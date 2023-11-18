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У ЗСУ служать понад 150 тис. сержантів і старшин, вони керують солдатами та ведуть їх у бій, - Зеленський привітав сержантський склад із професійним днем. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав українських воїнів із днем сержантів і старшин Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського. 

"Сьогодні - особливий день. День наших воїнів, від яких безпосередньо залежать сила й успішність усієї нашої армії. Це - день сержантів і старшин Збройних Сил України", - зазначив глава держави.

За його словами, надійні сержанти й старшини - це завжди опора для командирів і допомога солдатам і матросам.

"У наших Збройних Силах зараз служать понад 150 тисяч сержантів і старшин. Вони безпосередньо керують солдатами та ведуть воїнів у бій. Вони зміцнюють мотивацію, навчають солдатів, тримають моральний дух. Коли сержантам і старшинам можна довіряти, армія нездоланна", - додає Зеленський.

Також читайте: Активно рухаємося зі США щодо спільного виробництва зброї, - Зеленський. ВIДЕО

Він також подякував кожному сержанту, кожному старшині, які піклуються про солдатів і про Україну, які здобувають необхідні результати для своїх підрозділів і для всієї держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+19
Прикольно когда четырежды уклонившийся дезертир поздравляет настоящих воинов. Что он им может посоветовать? Как "шатать власть" или "как стирать границы в голове"?
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18.11.2023 09:39
+15
А як там "Лисий" вже перестав боятися снайпера? Може покаже приклад, як потрібно захищати Україну, а то на сцені "кварталу" обливав її брудом, а захищати?
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18.11.2023 09:32
+15
Спочатку Романа Червінського звільни, ****** мстива, а потім про довіру патякай.
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18.11.2023 09:42
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А як там "Лисий" вже перестав боятися снайпера? Може покаже приклад, як потрібно захищати Україну, а то на сцені "кварталу" обливав її брудом, а захищати?
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18.11.2023 09:32 Відповісти
Син якось включив на хвилину 95,а там,як ці мордаті над піснею "Ніч яка місячна "насміхаються. Їм тепло,комфортно,багато. Який фронт.
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18.11.2023 09:36 Відповісти
а накуя лисому воювати???
ще не воюю я, мені 57 + 2 операції на хребті
ще є туберкульозні, психічні, є з трома кінцівками, які можуть...
а ще є жінки
і навіть вагітні можуть трішки повоювати.
боневтік для цього прийняв купу законів
правда антиконституційних, але вони є
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18.11.2023 10:22 Відповісти
Тобі б ,хлопче,за Майдан,як проект росії, вибачитися, бо ці сержанти були на Майданах за вільну Україну. А ти їх Пам'ять, їх Подвиг з грязззю замішав
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18.11.2023 09:33 Відповісти
Валентина не накидуй.
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18.11.2023 09:36 Відповісти
Ви навіть не цікавитися що у вас відбувається? Невже так усе одно? Суд над призначенцями зеболота за закритими дверима, образа Майдану....ах так,вам же смішно було від **********, термос і проститутка. І як сьогодні дуже смішно? Не накидать пишите, а що робити?
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18.11.2023 09:40 Відповісти
"Войну невозможно выиграть победами. Тот, кто выигрывает войну, никогда не перестает воевать". (Выступление Зеленского на Генассамблеи ООН во время войны с московией)
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18.11.2023 09:46 Відповісти
Те що наш президент дурак я вкурсі.
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18.11.2023 09:55 Відповісти
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18.11.2023 10:00 Відповісти
мабуть у педаліка брав мастерклас
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18.11.2023 10:18 Відповісти
Гош, "педалик" знает 4 языка, а вы - сколько?
ну, 3 от силы? наш, ваш и матерный.
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18.11.2023 10:51 Відповісти
От і я про те. А після стількох травм голови на рингу можна пробачити такі речі. Віталік патріот, як би там не було
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18.11.2023 12:18 Відповісти
ахах, вибач.
він патріот своєї кишені.
киянин - не ти, бо вони, вон, навіть Дубінський - йо*кають на Кличка за роками будуючуся розв.язку, яку китайці строять за тиждень.
а про травми, ну, недавно бачив ролик про Марка Ханта - мочився так що кличку і не снилось, троє дітей, вроді живий і адекватний, а не меле журню і не на мера пішов і не виграв.... мутрий наріт - хоча Льоню космоса вибирали теж абсолютно демократично, а там з головою "злегка" гірше.
і ніколи не стверджуй нічого! ти не знаєш за "патріотизм" Кличка, так само як би і Гадю Хавченко назвати - голодувальникинею-потерпілкинею від путіна.
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18.11.2023 12:28 Відповісти
Прикольно когда четырежды уклонившийся дезертир поздравляет настоящих воинов. Что он им может посоветовать? Как "шатать власть" или "как стирать границы в голове"?
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18.11.2023 09:39 Відповісти
Спочатку Романа Червінського звільни, ****** мстива, а потім про довіру патякай.
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18.11.2023 09:42 Відповісти
И НИ ОДНОГО КВАРТАЛЬНОГО ИЛИ СЛУГИ НАРОДА!
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18.11.2023 09:42 Відповісти
Итого в ЗСУ больше миллиона получается личного состава. Весь вопрос как и чем их вооружить...
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18.11.2023 09:58 Відповісти
Ні, меньше мільона. Із тих 150 тис. десь 70 тис.- це командири відділень (тобто близько 700 тис. солдатів і сержантів в низах), а остальні 80 тис. - замкомвзводи і різні сержантські посади
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18.11.2023 10:45 Відповісти
Офицерского состава, включая младших офицеров конечно столько же сколько сержантского в ВСУ.
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18.11.2023 13:51 Відповісти
Піздоровлення від чотирижди ухилянта🤡
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18.11.2023 10:39 Відповісти
Як і чим насправді він вітає воїнів.

