАЛу перехопила чотири з них, решта впали на відкритій місцевості. У результаті мінометного обстрілу сім ізраїльських військових зазнали поранень.

"Зараз ми завдаємо артилерійські удари в напрямку джерел цих обстрілів", - йдетьсяу повідомленні.