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Воїни 12-го загону спецпризначення нищать ворожу бронетехніку на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Воїни 12-го загону спеціального призначення нищать бронетехніку окупантів разом з машинами забезпечення і живою силою противника на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни ЗСУ знищили російську самохідну гаубицю "Мста-С" та багато іншої ворожої техніки. ВIДЕО

Автор: 

Запоріжжя (2315) знищення (7692)


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Велика шана і повага Вам ,
дорогі наші Воїни 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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13.11.2023 22:27 Відповісти
А тут тиша така, все бурлить де про перемовини про допомогу штатів, і чого так?😉
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13.11.2023 22:58 Відповісти
 
 