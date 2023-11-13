Для України принципово реалізувати всі 7 рекомендацій Єврокомісії на цьому етапі нашого шляху в ЄС, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 628 дня війни з росією.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів сьогодні тривалу нараду з дипломатами, урядовцями, представниками Верховної Ради щодо підготовки нашої держави до політичного рішення Європейської Ради про початок переговорів про членство України у Євросоюзі. Наші кроки та наші рішення. Працюємо над тим, щоб отримати безумовне рішення про початок переговорів. Для України це принципово – реалізувати всі рекомендації Єврокомісії, які були надані, усі сім рекомендацій, та виконати необхідне на цьому етапі нашого шляху у Європейський Союз.
Успіх нашої держави й людей – економічний, соціальний, успіх у розвитку відносин України зі світом – може бути тільки як спільний успіх усієї Європи. Заради цього ми поступово, не зупиняючись навіть у час повномасштабної війни, посилюємо наші інституції, наші законодавчі норми. І я вдячний усім, хто допомагає це робити, хто підтримує відповідні рішення, хто їх впроваджує.
Провів сьогодні кілька нарад і щодо наших нових міжнародних кроків, які заплановані на найближчі тижні. Перемовини з лідерами держав-партнерів, нові пакети підтримки для наших воїнів, міжнародна комунікація України. Можемо й мусимо забезпечити абсолютно чіткий результат: хоч би яким був інформаційний порядок денний світу, наші партнери мають нас розуміти й чути українців. І це буде", - розповів Зеленський.
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Ты сам типа "верховного" говнокомандующего с другим парашным агентом Дерьмаком?
це може сильно послабити військо, чим звісно, що скористається путін
так арахламідія казав, що 99,9% реалізовано . чи знову бояри брешуть, а святий бубочка просто не в курсі?
Ніс росте не лише тоді, коли брешуть. Але й тоді, коли брешуть самим собі.
В італійській мові il burattino - маріонетка...
Но там была альтернатива, он уменьшался когда мальчик говорил правду.
У Толстого маленький чурбан, пройдя испытания, становится директором театра и учит актёров правильно играть.
В тебе місяць залишився на реалізацію, до обіцяної дати, а в тебе там й "кінь не валявся".
читачь вечірних новин які ми самі вже давно читали
так як Ви делегували свої повноваження Ермаку який не є дерслужбовцем а поїхав в штати вирішувати нашу долю України "перемир'ям"
"Лучше говорить правду. Потому что если говорить неправду надо помнить что ты соврал, и потом сложно вспомнить что ты врал.
Що цікаво, за фронт він згадав; але про те, що збирається звинуватити Наєва, Тарнавського в здачі півдня України - змовчав. Само собою, як було здано в полон захисників Маріуполя, як дві тисячі з них досі концтаборах гулагу - також змовчав.