На Харківщині прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" уразили спостережний комплекс окупантів. ВIДЕО
На Куп’янському напрямку аеророзвідники прикордонної бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" виявили спостережний комплекс в місці проведення окупантами інженерних робіт.
Влучанням FPV-дрона прикордонники знищили ворожий "муром" та змусили перелякану інженерну групу противника трохи побігати, передає Цензор.НЕТ.
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зепокидьки витрачають залишки розуму на тупуваті назви та лозунги.
На виробництво зброї, ***********, забезпечення ЗСУ ні розуму, ні сумління нема!