Аерозвідка 71 ОЄБр виявила бліндаж окупантів і туди одразу прилетів FVP-дрон. ВIДЕО

Аеророзвідники 71-ої окремої єгерської бригади ДШВ виявили бліндаж окупантів і туди одразу прилетів FVP-дрон. Ті, кому вдалося вижити, налякані та контужені, перебігли в іншу схованку. Але й це їх не врятувало, адже другий ударний безпілотник залетів чітко у схованку окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

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