Шолом окупанта летить далеко убік після прямого влучання в голову міни, скинутої з українського дрона. ВIДЕО
Оператор українського дрона скинув боєприпас прямісінько на голову окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, опублікованому у соцмережах, видно, що після влучання далеко убік відлетів, щонайменше, шолом окупанта.
"Вражаючий хедшот скидом з Мавіка, у виконанні пілота підрозділу Shadow", - зазначається у коментарі до відеозапису.
Топ коментарі
+14 Алекс Скела
показати весь коментар13.11.2023 09:49 Відповісти Посилання
+11 Прощай немытая раССея
показати весь коментар13.11.2023 09:46 Відповісти Посилання
+9 AbOriginal_UA
показати весь коментар13.11.2023 09:54 Відповісти Посилання
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Шолом алейхем!
Після ціє' війни, повинен з'явитись новий вид спорту, ну, щось типу АЕРО-МОСКАЛЬ-П*ЗДЮЛІ...
Дай Боже, щоб це стало олімпійським видом спорту...)))