Воїни ЗСУ знищили російську самохідну гаубицю "Мста-С" та багато іншої ворожої техніки. ВIДЕО

Українські військові продовжують активно знищувати російську артилерію. За останні дні під удар українських Сил потрапила 152-мм самохідна гаубиця "Мста-С" та багато іншої техніки.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо вибивати ворога з нашої землі. Ефективно відпрацювали протягом минулого тижня групи аеророзвідки 27-ї Печерської бригади Національної гвардії на східному та південному напрямках", - написав Клименко.

За його словами, наші бійці виявили та знищили:

п'ять танків;

дев'ять одиниць іншої броньованої техніки;

три артилерійські системи;

дві САУ;

12 одиниць автомобільної техніки ворога;

три польових склади з боєкомплектом.

Також Клименко опублікував відео знищення 152-мм самохідної гаубиці "Мста-С".

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