Окупант скаржиться на приліт "HIMARS" і показує тіла ліквідованих росіян: "П#здец, как накрыло нас! Это - жопа". ВIДЕО 18+
Ударом із РСЗВ "HIMARS" по місцю дислокації ворожого підрозділу українські воїни ліквідували щонайменше десяток окупантів та одного поранили.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із місця прильоту, зроблений одним із уцілілих загарбників, опублікований у соцмережах.
"Наслідки прильоту "Хаймарса" у розташуванням російських окупантів. Швидше за все, дагестанців. Чергова партія дурнів, які загинули за ідеї російських нацистів, поїде додому у цинку. Їх предків різали російські царі, їх самих відправив на безглузду смерть у далеку чужу країну російський гебіст, що вижив з розуму", - зазначає у коментарі автор публікації.
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Топ коментарі
+67 stanis nasvaiko
показати весь коментар13.11.2023 10:23 Відповісти Посилання
+43 ДенКо
показати весь коментар13.11.2023 10:25 Відповісти Посилання
+38 shokolad
показати весь коментар13.11.2023 10:29 Відповісти Посилання
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Господь буде судити їх
Але Україна - гуманна - допоможе їм швидше потрапити на суд до Господа
нетого бабая що недавно откинулся
а на свежего но уже пуганого
ИншПутин! ПутинАкбар!
Как-то так ...
Рэбят просто присыпали мукой....
Земля скловатою!
Этот кадр должен быть во всех новостных каналах - ШЕДЕВР !
Уничтожать в первую очередь представителей малых народов росии. Вообще в плен не брать.
Ни бурятов, ни кадыровцев, ни дагестанцев.
И если есть две равнозначные цели, то бить Хаймарсом нужно по дагестанцам, а не по русским. Если брать в плен, то дагов в расход, а руских накормить.
Сколько русских не убивай - им пофиг. А если малый народ - они почувствуют это на местах.
Тогда это будет болезненно для них. И возможны бунты.
Прекрасная живопись эпохи возрождения в исполнении дагестанских статистов.
Художник - himers
Що вони принесли в Україну, те і отримали!!
Слава Захисникам України!
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко