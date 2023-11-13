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Шолом окупанта летить далеко убік після прямого влучання в голову міни, скинутої з українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона скинув боєприпас прямісінько на голову окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, опублікованому у соцмережах, видно, що після влучання далеко убік відлетів, щонайменше, шолом окупанта.

"Вражаючий хедшот скидом з Мавіка, у виконанні пілота підрозділу Shadow", - зазначається у коментарі до відеозапису.

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Автор: 

армія рф (18034) знищення (7692) дрони (4997)


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Топ коментарі
+14
Шолом окупанта летить далеко убік, після прямого влучання в голову

Шолом алейхем!
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13.11.2023 09:49 Відповісти
+11
Думаєш, він носив шолом на дупі?...
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13.11.2023 09:46 Відповісти
+9
Фраза "сорвало крышу" заиграла новыми красками...
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13.11.2023 09:54 Відповісти
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Апять у рашиста пастрадал центр прінятія рєшеній...
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13.11.2023 09:40 Відповісти
Думаєш, він носив шолом на дупі?...
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13.11.2023 09:46 Відповісти
вибухноло саме під центрам прінятія рєшеній...
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13.11.2023 09:51 Відповісти
Headshot
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13.11.2023 09:44 Відповісти
Шолом окупанта летить далеко убік, після прямого влучання в голову

Шолом алейхем!
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13.11.2023 09:49 Відповісти
По голові щось стукнуло. Мотнув головою. Шолом і злетів. А якби ремінець на шоломі застібнув - шолом разом з головою улетів.
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13.11.2023 09:50 Відповісти
То не шолом. То те, що мало б робити кацапа розумним - аналог мізків.
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13.11.2023 09:52 Відповісти
Хороший масаж. Тепер в кацапа більше не болітиме шия. Ніколи
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13.11.2023 09:52 Відповісти
Фраза "сорвало крышу" заиграла новыми красками...
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13.11.2023 09:54 Відповісти
Зате тепер на похмілля від бояри голова боліти не буде!
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13.11.2023 10:08 Відповісти
від тих українських гранат просто дах зносить...
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13.11.2023 10:10 Відповісти
Я вже казав, після війни есесесеру з Фінляндією, з'явився такий вид спорту як БІАТЛОН (фіни використовували для знищеня русні мобільні групи лижників-стрільців).
Після ціє' війни, повинен з'явитись новий вид спорту, ну, щось типу АЕРО-МОСКАЛЬ-П*ЗДЮЛІ...
Дай Боже, щоб це стало олімпійським видом спорту...)))
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13.11.2023 10:27 Відповісти
А якби кацап мав мізки, то струс був би гарантовано!
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13.11.2023 10:41 Відповісти
Надо у путина спросить, как это шлем летает, он же тяжелее воздуха
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13.11.2023 12:11 Відповісти
Мені такий ліричний музичний супровід відео подобається набагато більше ніж важкий рок та гучна кислотна музика.
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13.11.2023 12:27 Відповісти
Ну, а что - он же не страус, чтобы голову в песок. А был бы страусом, ну, тогда бы в очко попало - кончил бы напоследок. В принципе, он и так кончил, в смысле, кончился.
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13.11.2023 12:33 Відповісти
Нормально, россияне одобряют.
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13.11.2023 13:41 Відповісти
Параскинул мазгами
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13.11.2023 20:57 Відповісти
 
 