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Ізраїль завдав авіаційних й артилерійських ударів по цілях Хезболли у Лівані. ВIДЕО

Ізраїльські винищувачі атакували у неділю кілька цілей "Хезболли" на півдні Лівану у відповідь на атаки, здійснені цією терористичною організацією на півночі Ізраїлю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Повітряних сил Ізраїлю у соцмережі X.

"Винищувачі Повітряних сил атакували кілька цілей терористичної організації "Хезболла", в тому числі військовий комплекс зі складом зброї та об'єктами військової інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові Ізраїлю заявили про захоплення ключових позицій в Секторі Гази та ліквідацію 150 терористів

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦАХАЛ заявляє, що розділив Сектор Гази навпіл

На сторінці Армії оборони Ізраїлю також повідомляється, що сьогодні вранці терористи "Хезболли" запустили протитанкові ракети в напрямку північного Ізраїлю з Лівану, поранивши кількох мирних жителів. Пізніше протягом однієї години були зафіксовані 15 запусків з території Лівану. Система протиповітряної оборони ЦАХАЛу перехопила чотири з них, решта впали на відкритій місцевості. У результаті мінометного обстрілу сім ізраїльських військових зазнали поранень.

"Зараз ми завдаємо артилерійські удари в напрямку джерел цих обстрілів", - йдетьсяу повідомленні.

Автор: 

Ізраїль (1793) Сектор Гази (191) Хамас (197)


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Топ коментарі
+20
Молодці. Мочіть дружбанів русні. Відстоюйте власну країну.
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13.11.2023 00:01 Відповісти
+15
Да, Израиль красавцы - построили на россии завод по производству дронов и всю войну поставляют им комплектующие.
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13.11.2023 00:10 Відповісти
+15
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13.11.2023 02:02 Відповісти
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Молодці. Мочіть дружбанів русні. Відстоюйте власну країну.
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13.11.2023 00:01 Відповісти
Да, Израиль красавцы - построили на россии завод по производству дронов и всю войну поставляют им комплектующие.
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13.11.2023 00:10 Відповісти
Кстати, Хамас финансировало правительство Израиля. А россия предложила в Палестине построить оружейный завод.
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13.11.2023 00:39 Відповісти
Израиль спонсировал ХАМАС?
Ну вы прям как Валька - стакан
Та тоже несет пургу,когда не закусывает
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13.11.2023 00:49 Відповісти
Статья "Хамас" в Википедии:

Изначально движение рассматривалось Израилем как конкурент https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B Организации освобождения Палестины (ООП) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B8%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%82 Ясира Арафата https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%A1#cite_note-26 [26] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%A1#cite_note-%D0%A5%D0%90%D0%9C%D0%90Cpcdoka-27 [27] . Благотворительная и религиозная деятельность будущего лидера ХАМАС Ахмеда Ясина, основавшего на занятых Израилем в https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1967 году территориях исламскую благотворительную организацию «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1 Муджама аль-Исламия » (основана в https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1978 году ), поощрялась израильской военной администрацией. Эта организация, ставшая предтечей ХАМАС, получала финансирование от Израиля, а также Израиль позволил ей получать пожертвования из арабских стран https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2 Персидского залива . Организацией была создана сеть школ, больниц, детских садов и Исламский университет в Газе.

По словам родственников одного из основателей ХАМАС https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B7%D0%B0%D0%BC Аззама , ХАМАС пользовался поддержкой не только Израиля, но и организации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%90%D0%A2%D0%A5 ФАТХ , получавшей помощь от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA Советского Союза .
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13.11.2023 01:08 Відповісти
Так это было еще в прошлом веке
А в прошлом веке много чего было
Немцы ,например ,травили евреев газом и сжигали в печах
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13.11.2023 01:15 Відповісти
>Так это было еще в прошлом веке
>А в прошлом веке много чего было
Вам бы книги писать. По логике.
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13.11.2023 01:20 Відповісти
З 1945 по 1949 "Чеська Збройовка" (заводи якої вціліли до кінця війни) займалася виключно ремонтом трофейної та виготовленням нових партій зброї вермахтовських зразків Ця зброя поставлялася до Ізраїлю Але не арабам а євреям До самого кінця війни в Афганістані США підтримували зброєю та фінансами "Талібан" у протистоянні радянським окупаційним військам Далі продовжить - чи цього досить?
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13.11.2023 04:30 Відповісти
Ок, давайте сделаем логические выводы. Из вышесказанного следует, что:
1. США не поддерживала Талібан.
2. Израиль не поддерживал ХАМАС.
3. Немцы не сжигали евреев.
4. Второй Мировой Войны не было.
Ибо это было в прошлом веке и это не считается. Я верно понял ход ваших мыслей?
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13.11.2023 11:25 Відповісти
З твоєю "логікою" - по тобі "Халявин" зачекався!
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13.11.2023 11:32 Відповісти
Давай еще раз попробуем восстановить ход ваших "мыслей".

