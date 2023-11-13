Для України принципово реалізувати всі 7 рекомендацій Єврокомісії на цьому етапі нашого шляху в ЄС, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 628 дня війни з росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні тривалу нараду з дипломатами, урядовцями, представниками Верховної Ради щодо підготовки нашої держави до політичного рішення Європейської Ради про початок переговорів про членство України у Євросоюзі. Наші кроки та наші рішення. Працюємо над тим, щоб отримати безумовне рішення про початок переговорів. Для України це принципово – реалізувати всі рекомендації Єврокомісії, які були надані, усі сім рекомендацій, та виконати необхідне на цьому етапі нашого шляху у Європейський Союз.

Успіх нашої держави й людей – економічний, соціальний, успіх у розвитку відносин України зі світом – може бути тільки як спільний успіх усієї Європи. Заради цього ми поступово, не зупиняючись навіть у час повномасштабної війни, посилюємо наші інституції, наші законодавчі норми. І я вдячний усім, хто допомагає це робити, хто підтримує відповідні рішення, хто їх впроваджує.

Провів сьогодні кілька нарад і щодо наших нових міжнародних кроків, які заплановані на найближчі тижні. Перемовини з лідерами держав-партнерів, нові пакети підтримки для наших воїнів, міжнародна комунікація України. Можемо й мусимо забезпечити абсолютно чіткий результат: хоч би яким був інформаційний порядок денний світу, наші партнери мають нас розуміти й чути українців. І це буде", - розповів Зеленський.

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