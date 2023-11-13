Шолом окупанта летить далеко убік після прямого влучання в голову міни, скинутої з українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона скинув боєприпас прямісінько на голову окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, опублікованому у соцмережах, видно, що після влучання далеко убік відлетів, щонайменше, шолом окупанта.

"Вражаючий хедшот скидом з Мавіка, у виконанні пілота підрозділу Shadow", - зазначається у коментарі до відеозапису.

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