Я утверждал, что Израиль спонсировал ХАМАС.
> Мне ответили, что я несу пургу и не закусываю.
Я привел доказательства, что Израиль спонсировал ХАМАС.
> Мне ответили. что это было в прошлом веке и не считается.
Я согласился со всем этим.
> Мне ответили, что меня ждут в психушке.
Вопрос: кому из нас надо в психушку?
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13.11.2023 11:41 Відповісти
Ти - ідіот "по життю"? Чи - "за гроші"? Я тобі привів приклади, коли мінялася політична обстановка чи мінялися люди, які її потім змінювали І при цьому друзі ставали ворогами Та навпаки А ти "дурь мелеш" про якусь свою "вивихнуту логіку"
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13.11.2023 12:02 Відповісти
Я понял, что ты идиот. Давай на этом закончим.
Политическая обстановка в Израиле не менялась. Как воевали с арабами, так и воюют.
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13.11.2023 12:09 Відповісти
Розумієш, у чому проблема лікарів-психіатрів? Їх пацієнтів неможливо переконать у тому , що вони хворі Бо вони впевнені в тому, що саме вони - здорові а їх оточують люди несповна розуму Якщо ти не можеш зрозуміть того що тобі кажуть оточуючі - то не їх вина А твоя біда!
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13.11.2023 12:15 Відповісти
>Їх пацієнтів неможливо переконать у тому , що вони хворі
Я вижу ты хорошо с психиатрией знаком и уверен, что здоров, да?
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13.11.2023 12:20 Відповісти
Так - знайомий Вивчав у свій час курс судової пихіатрії Тому відразу тобі "діагноз" виставив! Тим більше що не тільки я про тебе такої думки!
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13.11.2023 12:52 Відповісти
Тут уже целый консилиум из дурки ставит диагнозы
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13.11.2023 13:05 Відповісти
Ну так правильно все! Люди тобі кажуть що ти - "не сповна розуму"А ти їм у відповідь : "Я тут - Главврач!" Так як я й писав - коли тобі виставляв діагноз!
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13.11.2023 13:14 Відповісти
Ты еще и главврач. Ясно.
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14.11.2023 12:00 Відповісти
Та ні! Це ти у нас "главврача" з себе корчиш!
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14.11.2023 12:29 Відповісти
Відколи Вікіпедія стала доказом? Її редагують всі кому не ліньки.
Завод по виробництву дронів насасєї побудував Ізраїль, це той що шахеди штампує з китайськими комплектуючими по технологіям, які були вкрадені в Ізраїля Іраном?)
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14.11.2023 17:18 Відповісти
>Відколи Вікіпедія стала доказом? Її редагують всі кому не ліньки.
Серьезно, ну иди попробуй удали это и напиши про Иран.
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16.11.2023 18:38 Відповісти
+++
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13.11.2023 05:41 Відповісти
І яка різниця коли це було факт в тому що Ізраїль фінансував хамас, яка різниця коли був злочин ?
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10.03.2024 11:56 Відповісти
Бреше кацапе
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13.11.2023 01:00 Відповісти
Причем на деньги от конфет липецкойфабрики, добавил Alex Asd
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13.11.2023 01:31 Відповісти
Оман ні до чого?
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13.11.2023 00:14 Відповісти
Які сміливі.. а в Середземне море стріляти будуть??
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13.11.2023 00:15 Відповісти
А навіщо? Там флот Хамасу чи Хезболли?
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13.11.2023 00:20 Відповісти
А щоб вже так "навернЯка"..
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13.11.2023 00:25 Відповісти
Навєрняка що?

