У ЗСУ служать понад 150 тис. сержантів і старшин, вони керують солдатами та ведуть їх у бій, - Зеленський привітав сержантський склад із професійним днем. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав українських воїнів із днем сержантів і старшин Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.

"Сьогодні - особливий день. День наших воїнів, від яких безпосередньо залежать сила й успішність усієї нашої армії. Це - день сержантів і старшин Збройних Сил України", - зазначив глава держави.

За його словами, надійні сержанти й старшини - це завжди опора для командирів і допомога солдатам і матросам.

"У наших Збройних Силах зараз служать понад 150 тисяч сержантів і старшин. Вони безпосередньо керують солдатами та ведуть воїнів у бій. Вони зміцнюють мотивацію, навчають солдатів, тримають моральний дух. Коли сержантам і старшинам можна довіряти, армія нездоланна", - додає Зеленський.

Також читайте: Активно рухаємося зі США щодо спільного виробництва зброї, - Зеленський. ВIДЕО

Він також подякував кожному сержанту, кожному старшині, які піклуються про солдатів і про Україну, які здобувають необхідні результати для своїх підрозділів і для всієї держави.