Троє уцілілих росіян утікають з позиції після атаки дрона, покинувши своїх поранених. ВIДЕО

Троє російських окупантів втекли з позиції, покинувши чотирьох своїх поранених, після атаки українського дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому "русские своих не бросают", опублікований у соцмережах.

"4 з 7. Працює рота ударних БПЛА 47 ОМБР. Після відпрацювання по ворожому бліндажу троє орків втекло, залишивши стікати кров'ю чотирьох братушань", - йдеться у коментарі до відео.

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