Окупант скаржиться на приліт "HIMARS" і показує тіла ліквідованих росіян: "П#здец, как накрыло нас! Это - жопа". ВIДЕО 18+

Ударом із РСЗВ "HIMARS" по місцю дислокації ворожого підрозділу українські воїни ліквідували щонайменше десяток окупантів та одного поранили.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із місця прильоту, зроблений одним із уцілілих загарбників, опублікований у соцмережах.

"Наслідки прильоту "Хаймарса" у розташуванням російських окупантів. Швидше за все, дагестанців. Чергова партія дурнів, які загинули за ідеї російських нацистів, поїде додому у цинку. Їх предків різали російські царі, їх самих відправив на безглузду смерть у далеку чужу країну російський гебіст, що вижив з розуму", - зазначає у коментарі автор публікації.

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