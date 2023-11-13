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Окупант скаржиться на приліт "HIMARS" і показує тіла ліквідованих росіян: "П#здец, как накрыло нас! Это - жопа". ВIДЕО 18+

Ударом із РСЗВ "HIMARS" по місцю дислокації ворожого підрозділу українські воїни ліквідували щонайменше десяток окупантів та одного поранили.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із місця прильоту, зроблений одним із уцілілих загарбників, опублікований у соцмережах.

"Наслідки прильоту "Хаймарса" у розташуванням російських окупантів. Швидше за все, дагестанців. Чергова партія дурнів, які загинули за ідеї російських нацистів, поїде додому у цинку. Їх предків різали російські царі, їх самих відправив на безглузду смерть у далеку чужу країну російський гебіст, що вижив з розуму", - зазначає у коментарі автор публікації.

Увага! Ненормативна лексика! Увага! Не рекомендовано до перегляду людям із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Удар HIMARS по автоколоні окупантів на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18034) знищення (7692) HIMARS (311)


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Топ коментарі
+67
Чурбани #обані👈
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13.11.2023 10:23 Відповісти
+43
Виявляється не кава зранку підіймає настрій 😊
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13.11.2023 10:25 Відповісти
+38
ЩО ВИ ТУТ "ЗАХИЩАЄТЕ", ПІДАРИ ??? ще й жаліється, що їх на чужій землі бьють Хаймарси, гнидники паскудні.
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13.11.2023 10:29 Відповісти
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Чурбани #обані👈
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13.11.2023 10:23 Відповісти
ООН і Human Rights Watch таких коментарів не схвалюють.
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13.11.2023 10:27 Відповісти
То хай с приводу коментаря висловлять занепокоєність у резолюції. Вже чекаю з нетерпінням на голосування.
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13.11.2023 10:33 Відповісти
.. що за брєд? яке відношення можуть мати права людини до окупантів, які прийшли на чужу землю захоплювати та вбивати?
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13.11.2023 11:13 Відповісти
НІ Україна НІ ООН НІ хюманрач не Господь щоб судити їх
Господь буде судити їх
Але Україна - гуманна - допоможе їм швидше потрапити на суд до Господа
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13.11.2023 12:24 Відповісти
Авжеж! Не так брєд, як маячня.
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13.11.2023 13:38 Відповісти
Виявляється не кава зранку підіймає настрій 😊
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13.11.2023 10:25 Відповісти
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13.11.2023 10:26 Відповісти
Це не просто жопа, а жоПППа!
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13.11.2023 10:32 Відповісти
+
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13.11.2023 10:33 Відповісти
А то що за мумія в кінці хвільма?
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13.11.2023 10:26 Відповісти
Нєбітий, нєкрашений кріпак, чекає на нового барина.
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13.11.2023 10:34 Відповісти
послєдній на умалашенного деда бабая пахож
нетого бабая що недавно откинулся
а на свежего но уже пуганого
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13.11.2023 12:28 Відповісти
Мумія прокидається.Фільм жахів.
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13.11.2023 10:36 Відповісти
Антракт, вівцеє@и!
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13.11.2023 10:27 Відповісти
ЩО ВИ ТУТ "ЗАХИЩАЄТЕ", ПІДАРИ ??? ще й жаліється, що їх на чужій землі бьють Хаймарси, гнидники паскудні.
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13.11.2023 10:29 Відповісти
ЩО ВИ ТУТ "ЗАХИЩАЄТЕ", ПІДАРИ ???

ИншПутин! ПутинАкбар!