SmetanatBorschu

Просто афігєнно. Начальство сьогодні повідомило що виплату бойової сотки відкладено на невизначений період.
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18.11.2023 10:41 Відповісти
SmetanatBorschu

"Чому невоюючим слугам народу збільшують видатки на паливо, а ми, військові, маємо заправляти автівки і техніку за свої гроші?
Недавно наші заправили, наприклад, мотолигу на 20к грн."

Разумков розказує про збільшення цифр в бюджеті для утримання рашистів-полонених на 91 мільйон, про збільшення коштів на утримання Кабміну шмигаля на 214 мільйонів грн.

Відео:

https://twitter.com/SmetanatBorschu/status/1725386095808958957
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18.11.2023 10:47 Відповісти
Вангую, що прокурорам і суддям їх зарплати по 100-200 тис. переносити не збираються (і суперпенсії по 20-100 тис.)
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18.11.2023 10:47 Відповісти
хотелось бы увидеть видосик подруги хриплявого персонажа - послинкинчини в Швейцарии, Беняdickтовой - такой же сталинистки как и сам мясник(как его назвал Илон Маск)
Пипочка, ой, Бубочка так же выглядит в роли командующего, как Эйнштейн в роли боксера.
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18.11.2023 10:50 Відповісти
не дня без художнього свисту...балалайкін і Ко
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18.11.2023 11:08 Відповісти
Украина "перевоспитывает" и "депрограммирует" российских военнопленных в своих "тюрьмах", - https://www.thetimes.co.uk/article/inside-the-pow-camp-where-ukraine-re-educates-russians-gn7hh895c The Times

Сообщается, что пленных будят в 6 утра под звуки украинского гимна через громкоговоритель, который выведен в каждое помещение. По пути в столовую заключенные должны пройти по аллее, увешанной фотографиями Степана Бандеры и Тараса Шевченко. После завтрака надо выстоять минуту молчания в память погибших в результате российского вторжения.

Кроме того пленным читают краткий курс украинской истории, "чтобы опровергнуть утверждения Путина о том, что Украина не является независимым государством". Тем не менее, некоторые пленные считают, что Украина и Россия - "одна страна". "Именно эту неоимпериалистическую идеологию руководство лагеря пытается изжить у людей до их возвращения на родину", - говорится в статье.
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18.11.2023 11:14 Відповісти
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18.11.2023 11:54 Відповісти
До нарколога його оддайте
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18.11.2023 12:06 Відповісти
Твоє звання чотирикратний бігун від призову. Чому ти командуєш військовими?
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18.11.2023 12:13 Відповісти
ще й обсирав і насміхався, а тут - вибрав наріт Гомококумом, ой, Сравкомом чи як там?(убігає від мєнтів)
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18.11.2023 14:17 Відповісти
Це хто, взагалі, Шатун-3?
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18.11.2023 14:07 Відповісти
А ти срань зелена записалась в ВСУ.
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18.11.2023 16:47 Відповісти
 
 