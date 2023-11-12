Ізраїль завдав авіаційних й артилерійських ударів по цілях Хезболли у Лівані. ВIДЕО
Ізраїльські винищувачі атакували у неділю кілька цілей "Хезболли" на півдні Лівану у відповідь на атаки, здійснені цією терористичною організацією на півночі Ізраїлю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Повітряних сил Ізраїлю у соцмережі X.
"Винищувачі Повітряних сил атакували кілька цілей терористичної організації "Хезболла", в тому числі військовий комплекс зі складом зброї та об'єктами військової інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
На сторінці Армії оборони Ізраїлю також повідомляється, що сьогодні вранці терористи "Хезболли" запустили протитанкові ракети в напрямку північного Ізраїлю з Лівану, поранивши кількох мирних жителів. Пізніше протягом однієї години були зафіксовані 15 запусків з території Лівану. Система протиповітряної оборони ЦАХАЛу перехопила чотири з них, решта впали на відкритій місцевості. У результаті мінометного обстрілу сім ізраїльських військових зазнали поранень.
"Зараз ми завдаємо артилерійські удари в напрямку джерел цих обстрілів", - йдетьсяу повідомленні.
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Ну вы прям как Валька - стакан
Та тоже несет пургу,когда не закусывает
Изначально движение рассматривалось Израилем как конкурент https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B Организации освобождения Палестины (ООП) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B8%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%82 Ясира Арафата https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%A1#cite_note-26 [26] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%A1#cite_note-%D0%A5%D0%90%D0%9C%D0%90Cpcdoka-27 [27] . Благотворительная и религиозная деятельность будущего лидера ХАМАС Ахмеда Ясина, основавшего на занятых Израилем в https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1967 году территориях исламскую благотворительную организацию «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1 Муджама аль-Исламия » (основана в https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1978 году ), поощрялась израильской военной администрацией. Эта организация, ставшая предтечей ХАМАС, получала финансирование от Израиля, а также Израиль позволил ей получать пожертвования из арабских стран https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2 Персидского залива . Организацией была создана сеть школ, больниц, детских садов и Исламский университет в Газе.
По словам родственников одного из основателей ХАМАС https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B7%D0%B0%D0%BC Аззама , ХАМАС пользовался поддержкой не только Израиля, но и организации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%90%D0%A2%D0%A5 ФАТХ , получавшей помощь от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA Советского Союза .
А в прошлом веке много чего было
Немцы ,например ,травили евреев газом и сжигали в печах
>А в прошлом веке много чего было
Вам бы книги писать. По логике.
1. США не поддерживала Талібан.
2. Израиль не поддерживал ХАМАС.
3. Немцы не сжигали евреев.
4. Второй Мировой Войны не было.
Ибо это было в прошлом веке и это не считается. Я верно понял ход ваших мыслей?
Я утверждал, что Израиль спонсировал ХАМАС.
> Мне ответили, что я несу пургу и не закусываю.
Я привел доказательства, что Израиль спонсировал ХАМАС.
> Мне ответили. что это было в прошлом веке и не считается.
Я согласился со всем этим.
> Мне ответили, что меня ждут в психушке.
Вопрос: кому из нас надо в психушку?
Политическая обстановка в Израиле не менялась. Как воевали с арабами, так и воюют.
Я вижу ты хорошо с психиатрией знаком и уверен, что здоров, да?
Завод по виробництву дронів насасєї побудував Ізраїль, це той що шахеди штампує з китайськими комплектуючими по технологіям, які були вкрадені в Ізраїля Іраном?)
Серьезно, ну иди попробуй удали это и напиши про Иран.
Ти ідіот чи тільки вдаєш з себе ідіота? Навіщо Ізраїлю атакувати свого основного союзника?
А з будь-якими загрозами у морі американці впораються самі.
-а навернЯк не знал его..
Але наступною точно буде Хезболла.
А ось це набагато свіжіше - інтерв'ю з прем'єр-міністром Ізраїлю Арієлем Шароном, яке він дав у 1982 p. ізраїльській газеті "Давар": "Ми почнемо нову війну, будемо вбивати та руйнувати все більше і більше... Може, тоді світ урешті стане боятися мене... Може, тоді вони почнуть тремтіти від жаху перед моєю лютістю... Хай тремтять, хай називають нас оскаженілою державою. Хай зрозуміють, що ми країна дика, загрозлива для оточення, ненормальна, що ми можемо оскаженіти... Ми можемо озвіріти і спалити всі нафтові поля на Близькому Сході!.. Якби наші милі цивілізовані батьки приїхали сюди своєчасно, якби вони... вбили шість мільйонів арабів або навіть один мільйон, що б тоді сталося? Звісно, дві або три гидкі сторінки були б вписані в книги з історії, нас би обзивали усякими словами, але ми були б тут 25-мільйонним народом! Якраз сьогодні я готовий добровільно виконувати для Ізраїлю брудну роботу, вбивати стільки арабів, скільки потрібно, депортувати, виганяти та палити їх, аби всі ненавиділи нас, вирвати килими з-під ніг євреїв діаспори, щоб примусити їх з криком бігти до нас. Навіть якщо для цього потрібно буде підірвати одну-дві синагоги тут чи там, мене це не хвилює. І я не проти, якщо після всього ви поставите мене перед Нюрнберзьким трибуналом... Повісьте мене, якщо хочете, як воєнного злочинця"
Тільки не попадись як дубінський.
