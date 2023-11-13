Троє уцілілих росіян утікають з позиції після атаки дрона, покинувши своїх поранених. ВIДЕО
Троє російських окупантів втекли з позиції, покинувши чотирьох своїх поранених, після атаки українського дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому "русские своих не бросают", опублікований у соцмережах.
"4 з 7. Працює рота ударних БПЛА 47 ОМБР. Після відпрацювання по ворожому бліндажу троє орків втекло, залишивши стікати кров'ю чотирьох братушань", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+13 Urs
показати весь коментар13.11.2023 14:26 Відповісти Посилання
+10 Gary Grant
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+8 Amber
показати весь коментар13.11.2023 14:23 Відповісти Посилання
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поки наші хлопці б"ють цих підарасів
наші підараси розпродують землю по 1000баксів за га
яку ***** наші хлопці захищають, за яку вмирають, терплять муки в полоні та від поранень.
а ті хто мають бронь від призову розпродають те що ЗСУ боронить...
це ***** як?????
а нікуя!!!!
ні вони ні їхні близькі.....
"Попри обіцянки продовжувати допомогу, ЄС щосили намагається домовитися про різні пакети фінансування і не виконає обіцянку відправити Києву 1 мільйон артилерійських снарядів до кінця березня", - йдеться у статті. Джерело: