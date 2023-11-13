Воїни 12-го загону спецпризначення нищать ворожу бронетехніку на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Воїни 12-го загону спеціального призначення нищать бронетехніку окупантів разом з машинами забезпечення і живою силою противника на Запорізькому напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
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дорогі наші Воїни 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️