Щодо тебе - то кожний має право мати свої збочення, а також має право їх виставляти в інтернеті. Але е не значить, що тут більшість копрофагів, які будуть тобі аплодувати.
Бог мой ,такая примитивная книга
Она писалась для ОХЛОСА
Все эти большевики,коммунисты, нацисты,хамасовцы
Одним миром мазаны
Я могу понять ,когда втюхивают эти примитивные идейки быдлу
Но когда студенты Гарварда ведут себя как быдло
Это выходит за границы моего понимания
Наш президент ведь тоже еврей
Только какой- то не настоящий
Настоящий еврей не ищет мир в глазах ХАМАСА
Настоящий еврей не скрывает от народа потери
Настоящий еврей не тырит у ЦАХАЛА
Настоящий еврей уже признал свои ошибки
Какой - то не еврейский наш еврей президент
Обидно даже
Жиди, сефарди живуть по всьому світу, розмовляють на "ідіш" та на мовах країн проживання.
"Маланці" живуть в країнах "постсовка", розмовляють на "абщепанятнам", ******* "русский мир", гроші і Сталіна...
Про "маланців" я вже взагалі мовчу - це така погана видумка радянських махрових антисемітів (скорочення від "мала національність"). Є тільки у словниках російського мата.
Воно Вам треба?!
Ашкена́зі, Ашкена́зиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96#cite_note-1 [1] (אַשְׁכְּנַז (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 іврит ) - «Німеччина», https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82 МФА : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83 [aʃkəˈnazim] (однина), [aʃkəˈnazi]; також יְהוּדֵי אַשְׁכְּנַז (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 іврит )) - назва одного з двох найчисельніших субетносів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 євреїв , нащадки вихідців із середньовічної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччини та східноєвропейських країн (на відміну від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8 сефардів - вихідців із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Іспанії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Португалії та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Північної Африки ). Користувались переважно мовою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%87%D0%B4%D0%B8%D1%88 їдиш
Сефа́рди (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 івр. סְפָרַדִּים, Sefaraddim, або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 івр. יְהוּדֵי סְפָרַד, Ye'hude Sepharad, «іспанські євреї»; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Sephardim, Sephardi Jews) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97%D0%B2 етнографічна група https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 єврейського народу . Сформувалася на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2 Піренейському півострові та у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Північній Африці після міграцій юдеїв у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Римській імперії та, згодом, у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%B0%D1%82 Халіфаті . Історично, побутовою мовою сефардських євреїв була https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BE ладіно
В анекдоті стосовно ашкеназі вжите поняття "жид" - бо воно є офіційним визначенням субетносу євреїв Європи
Поняття "маланець" виникло приблизно в 19 столітті - у Одесі Існує посилання на якусь "малу націю" Однак в Одесі жило багато "малих націй" - молдовани болгари гагаузи греки т а інші Але саме вихідців з єврейської общини називали "маланцями" Крім того - в середовищі самих одеських євреїв це поняття несло в собі зневажливо-негативний відтінок Вони називали так тих одноплемінників хто прийняв хрещення чи просто не дотримувався постулатів юдаїзму Тобто це був "евфемізм" поняття "віровідступник" В умовах Російської імперії це фуло фактично визначенням "обрусевшего еврея"
То до чого туть "радянські махрові антисеміти"?
Армия обороны Израиля скинула листовки на юге Ливана, адресованные местным жителям.
Соответствующие меры приняты на фоне усиления боевых столкновений с террористами на границе.
"Срочное сообщение для жителей Южного Ливана. Действия "Хизбалла" вынуждают Армию обороны Израиля действовать против этой террористической организации в районе вашего проживания. В целях собственной безопасности немедленно покиньте дома и переместитесь в более безопасные районы на севере Ливана. ЦАХАЛ не желает причинить вред вам и членам вашей семьи", - сказано в заявлении.
https://twitter.com/i/status/1723618697191788786 ЦАХАЛ им поможет.
1. В первых рядах идут хорошо подготовленные профессиональные военные, полицейские, госслужащие, вместе с командирами, включая генералов. А уже за ними резервисты.
2. Никого не вылавливают на улицах и не посылают на войну насильно. Люди идут воевать добровольно.
3. Женщины тоже воюют.
4. Границу не закрывают, а наоборот, обеспечивают эвакуацию всех желающих.
5. Оружие производится внутри страны.
6. Не воруют миллиарды.