Ти ідіот чи тільки вдаєш з себе ідіота? Навіщо Ізраїлю атакувати свого основного союзника?
А з будь-якими загрозами у морі американці впораються самі.
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13.11.2023 00:28 Відповісти
-Штирлиц знал навернЯка..
-а навернЯк не знал его..
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13.11.2023 00:36 Відповісти
Думаю будуть. Коли з танка "випадково" прицільно шмальнули по КПП Єгипту не вийшло, тому мабуть шмальнуть по Середземному морю, але знову під чужим прапором.
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13.11.2023 00:56 Відповісти
заодно і хезболла вигребе.
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13.11.2023 00:22 Відповісти
Не зараз. Зараз їм тільки трошки відсипають у відповідь, щоб трошки охолонули.
Але наступною точно буде Хезболла.
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13.11.2023 00:25 Відповісти
"трошки" - це дуже умовно. Бо сотня снарядів 155 мм - це вже чотири тони, а один літаковиліт F-16 - це може бути біля п'яти тон озброєння по ураженню цілей на землі.
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13.11.2023 00:43 Відповісти
Ну це поки не знесення Лівану вщент. 😁
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13.11.2023 00:50 Відповісти
не думаю, що Ліван взагалі будуть якось "зносить".
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13.11.2023 01:04 Відповісти
Книга Гитлера «Майн кампф» была найдена в детской комнате, которая использовалась в качестве террористической базы в секторе Газа одним из террористов. В книге были найдены пометки, а также рукописные примечания. Теперь понятно откуда палестинские нацисты черпали идеи и вдохновение для геноцида израильтян 7 октября.
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13.11.2023 00:26 Відповісти
Ти бач шо робиться. Почитай про Гливіцьку провокацію, може зрозумієш хто методи Гітлера вивчав.
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13.11.2023 00:49 Відповісти
ясно хто - росіяни. Вони це повторили через два місяця. Чи ти розумієш по іншому?
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13.11.2023 01:02 Відповісти
Тут ти помиляєшся - расєйскій фашизм має глибше коріння ніж німецький
А ось це набагато свіжіше - інтерв'ю з прем'єр-міністром Ізраїлю Арієлем Шароном, яке він дав у 1982 p. ізраїльській газеті "Давар": "Ми почнемо нову війну, будемо вбивати та руйнувати все більше і більше... Може, тоді світ урешті стане боятися мене... Може, тоді вони почнуть тремтіти від жаху перед моєю лютістю... Хай тремтять, хай називають нас оскаженілою державою. Хай зрозуміють, що ми країна дика, загрозлива для оточення, ненормальна, що ми можемо оскаженіти... Ми можемо озвіріти і спалити всі нафтові поля на Близькому Сході!.. Якби наші милі цивілізовані батьки приїхали сюди своєчасно, якби вони... вбили шість мільйонів арабів або навіть один мільйон, що б тоді сталося? Звісно, дві або три гидкі сторінки були б вписані в книги з історії, нас би обзивали усякими словами, але ми були б тут 25-мільйонним народом! Якраз сьогодні я готовий добровільно виконувати для Ізраїлю брудну роботу, вбивати стільки арабів, скільки потрібно, депортувати, виганяти та палити їх, аби всі ненавиділи нас, вирвати килими з-під ніг євреїв діаспори, щоб примусити їх з криком бігти до нас. Навіть якщо для цього потрібно буде підірвати одну-дві синагоги тут чи там, мене це не хвилює. І я не проти, якщо після всього ви поставите мене перед Нюрнберзьким трибуналом... Повісьте мене, якщо хочете, як воєнного злочинця"
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13.11.2023 21:31 Відповісти
з цією ******* - це не до мене. Спробуй з цим на раша тудей, там таке можно продать.
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13.11.2023 21:37 Відповісти
Не куплять. В них є ще свіжіша *****
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13.11.2023 21:43 Відповісти
на раша тудей від українських громадян будь-яку застарілу ***** купляють, навіть з совєцькою пліснявою.
Тільки не попадись як дубінський.
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13.11.2023 21:52 Відповісти
і шо платять? Колись до кінця, раз вже спалився
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13.11.2023 22:02 Відповісти
у дубінського спробуй спитати, поки він ще не в СІЗО. Можеш ще у тєлєграм ківи написать, він точно знає почому там у кацапів дають за кіло антісемітизму.
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13.11.2023 22:11 Відповісти
Ну в тебе і зв'язки, точно як в Рабіновича.
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14.11.2023 18:15 Відповісти
Тобто, якщо єврей Натаньяху марширує поряд з головним рашистом це нормально, а той хто це побачив антисеміт? Ти добре зажмурився, коли на фото дивився чи таки підглянув?
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14.11.2023 18:25 Відповісти
довбойоби і зрадники є скрізь У нас взагалі більшість за такого проголосувала, тепер вже чотири роки виховує з нього патріота -державника.
Щодо тебе - то кожний має право мати свої збочення, а також має право їх виставляти в інтернеті. Але е не значить, що тут більшість копрофагів, які будуть тобі аплодувати.
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14.11.2023 21:23 Відповісти
А це теж вже старе і зачовгане - коли нема чого відповісти, хапаються за хамство. Я по твоїх критеріях хотів зрозуміти - ти вже антисеміт чи таки ні?, а ти ніби образився і обзиваєшся. В тебе збоченні критерії антисемітизму, а чим я винен? Антисемітів шукай серед тих, хто випадково ( ? ) організував музичний фестиваль поближче до нелюдів-терористів.