Как-то так ...
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13.11.2023 16:32 Відповісти
Ето ЖОПА,яке ГАРНЕ відеоо !!!
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13.11.2023 10:29 Відповісти
Эй, брат, не гони - эта фейк!
Рэбят просто присыпали мукой....
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13.11.2023 10:30 Відповісти
А що ви хотіли , мразоти??? Думали, тільки нижню білизну будете красти та 200 к на місяць отримувати? Життя воно таке. Прийшов на чужу землю, одразу до Давидича на концерт.
Земля скловатою!
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13.11.2023 10:31 Відповісти
А никто и не обещал, что будет легко.
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13.11.2023 10:32 Відповісти
Читал что это "Ахмат", в пакетиках Но что то не верится, что тиктокеры будут так близко к фронту.
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13.11.2023 10:34 Відповісти
Фу ##я! Нечисть. Бесы.
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13.11.2023 10:36 Відповісти
А кажуть "Ранок добрим не буває", хех...
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13.11.2023 10:38 Відповісти
Красіво лєжат
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13.11.2023 10:43 Відповісти
ипал бы ты свои овец дома..ан нет...
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13.11.2023 10:43 Відповісти
некуй шастать...
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13.11.2023 10:52 Відповісти
Унітаз був у кадрі, чи я помилився?
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13.11.2023 10:52 Відповісти
Унітаз - головний атрибут кацапів військ ! Без нього не буває боїв .
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13.11.2023 16:32 Відповісти
Лежать і мріють про квартири в Одесі і на Печерських Пагорбах. Аж посіріли.
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13.11.2023 10:52 Відповісти
Сплять по сімейному, чинно.
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13.11.2023 10:54 Відповісти
Піздєц как накрило нас...Сматрітє,ето - жопа,а ето - галава,а ето - нага,а вот на дєрєвє чьі та яйца...
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13.11.2023 10:54 Відповісти
Здавалося б - чурбан зняв на мобілу кількасекундне відео... Та натомість не кожний митець здатен зняти такий красивий сюжет...
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13.11.2023 10:56 Відповісти
витончений і наповнений і художньою красою і філософським змістом...
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13.11.2023 10:59 Відповісти
Мuдаку , в последнем кадре , я бы дал Оскара ( можно посмертно ... ) .
Этот кадр должен быть во всех новостных каналах - ШЕДЕВР !
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13.11.2023 16:16 Відповісти
харашо лежать , ну мало
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13.11.2023 10:58 Відповісти
Фейк
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13.11.2023 10:59 Відповісти
манекени з воєнторга порозкидали і скаржаться, що жоп гумових не привезли.
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13.11.2023 21:10 Відповісти
Нєху№ шастать!
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13.11.2023 10:59 Відповісти
припхалась чурка і здохла на українській землі. нейухшастать! слава ЗСУ!!!
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13.11.2023 11:02 Відповісти
Вообще, это должна быть целенаправленная стратегия для наших от верхов до низов.

Уничтожать в первую очередь представителей малых народов росии. Вообще в плен не брать.
Ни бурятов, ни кадыровцев, ни дагестанцев.

И если есть две равнозначные цели, то бить Хаймарсом нужно по дагестанцам, а не по русским. Если брать в плен, то дагов в расход, а руских накормить.

