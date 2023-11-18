Прикордонники трофейним FPV-дроном уразили екскаватор окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
На Куп’янському напрямку прикордонники бригади Гвардії Наступу "Сталевий кордон" трофейним FPV-дроном уразили екскаватор окупантів. Активні інженерні роботи з облаштування ворожих позицій зупинились.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки прикордонники опублікували у телеграм-каналі ДПСУ.
Топ коментарі
+21 Дмитрий Донской #339252
показати весь коментар18.11.2023 10:14
+19 Прощай немытая раССея
показати весь коментар18.11.2023 10:35
+17 Vik Tor #521724
показати весь коментар18.11.2023 10:15
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курви !!!
скільки людей загубили !
https://twitter.com/i/status/1683450707918344192
Они и сейчас зеленые, точнее Клещеевка в зеленой зоне, а Андреевка в синей. Но там бои и не прекращались, если боями считать не только пулеметно-автоматные контакты. От красной зоны до центра Клещеевки меньше 2,5 км, это рабочая дистанция 82мм миномета. То что пометили зеленым, совсем не означает что там война закончилась.
Для файного настрою з ранку!