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14.11.2023 22:39 Відповісти
та я тобі чемно відповів, чи може ти хочеш щоби я конкретно тобі сказав, в який бік тобі дихати совєцькою відрижкою антисемітизму? Дихай тут на когось іншого, тут знайдеш достатньо своїх прибічників.
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14.11.2023 22:44 Відповісти
Ще Віктора Ротшильда припутай до совєтів.
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14.11.2023 23:33 Відповісти
маєш повне право оберігати та висловлювати свої погляди. У нас демократія, поки шо, Тому навіть публічні особи ще більш зашкварюються, і їм за це *****.
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14.11.2023 23:59 Відповісти
«Майн кампф» на арабском - самое большое издание в мире, отстаёт только от корана
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13.11.2023 01:03 Відповісти
тобто загальний наклад «Майн кампф» на арабському більше ніж наклад всіх виданих Біблій?
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13.11.2023 01:10 Відповісти
Ні, біблія на першому місці
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13.11.2023 01:14 Відповісти
тобто «Майн кампф» після Біблії та Корану на третьому місці по загальному накладу??
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13.11.2023 01:18 Відповісти
Читала я Майн Кампф
Бог мой ,такая примитивная книга
Она писалась для ОХЛОСА
Все эти большевики,коммунисты, нацисты,хамасовцы
Одним миром мазаны
Я могу понять ,когда втюхивают эти примитивные идейки быдлу
Но когда студенты Гарварда ведут себя как быдло
Это выходит за границы моего понимания
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13.11.2023 01:25 Відповісти
Студентов Гарварда учат профессора Гарварда - левые либералы и коммунисты, латентные враги Западной цивилизации. Яблоко от яблони недалеко падает.
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13.11.2023 02:04 Відповісти
Хоч би Ізраїль зробив висновки щодо лаптебада і проросійська морда натаньяху вилетить з президентського крісла назавжди
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13.11.2023 00:32 Відповісти
Правильно. Їбоште їх. Щоб мусульмани хреститися почали.
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13.11.2023 00:42 Відповісти
Интересно получается
Наш президент ведь тоже еврей
Только какой- то не настоящий
Настоящий еврей не ищет мир в глазах ХАМАСА
Настоящий еврей не скрывает от народа потери
Настоящий еврей не тырит у ЦАХАЛА
Настоящий еврей уже признал свои ошибки
Какой - то не еврейский наш еврей президент
Обидно даже
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13.11.2023 00:55 Відповісти
Євреї живуть в Ізраїлі, розмовляють на івриті і сповідують юдаїзм.
Жиди, сефарди живуть по всьому світу, розмовляють на "ідіш" та на мовах країн проживання.
"Маланці" живуть в країнах "постсовка", розмовляють на "абщепанятнам", ******* "русский мир", гроші і Сталіна...
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13.11.2023 04:37 Відповісти
Ви знов плутаєте сефардів, що жили у середньовічній Іспанії, розмовляли на ладіно, а потім переселилися у країни Африки та Ближнього Сходу і тепер живуть переважно у Ізраїлі, з ашкеназами, що мешкають у Європі - від Франції та Німеччини до рашкі та розмовляють на ідиш.
Про "маланців" я вже взагалі мовчу - це така погана видумка радянських махрових антисемітів (скорочення від "мала національність"). Є тільки у словниках російського мата.
Воно Вам треба?!
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13.11.2023 08:27 Відповісти
Точно?
Ашкена́зі, Ашкена́зиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96#cite_note-1 [1] (אַשְׁכְּנַז (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 іврит ) - «Німеччина», https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82 МФА : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83 [aʃkəˈnazim] (однина), [aʃkəˈnazi]; також יְהוּדֵי אַשְׁכְּנַז (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 іврит )) - назва одного з двох найчисельніших субетносів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 євреїв , нащадки вихідців із середньовічної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччини та східноєвропейських країн (на відміну від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8 сефардів - вихідців із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Іспанії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Португалії та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Північної Африки ). Користувались переважно мовою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%87%D0%B4%D0%B8%D1%88 їдиш
Сефа́рди (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 івр. סְפָרַדִּים‬‎, Sefaraddim, або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 івр. יְהוּדֵי סְפָרַד‬‎, Ye'hude Sepharad, «іспанські євреї»; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Sephardim, Sephardi Jews) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97%D0%B2 етнографічна група https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 єврейського народу . Сформувалася на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2 Піренейському півострові та у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Північній Африці після міграцій юдеїв у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Римській імперії та, згодом, у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%B0%D1%82 Халіфаті . Історично, побутовою мовою сефардських євреїв була https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BE ладіно

