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Новини Відео Війна
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Троє уцілілих росіян утікають з позиції після атаки дрона, покинувши своїх поранених. ВIДЕО

Троє російських окупантів втекли з позиції, покинувши чотирьох своїх поранених, після атаки українського дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому "русские своих не бросают", опублікований у соцмережах.

"4 з 7. Працює рота ударних БПЛА 47 ОМБР. Після відпрацювання по ворожому бліндажу троє орків втекло, залишивши стікати кров'ю чотирьох братушань", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант стрімголов біжить до українських бійців здаватися у полон. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18034) знищення (7692) дрони (4997) 47 окрема механізована бригада (274)


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Топ коментарі
+13
не, за турникетами побежали. Скоро вернутся.
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13.11.2023 14:26 Відповісти
+10
Ета духовная скрєпа .
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13.11.2023 14:29 Відповісти
+8
Спасають своі гнилі шкури 😡
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13.11.2023 14:23 Відповісти
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Спасають своі гнилі шкури 😡
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13.11.2023 14:23 Відповісти
не, за турникетами побежали. Скоро вернутся.
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13.11.2023 14:26 Відповісти
покуй, їхні шкури...
поки наші хлопці б"ють цих підарасів
наші підараси розпродують землю по 1000баксів за га
яку ***** наші хлопці захищають, за яку вмирають, терплять муки в полоні та від поранень.
а ті хто мають бронь від призову розпродають те що ЗСУ боронить...
це ***** як?????
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13.11.2023 14:57 Відповісти
а чи воює той хто скуповує землю?????
а нікуя!!!!
ні вони ні їхні близькі.....
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13.11.2023 14:59 Відповісти
Пілоту дрона респект .
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13.11.2023 15:44 Відповісти
Ета духовная скрєпа .
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13.11.2023 14:29 Відповісти
да-прітом ісконная но ані могут патом іщьо вєрнуцца ну щоб аграбіть трупав...
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13.11.2023 14:38 Відповісти
Почему наша высокоточная арта не работает по блиндажам врага? Там бы один проникающий 155мм снаряд кашу сделал бы из орчатины. Никто бы не вылез уже.
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13.11.2023 14:32 Відповісти
Думаю тому що такий високоточнийснаряд коштує дорожче ніж дешевий дрон.
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13.11.2023 14:34 Відповісти
Во первых как видим дрон не смог уничтожить скопление орков. Во вторых во время штурмов етого блиндажа нашей пехотой мы теряем в сотни раз больше боеприпасов и техники. Уже не говорю о людях. Есть много видео где один такой блиндаж наши бойцы штурмовали два-три дня с потерями с нашей стороны в людях и бронетехнике. А хватило бы одного точного снаряда. Да и у рашистов не очень была бы охота сидеть в своих норах и отсчитывать время когда прилетит такой снаряд и выпотрошит их со всеми потрохами вместе с ихним блиндажом.
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13.11.2023 14:39 Відповісти
Може тому що:
"Попри обіцянки продовжувати допомогу, ЄС щосили намагається домовитися про різні пакети фінансування і не виконає обіцянку відправити Києву 1 мільйон артилерійських снарядів до кінця березня", - йдеться у статті. Джерело:
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13.11.2023 14:44 Відповісти
155мм снарярд косштує до $10,000. Таких вистріють декілька щоб накрити ціль. Екскалібур коштує до $100,000. Дрон коштує до $600. Є ще питання?
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13.11.2023 15:03 Відповісти
Питання є! Бо я уважно передивився відео - і хочу сказати, що усі три вороги, які ховалися у тому бліндажику, цілими й неушкодженими втікли! А от від снаряда, навіть не 155, а 122 мм - від них би там нічого не зосталося! От і рахуйте, що дорожче - 10000 або навіть 100000 доларів, або троє живих ворогів, які знову повернуться й будуть вбивати наших захисників!
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13.11.2023 16:41 Відповісти
Открою тебе секрет, война вообще не дешовая штука. Один выстрел Стугны тоже стоит $20к. А мы ими стреляем и по пехоте и по блиндажам. Не ефективно но приходится. Например нам приходится сбивать иранские копеечные шахеды ракетами по $2 ляма. Как тут математику твою применять? Не нужно сбивать? А сколько стоит Украине 1 день окупации? Или сколько стоит жизнь украинских солдат которые штурмуют ети лесопосадки? Или сколько будет стоить если рашисты доберутся до очередного украинского города-миллионнника и начнут его сравнивать с землей?
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13.11.2023 16:43 Відповісти
USA оцініють свої 155 постріли у 3800 долярів
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13.11.2023 17:27 Відповісти
до $10,000. ?? це ціна зекоманди?
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13.11.2023 19:52 Відповісти
Может быть потому, что на тысячу км фронта 155мм просто не хватает? Таких блиндажей тысячи, еще есть десятки тысяч других целей, а высокоточных орудий всего пару сотен, если есть.
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13.11.2023 16:36 Відповісти
Навіть і сказати немає чого… гандони гнилі! Як і вся їх армія на чолі с плешивим кідорасом
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13.11.2023 14:32 Відповісти
Ну зачем сразу о плохом? Лапти побёгли в соседнее село за водярой, раны братушкам промыть ну и набухаться есть возможность.
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13.11.2023 14:36 Відповісти
а чого у кацапа башка шатається
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13.11.2023 14:49 Відповісти
шалтай-болтай
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13.11.2023 14:57 Відповісти
США викупили у Йорданії 60 ЗСУ Gepard для відправки в Україну - De Telegraaf
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13.11.2023 14:56 Відповісти
https://t.me/voynareal/76978 Суспільне показали польоти на винищувачах F-16 на військово-повітряній базі у румунському місті Фетешть
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13.11.2023 14:59 Відповісти
Эта они ещё па челавечески с ними паступили, а магли бы и отттрахать пака тёплые....
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13.11.2023 16:02 Відповісти
В фоне убегающим просится музика из Бенни Хилла.
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13.11.2023 16:20 Відповісти
Русские сваих ни брасают - они их подбрасывают и не ловят
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13.11.2023 16:41 Відповісти
Интересная струя огня прошла сквозь кацапа, опосля конвульсирующего, бьющего поклоны.
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13.11.2023 18:13 Відповісти
 
 