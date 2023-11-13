Мешканка окупованого Маріуполя - пропагандистам Кремля: "Вы видели наш город до этого?! Теперь все это разбито! Ради чего?!". ВIДЕО

Мешканка окупованого Маріуполя розказала кремлівським пропагандистам з росТВ про "освобождение" міста та показала їм зруйновану лікарню з колись унікальним обладнанням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому, очевидно, медик однієї із зруйнованих маріупольських лікарень розповідає про місто до окупації і після "освобождения".

"Вы видели наш Мариуполь до этого?! Теперь все это разбито! Ради чего?! Объясните мне. Кто это востановит?", - каже в очі пропагандистам жінка.

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