Аерозвідка 71 ОЄБр виявила бліндаж окупантів і туди одразу прилетів FVP-дрон. ВIДЕО
Аеророзвідники 71-ої окремої єгерської бригади ДШВ виявили бліндаж окупантів і туди одразу прилетів FVP-дрон. Ті, кому вдалося вижити, налякані та контужені, перебігли в іншу схованку. Але й це їх не врятувало, адже другий ударний безпілотник залетів чітко у схованку окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
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Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар13.11.2023 18:52 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Амандрапапупа
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Krotow
показати весь коментар13.11.2023 20:00 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
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