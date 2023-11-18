УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12236 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
10 595 29

Прикордонники трофейним FPV-дроном уразили екскаватор окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку прикордонники бригади Гвардії Наступу "Сталевий кордон" трофейним FPV-дроном уразили екскаватор окупантів. Активні інженерні роботи з облаштування ворожих позицій зупинились.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки прикордонники опублікували у телеграм-каналі ДПСУ.

Дивіться: HIMARS знищив дві російські РСЗВ "Град" на Луганщині. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) знищення (7235)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+21
І екскаватор і бетонні захисні споруди будують, а у нас все солдатом і лопатою.
показати весь коментар
18.11.2023 10:14
+19
показати весь коментар
18.11.2023 10:35
+17
США ще в листопаді 2021 повідомляли про вторгнення. де наші такі окопи? чому ніхто досі не покараний? скільки воїнів та мирних втратили із-за цього?
показати весь коментар
18.11.2023 10:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І екскаватор і бетонні захисні споруди будують, а у нас все солдатом і лопатою.
показати весь коментар
18.11.2023 10:14 Відповісти
ми ж наступатупаємо, як каже ЗЄля.....
показати весь коментар
18.11.2023 14:38 Відповісти
Неправда ваша
https://censor.net/ua/news/3452278/*********************************************************************************************
показати весь коментар
18.11.2023 19:35 Відповісти
США ще в листопаді 2021 повідомляли про вторгнення. де наші такі окопи? чому ніхто досі не покараний? скільки воїнів та мирних втратили із-за цього?
показати весь коментар
18.11.2023 10:15 Відповісти
як би такі укріплення були поблизу кримського перешийку 24.02.2022 , цапи звідти б досі не вилізли. був би наш південь, і жертв в сотні-тисячі разів менше.
показати весь коментар
18.11.2023 10:18 Відповісти
не вчили наші "командувачі" , що таке укріпрайони та всякі різні " лінії Манергеймів"...історія нажаль не відповідає на питання "як би"...
показати весь коментар
18.11.2023 10:25 Відповісти
Земля в приватній власності. Фермери не дозволяли.
показати весь коментар
18.11.2023 10:30 Відповісти
Ага , звичайно що фермери винні , а не зешваль із їхнім розмінуванням і шашличними фортифікаціями ((
показати весь коментар
18.11.2023 10:54 Відповісти
винна ЗЕ-шваль, яка не ворухнулась щоб зробити оборонні споруди всього лише на 10 км Перекоського перешийку !!!

курви !!!
скільки людей загубили !
показати весь коментар
18.11.2023 14:40 Відповісти
Ні винна зешваль, яка мала законодавчо вреголювати це питання.
показати весь коментар
19.11.2023 08:06 Відповісти
ну на Дніпрі були укріплення, але совки таки форсували і погнали мусолінські війська в 43-му, чи коли там. так шо Єрмак не зміг стримати орків на півдні. один орк навіть заснув в кабіні в криму, а прокинувся вже в Херсоні. Кабіна була грузовика
показати весь коментар
18.11.2023 11:10 Відповісти
Когда я с 2015 постоянно говорил что нам нужно взрывать мосты, прекращать торговлю с Парашей и перекапывать дороги, потому что рашисты не остановятся на достигнутом, меня здесь называли зрадофилом.
показати весь коментар
18.11.2023 10:25 Відповісти
показати весь коментар
18.11.2023 10:35 Відповісти
В усьому винен Порох, бо треба було одразу як прийшов до влади заборонити скрізь російську мову. Тоді б точно вже перемогли! Фаріон велика фахівчиня в цьому, вона ніколи не помиляється.
показати весь коментар
18.11.2023 10:45 Відповісти
Факты говорят о том, что с 2019 не развивалось ничего с того, что было сделано раньше, но, естественно, виноват Петя с пропагандой....и даже в том, что после предупреждения о широкомасштабном вторжении ничего не было сделано....Но, как и до 2019, года ты продолжаешь рассказывать, что Петя тебе в штаны насрал....
показати весь коментар
18.11.2023 11:03 Відповісти
І ось так ті ТРИ лінії оборони виглядали, до того, як мудрили обрали кровавий режим зеленского - окопи у повний зріст, бетонні доти, дзоти - але ган..и обрали лантентного гея, котрий відводив війска, та заперечував вогонь на враження рашистів, сам розброював війскових - той же Азов, а потім кинув йього під танки, розмінувавши все з криму - https://www.youtube.com/watch?v=u0K5sKA7J4M https://www.youtube.com/watch?v=u0K5sKA7J4M

показати весь коментар
18.11.2023 13:19 Відповісти
показати весь коментар
18.11.2023 13:47 Відповісти
і ці лінії Порошенко-Турчинова-Муженко досі прикривають фронт на деяких ділянках !!!
показати весь коментар
18.11.2023 14:42 Відповісти
А тут про мінування....а що ти тоді казав ми добре пам'ятаємо....зараз ти такого не кажеш, чогось....

https://twitter.com/i/status/1683450707918344192

показати весь коментар
18.11.2023 10:42 Відповісти
Це ти до кого? Якшо до мене - фотку скинь шо я казав про розмінування, пам'ятний.
показати весь коментар
18.11.2023 14:01 Відповісти
Мене у 19 за подібне, воєнкор заблокував на пів року.
показати весь коментар
18.11.2023 13:59 Відповісти
Только хреново что поздно ето сделали и он уже все успел нарыть
показати весь коментар
18.11.2023 10:18 Відповісти
Карта війни, знову бої Кліщіївка, Андріївка, а були уже зеленими. Перший Лиман, Роботине, Ясинувата. Про Куп'янськ навіть писати не хочу. ЗСУ збирають кошти на дрони,а на екранах пики 95 з усіх дир. І нагороди посмертно. Кажете зе має високі рейтинги.....
показати весь коментар
18.11.2023 10:29 Відповісти
знову бої Кліщіївка, Андріївка, а були уже зеленими

Они и сейчас зеленые, точнее Клещеевка в зеленой зоне, а Андреевка в синей. Но там бои и не прекращались, если боями считать не только пулеметно-автоматные контакты. От красной зоны до центра Клещеевки меньше 2,5 км, это рабочая дистанция 82мм миномета. То что пометили зеленым, совсем не означает что там война закончилась.
показати весь коментар
18.11.2023 12:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=AfZ1KOFEWn8

Для файного настрою з ранку!
показати весь коментар
18.11.2023 10:40 Відповісти
правильно, нефиг тут окопы рыть.
показати весь коментар
18.11.2023 11:39 Відповісти
показати весь коментар
18.11.2023 12:21 Відповісти
Вот так бы год назад и никаких бы "линий сруковикина" бы не было. Ну или хотя бы не такие мощные были, как они успели построить.
показати весь коментар
18.11.2023 14:56 Відповісти
 
 