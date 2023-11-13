Воїни ЗСУ знищили російську самохідну гаубицю "Мста-С" та багато іншої ворожої техніки. ВIДЕО
Українські військові продовжують активно знищувати російську артилерію. За останні дні під удар українських Сил потрапила 152-мм самохідна гаубиця "Мста-С" та багато іншої техніки.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
"Продовжуємо вибивати ворога з нашої землі. Ефективно відпрацювали протягом минулого тижня групи аеророзвідки 27-ї Печерської бригади Національної гвардії на східному та південному напрямках", - написав Клименко.
За його словами, наші бійці виявили та знищили:
- п'ять танків;
- дев'ять одиниць іншої броньованої техніки;
- три артилерійські системи;
- дві САУ;
- 12 одиниць автомобільної техніки ворога;
- три польових склади з боєкомплектом.
Також Клименко опублікував відео знищення 152-мм самохідної гаубиці "Мста-С".
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Да-с! Піста-с!
Звісно, не всі злітають - більшість покривається гарною зажаристою скоринкою, але сподівання та надія все ще живуть? Невже "батут рогозіна" їх не влаштовує?
Якщо такі мрії навіяні кремлівським телебаченням, то війна буде довгою: цих безмізких там десятки мільйонів