Сколько русских не убивай - им пофиг. А если малый народ - они почувствуют это на местах.
Тогда это будет болезненно для них. И возможны бунты.
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13.11.2023 11:05 Відповісти
Навпаки, утилізовувати потрібно саме московитів. Їх і так на росії мало, а стане зовсім мізер, який буде не спроможний тримати в покорі мусульман, і рашка розвалиться.
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13.11.2023 11:56 Відповісти
у кацапні на це й розрахунок, винищення малих народів
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13.11.2023 21:11 Відповісти
це вам за миколаївські казарми....мабуть забули вже. а ми пам'ятаємо... далі буде...
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13.11.2023 11:05 Відповісти
Хороший овце...***- мертвий овце...***!
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13.11.2023 11:10 Відповісти
Это фсё фейк. Присыпали пылью.
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13.11.2023 11:23 Відповісти
Кучнее, товарищи, кучнее. Кучнее, товарищи - вот так, хорошо. (с)
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13.11.2023 11:25 Відповісти
пашіму, пісьдієц нашальніка, намана? патамушта раскрівушкі черепушкі хаймарсамі биль
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13.11.2023 11:30 Відповісти
,,Здес інгушь лежит, здес ишо лежить,а здес жопа лежить , а ти жівой !"
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13.11.2023 11:33 Відповісти
Відео має назву «Як дагестанський чуреки під Авдієвкою євреїв шукали». Стрічка гідна Оскар
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13.11.2023 11:38 Відповісти
нажерлись української землі... для друзів Україна рідний дім, для ворогів - могила.
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13.11.2023 11:51 Відповісти
Дагестанские москвичи, дагестанские дагестанцы, ингуши, кабардинцы, дагестанские увсе!
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13.11.2023 12:00 Відповісти
здоров'я ослойобам.
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13.11.2023 12:03 Відповісти
Ладно, с жопой разобрались... А где все оствльное?
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13.11.2023 12:16 Відповісти
Это - жопа? ні,це повна срака
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13.11.2023 12:21 Відповісти
Музей восковых фигур.
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13.11.2023 12:23 Відповісти
Шайтанам собача смерть
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13.11.2023 12:26 Відповісти
это жопа, это нога, а вот рука...
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13.11.2023 12:26 Відповісти
Ну, лежат... И пусть лежат!
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13.11.2023 12:29 Відповісти
шо не так?
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13.11.2023 12:33 Відповісти
Вот сколько радости Хаймарс может за раз сделать ! Сколько белых лад поедут по аулам и кишлакам !
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13.11.2023 12:34 Відповісти
"жога, джага! ача! ача!" )))
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13.11.2023 12:35 Відповісти
Оказывается даже таким осло#бам не чуждо прекрасное. Лежат очень гармонично, как на картинах Рубенса.
Прекрасная живопись эпохи возрождения в исполнении дагестанских статистов.
Художник - himers
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13.11.2023 12:39 Відповісти
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13.11.2023 12:41 Відповісти
Годнота, дуже позитивний відос!
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13.11.2023 12:43 Відповісти
Унитаз не донесли
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13.11.2023 12:48 Відповісти
хорошо лежим !!! лепота !!!
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13.11.2023 13:01 Відповісти
Эти глаза в конце
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13.11.2023 13:02 Відповісти
Нормуль. Россияне одобряют.
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13.11.2023 13:05 Відповісти
У кацапів є різні системи залпового вогню - урагани, смєрчі, солнцепьокі...., а тепер вони побачили нову - жопа зветься. То амєри напридумали всякі непонятниє слова...
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13.11.2023 13:14 Відповісти
що ви тут робили?
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13.11.2023 15:01 Відповісти
Спасали Калибрами, Искандерами и КАБами русский город Адесу ат фошизких биндеравцев
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13.11.2023 16:39 Відповісти
Осли ПОТІКАЛИ, а барани *****, ЗДОХЛИ чомусь у МИРНІЙ УКРАЇНІ!!
Що вони принесли в Україну, те і отримали!!
Слава Захисникам України!
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко
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13.11.2023 16:44 Відповісти
Это еще один жоба. Хорошо накрыло 😁
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13.11.2023 17:29 Відповісти
До-о-о-о-он!
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13.11.2023 18:47 Відповісти
Один вопрос который будет в истории , вас ****** кто то звал сюда ? показывать припудренную нафталином моль...
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13.11.2023 20:56 Відповісти
гійда
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13.11.2023 22:32 Відповісти
приежай вчера в аул каждый двор лада белый новый стоит!
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13.11.2023 23:07 Відповісти
Хмуриться не надо - Лада!
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13.11.2023 23:16 Відповісти
Показова різниця між Європейською Українською Слов'янською Цивілізацією, для якої головне своя Рідна земля і чужого не треба , та ордою оркодебілоїдів, в яких не хватає ізвілін мозку для розуміння, що на чужу землю лізти не можна, що це не по людські. Значить ці істоти з людським тілом - НЕлюди, які не мають права на життя на планеті Земля.
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14.11.2023 09:18 Відповісти
Так їм і треба. Наші хлопці МОЛОДЦІ!
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14.11.2023 10:00 Відповісти
Последний ах.евший сидит, боится моргнуть....)))
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15.11.2023 17:42 Відповісти
 
 