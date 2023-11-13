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Воїни ЗСУ знищили російську самохідну гаубицю "Мста-С" та багато іншої ворожої техніки. ВIДЕО

Українські військові продовжують активно знищувати російську артилерію. За останні дні під удар українських Сил потрапила 152-мм самохідна гаубиця "Мста-С" та багато іншої техніки.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо вибивати ворога з нашої землі. Ефективно відпрацювали протягом минулого тижня групи аеророзвідки 27-ї Печерської бригади Національної гвардії на східному та південному напрямках", - написав Клименко.

За його словами, наші бійці виявили та знищили:

  • п'ять танків;
  • дев'ять одиниць іншої броньованої техніки;
  • три артилерійські системи;
  • дві САУ;
  • 12 одиниць автомобільної техніки ворога;
  • три польових склади з боєкомплектом.

Також Клименко опублікував відео знищення 152-мм самохідної гаубиці "Мста-С".

Дивіться: Оператори БПЛА атакували дроном окупантів, які їхали на автівці. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7692) САУ (233)


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ЗСУ знищили російську самохідну гаубицю "Мста-С"

Да-с! Піста-с!
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13.11.2023 22:15 Відповісти
От у мене питання: може рашисти лізуть в Україну тому, що хочуть навчитися літати? Хоч раз (останній) у житті, але полетіти - то мрія, яку надихнули випари фекалій з дирки у дощатій будівлі у дворі чи з-під вікон бараку, в якому живуть?
Звісно, не всі злітають - більшість покривається гарною зажаристою скоринкою, але сподівання та надія все ще живуть? Невже "батут рогозіна" їх не влаштовує?
Якщо такі мрії навіяні кремлівським телебаченням, то війна буде довгою: цих безмізких там десятки мільйонів
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13.11.2023 22:27 Відповісти
 
 