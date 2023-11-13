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Аерозвідка 71 ОЄБр виявила бліндаж окупантів і туди одразу прилетів FVP-дрон. ВIДЕО

Аеророзвідники 71-ої окремої єгерської бригади ДШВ виявили бліндаж окупантів і туди одразу прилетів FVP-дрон. Ті, кому вдалося вижити, налякані та контужені, перебігли в іншу схованку. Але й це їх не врятувало, адже другий ударний безпілотник залетів чітко у схованку окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Також дивіться: Момент знищення повітряної цілі ворога за допомогою ЗРК "Оса". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7692) 71 окрема єгерсько-десантна бригада (30)


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13.11.2023 18:52 Відповісти
Клас! ВСУ викурюють орків , як щурів
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13.11.2023 18:56 Відповісти
Прямо так вспоминаю филмы по темам сказок из детства. Там тоже были грязные дыри в земле откуда повылезали всякие вурдалаки.
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13.11.2023 20:00 Відповісти
 
 