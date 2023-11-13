Знищена російська піхота та розбита ворожа техніка на рубежі 53-ї ОМБр під Авдіївкою. ВIДЕО

Бійці 53-ї ОМБр захопили ворожу позицію поблизу Авдіївки, розповіли про перебіг бойових дій та показали ліквідованих окупантів і розтрощену ворожу техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ексклюзивний відеозапис з-під Авдіївки опублікований на каналі "Бутусов плюс".

"Їх було п'ять чи шість. П'ять ми точно знищили. Один може втік. Тут три бліндажі. В одному їх було двоє. У другому - двоє. І в третьому - один. Двоє через бійницю тікали в поле. Ми їх за#башили першими. Один тікав по посадці - його там #бонули. Ще двох на місці #бонули", - каже про бій командир роти 53-ї ОМБр з позивним Зам.

Загалом на захопленій позиції бійці нарахували щонайменше два десятки тіл російських окупантів, які були ліквідовані у боєзіткненнях.

"П#дари поміняли трохи напрямок ударів. Зараз вони концентрують атаки на іншій посадці - нині там відпрацьовує їхня важка артилерія. Окрім того, туди завезли піхоту. Їхня техніка практично не приймає участі у боях - лише під'їздить до позицій, десантує піхоту і їде", - розповідає про ситуацію Зам.

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