У ЗСУ служать понад 150 тис. сержантів і старшин, вони керують солдатами та ведуть їх у бій, - Зеленський привітав сержантський склад із професійним днем. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський привітав українських воїнів із днем сержантів і старшин Збройних Сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.
"Сьогодні - особливий день. День наших воїнів, від яких безпосередньо залежать сила й успішність усієї нашої армії. Це - день сержантів і старшин Збройних Сил України", - зазначив глава держави.
За його словами, надійні сержанти й старшини - це завжди опора для командирів і допомога солдатам і матросам.
"У наших Збройних Силах зараз служать понад 150 тисяч сержантів і старшин. Вони безпосередньо керують солдатами та ведуть воїнів у бій. Вони зміцнюють мотивацію, навчають солдатів, тримають моральний дух. Коли сержантам і старшинам можна довіряти, армія нездоланна", - додає Зеленський.
Він також подякував кожному сержанту, кожному старшині, які піклуються про солдатів і про Україну, які здобувають необхідні результати для своїх підрозділів і для всієї держави.
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ще не воюю я, мені 57 + 2 операції на хребті
ще є туберкульозні, психічні, є з трома кінцівками, які можуть...
а ще є жінки
і навіть вагітні можуть трішки повоювати.
боневтік для цього прийняв купу законів
правда антиконституційних, але вони є
ну, 3 от силы? наш, ваш и матерный.
він патріот своєї кишені.
киянин - не ти, бо вони, вон, навіть Дубінський - йо*кають на Кличка за роками будуючуся розв.язку, яку китайці строять за тиждень.
а про травми, ну, недавно бачив ролик про Марка Ханта - мочився так що кличку і не снилось, троє дітей, вроді живий і адекватний, а не меле журню і не на мера пішов і не виграв.... мутрий наріт - хоча Льоню космоса вибирали теж абсолютно демократично, а там з головою "злегка" гірше.
і ніколи не стверджуй нічого! ти не знаєш за "патріотизм" Кличка, так само як би і Гадю Хавченко назвати - голодувальникинею-потерпілкинею від путіна.
SmetanatBorschu
Просто афігєнно. Начальство сьогодні повідомило що виплату бойової сотки відкладено на невизначений період.
"Чому невоюючим слугам народу збільшують видатки на паливо, а ми, військові, маємо заправляти автівки і техніку за свої гроші?
Недавно наші заправили, наприклад, мотолигу на 20к грн."
Разумков розказує про збільшення цифр в бюджеті для утримання рашистів-полонених на 91 мільйон, про збільшення коштів на утримання Кабміну шмигаля на 214 мільйонів грн.
Відео:
https://twitter.com/SmetanatBorschu/status/1725386095808958957
Пипочка, ой, Бубочка так же выглядит в роли командующего, как Эйнштейн в роли боксера.
Сообщается, что пленных будят в 6 утра под звуки украинского гимна через громкоговоритель, который выведен в каждое помещение. По пути в столовую заключенные должны пройти по аллее, увешанной фотографиями Степана Бандеры и Тараса Шевченко. После завтрака надо выстоять минуту молчания в память погибших в результате российского вторжения.
Кроме того пленным читают краткий курс украинской истории, "чтобы опровергнуть утверждения Путина о том, что Украина не является независимым государством". Тем не менее, некоторые пленные считают, что Украина и Россия - "одна страна". "Именно эту неоимпериалистическую идеологию руководство лагеря пытается изжить у людей до их возвращения на родину", - говорится в статье.