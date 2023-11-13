Знищена російська піхота та розбита ворожа техніка на рубежі 53-ї ОМБр під Авдіївкою. ВIДЕО
Бійці 53-ї ОМБр захопили ворожу позицію поблизу Авдіївки, розповіли про перебіг бойових дій та показали ліквідованих окупантів і розтрощену ворожу техніку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ексклюзивний відеозапис з-під Авдіївки опублікований на каналі "Бутусов плюс".
"Їх було п'ять чи шість. П'ять ми точно знищили. Один може втік. Тут три бліндажі. В одному їх було двоє. У другому - двоє. І в третьому - один. Двоє через бійницю тікали в поле. Ми їх за#башили першими. Один тікав по посадці - його там #бонули. Ще двох на місці #бонули", - каже про бій командир роти 53-ї ОМБр з позивним Зам.
Загалом на захопленій позиції бійці нарахували щонайменше два десятки тіл російських окупантів, які були ліквідовані у боєзіткненнях.
"П#дари поміняли трохи напрямок ударів. Зараз вони концентрують атаки на іншій посадці - нині там відпрацьовує їхня важка артилерія. Окрім того, туди завезли піхоту. Їхня техніка практично не приймає участі у боях - лише під'їздить до позицій, десантує піхоту і їде", - розповідає про ситуацію Зам.
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- для рф людина нішо - їх втрати готові бути 3 млн - без проблем. 10 млн - оце уже так шось може і буде. 300 000? - ні про шо
- по друге. Помирати вони йдуть з радістю - роботи в регіонах нема, зп якщо є то мала, а якщо посркть то сімя обезпечана на кілька років
Якби було так то не вербували б найманців на кубі і в непалі.
А жити всі хочуть, навіть орки...
Картоха і горілка буде - не підуть😂
Ресурс, який скоро скінчиться у кацапів це саме люди (точніше - бидло).
Вже зараз "контрактнику" дають одразу 10 тис у є "підйомних" та 2-3 тис зарплати.
Але бажаючих кацапів здихати стає все менше
А сирський-просирський просрав 4-5 км залізниці на північному фланзі Авдіївки - себто вже напівготової лінії укріплення!
Дежавю Дебальцевого, де наші, маючи залізницю, не змогли обладнати гідні опорники на флангах.
Хто там командував? Вірно! Сирський!
Злість бере на атцов-командирів, які нехтують польовою фортифікацією! 👿
За такі наслідки та загибель Українців, привладним НЕОБХІДНО НЕСТИ ОСОБИСТУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ!
ГенПрокурор та керівник ДБР сором'язливо в очі Українцям дивляться, жуючи соплі!
Більше деталей: Згідно з публікацією, війна перевернула життя незліченної кількості українців, а також вплинула на ринок праці. Близько 4,8 млн людей втратили роботу майже за одну ніч, коли Росія напала на Україну. За оцінками, рівень безробіття знизився до 18,4% у жовтні цього року з понад 30% навесні 2022 року, але залишається значно вищим за довоєнний рівень.
За даними одного з опитувань, 17% українських працівників змінили професію з початку війни. Сотні тисяч були призвані на військову службу.Журнал The Economist з посиланням на дані американських посадовців стверджує, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинули щонайменше 70 тисяч українських військових.
Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/08/18/7167818/ "Європейська правда" із посиланням на https://www.economist.com/europe/2023/11/12/as-ukrainian-men-head-off-to-fight-women-take-up-their-jobs The Economist