В анекдоті стосовно ашкеназі вжите поняття "жид" - бо воно є офіційним визначенням субетносу євреїв Європи
Поняття "маланець" виникло приблизно в 19 столітті - у Одесі Існує посилання на якусь "малу націю" Однак в Одесі жило багато "малих націй" - молдовани болгари гагаузи греки т а інші Але саме вихідців з єврейської общини називали "маланцями" Крім того - в середовищі самих одеських євреїв це поняття несло в собі зневажливо-негативний відтінок Вони називали так тих одноплемінників хто прийняв хрещення чи просто не дотримувався постулатів юдаїзму Тобто це був "евфемізм" поняття "віровідступник" В умовах Російської імперії це фуло фактично визначенням "обрусевшего еврея"
То до чого туть "радянські махрові антисеміти"?
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13.11.2023 08:55 Відповісти
"ЦАХАЛ предупредил жителей юга Ливана: эвакуируйтесь

Армия обороны Израиля скинула листовки на юге Ливана, адресованные местным жителям.

Соответствующие меры приняты на фоне усиления боевых столкновений с террористами на границе.

"Срочное сообщение для жителей Южного Ливана. Действия "Хизбалла" вынуждают Армию обороны Израиля действовать против этой террористической организации в районе вашего проживания. В целях собственной безопасности немедленно покиньте дома и переместитесь в более безопасные районы на севере Ливана. ЦАХАЛ не желает причинить вред вам и членам вашей семьи", - сказано в заявлении.
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13.11.2023 01:02 Відповісти
В школе Лос-Анджелеса (США), учителя проводили "уроки о геноциде палестинцев" для первоклассников. Все бы ничего, только сама школа располагается в синагоге. После того, как учителя с гордостью сообщили в соцсетях о своих уроках, оба были уволены, а директор ушёл в отпуск.
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13.11.2023 01:07 Відповісти
Врачи больницы Шифа (где в подвале находится штаб-квартира Хамаса) попросили Цахал помочь эвакуировать младенцев из педиатрического отделения.
https://twitter.com/i/status/1723618697191788786 ЦАХАЛ им поможет.
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13.11.2023 01:15 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1723611788644700489 Вся правда в лицо тех, кто якобы обеспокоен жителями Газы.
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13.11.2023 01:27 Відповісти
Пентагон подтвердил нанесение ВВС США сегодня ночью авиаударов по объектам иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и проиранских группировок на востоке Сирии.
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13.11.2023 01:27 Відповісти
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13.11.2023 02:02 Відповісти
Как показывает пример Израиля побеждать в войнах можно если:
1. В первых рядах идут хорошо подготовленные профессиональные военные, полицейские, госслужащие, вместе с командирами, включая генералов. А уже за ними резервисты.
2. Никого не вылавливают на улицах и не посылают на войну насильно. Люди идут воевать добровольно.
3. Женщины тоже воюют.
4. Границу не закрывают, а наоборот, обеспечивают эвакуацию всех желающих.
5. Оружие производится внутри страны.
6. Не воруют миллиарды.
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13.11.2023 11:32 Відповісти
а ще під час війни не ставити до керування державою особу інспіровану країною-анресором.
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13.11.2023 12:18 Відповісти
Інфільтровану
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14.11.2023 17:45 Відповісти
дякую за виправлення.
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14.11.2023 21:26 Відповісти
 
 