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На Харківщині прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" уразили спостережний комплекс окупантів. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку аеророзвідники прикордонної бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" виявили спостережний комплекс в місці проведення окупантами інженерних робіт.

Влучанням FPV-дрона прикордонники знищили ворожий "муром" та змусили перелякану інженерну групу противника трохи побігати, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці 47 ОМБр ліквідували окупантів, які ховались у підбитому БТР. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6196) знищення (7692)


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Прикордонникам шана і щира подяка 👍🏼🙏🏼❤️
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13.11.2023 18:05 Відповісти
Ще б екскаватор завалити...
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13.11.2023 22:16 Відповісти
"Гвардії наступу "Сталевий кордон", Пункти незламности, Гвардія відновлення ...
зепокидьки витрачають залишки розуму на тупуваті назви та лозунги.
На виробництво зброї, ***********, забезпечення ЗСУ ні розуму, ні сумління нема!
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13.11.2023 18:56 Відповісти
шмаркляві і гундос, своє ще *********, а ти Кал Інін, що ти зробив для ЗСУ?
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13.11.2023 21:03 Відповісти
Киш, мерзота!
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13.11.2023 21:29 Відповісти
хрюзге Кал Інін, а коли ти станеш хорошим хрюзге?
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13.11.2023 21:31 Відповісти
 
 