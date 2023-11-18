Бійці 10-ї ОШБр просять допомогти із придбанням дронів для знищення ворога. ВIДЕО
Бійцям мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ потрібні дрони DJI Mavic 3T та FPV для знищення ворога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Ціль: 1 300 000.00 ₴
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Топ коментарі
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Реквізити всі є під відео.
кремль хоче зробити майдан щоб його усунути...
Перестати красти/забрати кошти з утримання офісу президента/внутрішніх силових структур Татарова/ марафону та серіалів - це табу
Якщо чесно, то на період дії воєнного стану - ото та рада непотрібна, тільки бюджет жере. Навіть, якщо не красти. Все утримання, автопарки, житло, охорона, медицина, столовки, санаторії. Санаторії - то зовсім бімба, можна військовим під реабілітацію віддати. Таке можна й додатково профінансувати. Теж саме ДУС можна було б трішки перепрофілювати до кінця війни.